جد يرتكب جريمة للقاء حفيده في السجن

حيث اقتحم رجل يبلغ من العمر 69 عاما، إطفائي متقاعد وذو سجل جنائي نظيف، مركزا تجاريا مسلحا ببندقية مخفية داخل عربة تسوق، ووجه السلاح نحو الصندوق بعد أن اشترى بهدوء قطعة جبن وزجاجة نبيذ.والهدف لم يكن السرقة، بل الدخول إلى السجن لرؤية حفيده المعتقل.محاميته، مي ليا لو شيفيلييه، أوضحت أن موكلها كان في حالة يأس، بعدما رأى حفيده في زيارة سابقة وقد تعرّض للعنف داخل زنزانته.وقالت: "لم يكن مهتما بالمال.. فقط أراد أن يكون بجانبه، حتى لو خلف القضبان."والرجل لم يقاوم الاعتقال، وتم توقيفه قرب سيارته في موقف المتجر، حيث كان ينتظر بهدوء.وأُدين بتهم السرقة تحت التهديد، والعنف، ومقاومة رجال الأمن، وحُكم عليه بـ15 شهرا سجنا، خمسة منها نافذة مع إمكانية التخفيف.واللافت أن أخذت بعين الاعتبار سنّه، حالته الصحية، ودوافعه العاطفية، فسمحت له بالاحتفاظ بحقه في الزيارة القانونية لحفيده، لكن دون الحاجة إلى السلاح هذه المرة.