https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-543397-638956812263957585.jpg
واتساب في ميزة جديدة.. اختر اسمك قبل أن يسبقك الآخرون
منوعات
2025-10-10 | 04:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
203 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
تختبر واتساب، حاليًا، ميزة جديدة تتيح للمستخدمين حجز أسماء مستخدم "username" في إصدار بيتا لتطبيق أندرويد، في خطوة تُعد تمهيدًا لإطلاق نظام الاعتماد على الأسماء بدلًا من الأرقام الهاتفية.
والميزة رُصدت في إصدار 2.25.28.12 من واتساب، حيث ستتيح للمستخدمين حجز أسمائهم المفضلة قبل أن يتم تفعيلها، رسميًا، للجميع.
حجز الأسماء
سيتم دمج الميزة ضمن إعدادات الحساب في التطبيق، تحت بند الملف الشخصي، حيث سيكون بإمكان المستخدمين اختيار الاسم الذي يرغبون به وتأمينه. والغرض من الحجز المسبق هو تفادي سلب الأسماء الأكثر شعبية من قبل مستخدمين مبكرين عند الإطلاق العام، وضمان توزيع عادل للفرص.
إضافة إلى ذلك، يُتوقع أن تتضمن الميزات الجديدة آلية تحقق أو مفتاح اسم المستخدم "username key" بحيث لا تتمكّن أي جهة من مراسلتك بمجرد معرفة اسمك، بل تحتاج أيضًا إلى الموافقة أو المفتاح الخاص.
قواعد اختيار الأسماء
حتى الآن، تم رصد بعض القواعد المتعلقة بصيغة الأسماء المسموحة، ومنها أنه يجب أن يتضمن الاسم على الأقل حرفًا واحدًا، ويُسمَح بالأرقام من 0 إلى 9 والنقاط ضمن الاسم. مع العلم أنه لا يمكن أن تبدأ الأسماء بـ"www." لتفادي الخلط مع المجالات الإلكترونية. كذلك لا يُسمَح بالأسماء المكونة بالكامل من أرقام أو رموز فقط، لضمان وضوح الهوية.
هدف الميزة
أحد الأهداف الأساسية لهذه الميزة هو تعزيز الخصوصية لدى المستخدمين، بحيث يستطيعون التواصل مع الآخرين بدون الكشف عن أرقام هواتفهم في المحادثات أو المجموعات عند استخدام الاسم فقط.
ومع ذلك، لن تُلغى الأرقام كليًا في التطبيق، إذ ستبقى مطلوبة للتحقق، وإنشاء الحسابات، لكن العرض الخارجي للمستخدم سيركز على الاسم بدل الرقم.
يذكر أنه حتى الآن، لم يُعلن "واتساب" رسميًا، عن موعد الإطلاق العام لهذه الميزة، لكن ظهورها في النسخة التجريبية يُشير إلى أنها قد تُطرح للعامة في وقت قريب.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
واتساب
ميزة
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
رونيت
الجدي
سيكو
عزيز
الحج
+A
-A
