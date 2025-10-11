دراسة تقدم نتائج سعيدة لمدمني الشاي

ماذا تقول الأبحاث؟في حين أن بعض الأبحاث قد وجدت أن استهلاك الكافيين قد لا يكون الصديق الأفضل لجسمك فيما يتعلق بصحة العظام، تشير الأدلة إلى أن فوائد المركبات النشطة بيولوجياً الأخرى في الشاي تفوق أي مساوئ لمحتواه من الكافيين، وفقاً لموقع " ".أظهرت الدراسات القائمة على الملاحظة أن استهلاك الشاي لا يُساهم في فقدان الكالسيوم أو انخفاض كثافة العظام.يعتقد الباحثون أن الفوائد المضادة للالتهابات التي يحصل عليها شاربو الشاي لها علاقة بآثاره الإيجابية الداعمة لصحة العظام.أشارت بعض الدراسات إلى أن المركبات النباتية الموجودة في الشاي الأخضر، قد يكون لها تأثير مشابه للإستروجين، مما يساعد الجسم على الحفاظ على صحة العظام بعد انقطاع الطمث، خاصةً بعد الانخفاض الطبيعي في مستويات الإستروجين الداعم للعظام الذي يحدث خلال هذه المرحلة العمرية عند النساء.على سبيل المثال، وجدت دراسة أجريت عام 2022، وشملت 3530 امرأة بعد انقطاع الطمث، أن المشاركات اللواتي تناولن من كوباً إلى ثلاثة أكواب من الشاي الأخضر يومياً، انخفضت لديهن معدلات الإصابة بهشاشة العظام بشكل ملحوظ، مقارنةً بالنساء اللواتي لم يتناولن الشاي الأخضر أو تناولن أقل من كوب واحد يومياً.نظرة مختلفة على الشاي وصحة العظاماستندت معظم الأبحاث المتعلقة بتأثيرات تناول الشاي الإيجابية على صحة العظام إلى حدٍ كبير على بيانات الرصد، مما يجعل من الصعب إثبات وجود علاقة سببية.لتغيير منظور دراسة الشاي وصحة العظام، استكشف باحثون في العلاقة المحتملة دون الاعتماد على بيانات الرصد.بدلاً من ذلك، أجروا تحليلات عشوائية مندلية، أي أنهم استخدموا الاختلافات الجينية لمساعدتهم على استخلاص النتائج والتحكم في المتغيرات التي قد تؤثر على النتائج.في النهاية، كان الباحثون يتطلعون إلى معرفة مدى تحسن كثافة المعادن في عظام الجسم الكلية بناءً على استهلاك الشاي.تُعدّ كثافة المعادن الصحية في العظام أمراً بالغ الأهمية لأنها مؤشر على قوة العظام وصحتها العامة. قد تقلل كثافة العظام العالية من خطر الإصابة بالكسور، خاصةً لدى كبار السن، حيث قد تؤدي حتى السقوطات البسيطة إلى إصابات خطيرة.مزيد من الأدلة على فائدة الشاي للعظامأظهرت النتائج أن الأفراد الذين لديهم ميل وراثي لشرب المزيد من الشاي كانوا أكثر عرضة لزيادة كثافة المعادن في العظام. (نعم، هناك اختلافات في تسلسلات الحمض النووي مرتبطة بتفضيل الشاي). وكان هذا ملحوظاً بشكل خاص لدى المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و60 عاماً.وأكد الباحثون أن دراستهم دحضت الاعتقاد الخاطئ بأن شرب الشاي يؤدي إلى هشاشة العظام، مشيرين إلى أن الشاي يمكن أن يُحسّن كثافة العظام.ولكن في الوقت الحالي، لا يمكنهم سوى استنتاج أن هذا قد يكون الحال لدى الأشخاص الذين يميلون إلى شرب الشاي أصلاً.