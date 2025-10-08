تقنية جديدة من أبل للشحن اللاسلكي

وهذه الميزة تقلل من فقدان الطاقة وتوفر شحنًا أكثر كفاءة.وقد بدأت أبل استخدام هذه التقنية مع سلسلة آيفون 12، مع قدرة شحن تصل إلى 15 واط، وارتفعت إلى 25 واط في الإصدارات الأحدث عند استخدام شواحن معتمدة.مستقبل الشحن المغناطيسيالمعيار الجديد Qi2 الذي طوّرته جمعية الطاقة اللاسلكية WPC بالتعاون مع أبل، يعتمد على ملف الطاقة المغناطيسي، ما يتيح اصطفافًا مثاليًا بين الهاتف والشاحن، ويقلل من هدر الطاقة والحرارة الناتجة عن الشحن اللاسلكي التقليدي.معيار Qi التقليدي يسمح بالشحن اللاسلكي، ولا يضمن دقة الاصطفاف بين الجهاز والشاحن.أما Qi2، فبفضل المغناطيسات، يحقق اصطفافًا تلقائيًا وأكثر كفاءة. ويتوقع أن يصبح معيار Qi2 هو السائد في الأجهزة الجديدة خلال عام 2025.ولم تحتفظ أبل بتقنية MagSafe لنفسها، بل أسهمت في تطوير Qi2 ليصبح معيارًا مفتوحًا، مما يسمح لشركات أخرى مثل سامسونج وشاومي بالاستفادة من الشحن المغناطيسي.وبينما تدعم أجهزة آيفون المتوافقة مثل آيفون 13 وما بعده شحنًا يصل إلى 15 واط عند استخدام شواحن Qi2، أطلقت أبل شاحنًا جديدًا بقدرة 25 واط يدعم كلا المعيارين.أندرويد على الخطبعض الشركات المصنعة لأجهزة أندرويد بدأت بالفعل في تبني Qi2. فشركة سامسونج مثلًا، أعلنت عن دعم Qi2 في سلسلة غالاكسي S25 من خلال حافظات مغناطيسية، بينما تعمل شركات أخرى على إطلاق أجهزة تدعم المغناطيسية بشكل مدمج داخل الهاتف.ماذا يعني هذا للمستخدمين؟لم يعد الشحن المغناطيسي حصريًا لأبل. بل فتح الباب أمام تجربة شحن أكثر كفاءة وسهولة لمختلف المستخدمين، بغض النظر عن نوع الجهاز.ويُتوقع أن تنتشر هذه التقنية بسرعة، خصوصًا مع الشواحن الجديدة التي تصل سرعتها إلى 25 واط أو أكثر.ورغم أن الشواحن السلكية ما زالت توفر أعلى سرعة شحن ممكنة، إلا أن Qi2 يجعل الشحن اللاسلكي أكثر عملية واعتمادية.هذا قد يغير قواعد اللعبة في المستقبل القريب، خاصة مع التحول العالمي نحو أجهزة دون منافذ شحن.