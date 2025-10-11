مقاوم للماء والخدوش.. سامسونغ تعلن عن هاتفها الجديد

وحصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP54، وأبعاده (164.4/77.9/7.5) ملم، وزنه 192غ، وحمي بزجاج Gorilla Glass Victus المقاوم للصدمات والخدوش.وجاءت شاشته Super AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (1080/2340) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، كثافتها تعادل 385 بيكسل/الإنش تقريبا، ومعدل سطوعها 1100 شمعة/م.ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15" مع واجهات One UI 7، ومعالج Exynos 1330ومعالج رسوميات Mali-G68 MP2، وذواكر وصول عشوائي 4/6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.كما جاءت كاميرته الأساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+5+2) ميغابيكسل، فيها عدسة macro وعدسة ultrawide، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 13 ميغابيكسل.وزوّد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وتقنيات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 5000 تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واط.