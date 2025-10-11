الصفحة الرئيسية
باريس.. تظاهرة تطالب باستقالة ماكرون وخروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-543521-638957895117890206.jpg
"غذاء خارق" يعزز صحة القلب ويضبط ضغط الدم والسكر.. هل تعرفه؟
منوعات
2025-10-11 | 10:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
316 شوهد
أثبت فريق من العلماء مجدداً أن الحلول الصحية الهامة قد تكمن في أطعمة بسيطة.
فقد كشفت دراسة حديثة أن تناول الكيمتشي، الطبق الكوري التقليدي المصنوع من الخضراوات المخمرة، يمكن أن يساهم في خفض مستويات السكر في الدم والدهون الثلاثية وضغط الدم — وهي عوامل رئيسية ترتبط بصحة القلب والتمثيل الغذائي.
ويعد الكيمتشي من الأطعمة المخمرة التي تشتهر بمحتواها العالي من البروبيوتيك، وهي بكتيريا نافعة تعزز صحة الأمعاء والهضم. ومع تزايد الاهتمام العالمي بصحة الجهاز الهضمي، بدأ هذا الطبق الآسيوي يحظى بمكانة "الطعام الخارق" الجديد في الأنظمة الغذائية الحديثة.
وكان الكيمتشي جزءاً من المطبخ الكوري منذ آلاف السنين، لكنه أصبح اليوم يُضاف إلى عشرات الوجبات في مختلف أنحاء العالم — من البيض والأرز إلى الأفوكادو وحتى الآيس كريم.
وأوضح فريق البحث من
كلية الزراعة
والصحة والموارد الطبيعية بجامعة كونيتيكت في
الولايات المتحدة
، أن تناول الكيمتشي بانتظام ارتبط بتحسن واضح في مؤشرات صحية أساسية.
ففي مراجعة شملت 9 دراسات أُجريت بين عامي 2011 و2023 على نحو 43 ألف شخص، لاحظ العلماء انخفاضا في مستوى السكر في الدم أثناء الصيام بمقدار 1.93 ملغ/ديسيلتر لدى من تناولوا الكيمتشي مقارنة بغيرهم، وهو تحسن قد يحد من خطر الإصابة بمرض السكري الذي يؤثر على عشرات الملايين حول العالم.
كما انخفضت مستويات الدهون الثلاثية بمقدار 29 ملغ/ديسيلتر، وهو عامل رئيسي في الوقاية من أمراض القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
أما ضغط الدم، فانخفض بنحو 3.48 ملم زئبق في الانقباضي و2.68 ملم زئبق في الانبساطي، وهو ما اعتبره الفريق "تحسنا ذا دلالة طبية" يمكن تحقيقه من خلال الغذاء فقط.
وقال
البروفيسور
أوك
تشون
، المشارك في إعداد الدراسة: "عادة ما نرى مثل هذه الانخفاضات بعد العلاج الدوائي، لذا فإن تحقيقها عبر تدخل غذائي بسيط أمر مشجع للغاية".
تُعزى الفوائد الصحية للكيمتشي إلى دوره في دعم الميكروبيوم المعوي، وهو مجتمع البكتيريا النافعة في الأمعاء. وتساعد هذه البكتيريا في تنظيم الالتهابات وتعزيز المناعة والحفاظ على التوازن الأيضي.
ويقول الدكتور كافين ميستري، أخصائي الأشعة العصبية وخبير طول العمر، إن "الكيمتشي يمكن أن يكون عنصرا مهما في نظام غذائي يعزز صحة القلب ويقلل خطر
السرطان
"، مضيفا أن "تحسين تنوع الميكروبيوم خطوة أساسية نحو صحة أفضل".
ويرى الأطباء أن إدخال الكيمتشي ضمن النظام الغذائي اليومي يمكن أن يُحدث فرقا حقيقيا في الوقاية من السكري وأمراض القلب والالتهابات المزمنة.
ويؤكد الدكتور دانيال أتكينسون، الطبيب العام والمستشار في شركة الرعاية الصحية الرقمية "تريتد"، أن "فوائد الكيمتشي الصحية تعد بشرى سارة لكل من يسعى لتحسين صحته من خلال الطعام لا الأدوية".
تابع قناة السومرية على
منصة X
غذاء
الصحة
القلب
السكر
الضغط
الولايات المتحدة
جامعة كونيتيكت
كلية الزراعة
البروفيسور
السرطان
ﻹعادة
الكور
+A
-A
أحدث الحلقات
Biotic
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
Biotic
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
حصاد السومرية
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
حصاد السومرية
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-10
علناً
مشاريع الخصخصة وملف الخدمات - علناً م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:00 | 2025-10-09
علناً
مشاريع الخصخصة وملف الخدمات - علناً م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:00 | 2025-10-09
هنادي وليان
العناية بالبشرة عند الرجال - هنادي وليان - الحلقة ٥ | 2025
15:10 | 2025-10-09
هنادي وليان
العناية بالبشرة عند الرجال - هنادي وليان - الحلقة ٥ | 2025
15:10 | 2025-10-09
Celebrity
الشاعر الشعبي ادهم عادل - Celebrity م٤ - ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-09
Celebrity
الشاعر الشعبي ادهم عادل - Celebrity م٤ - ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-09
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-09
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-09
Live Talk
الألعاب الإلكترونية بين التسلية والتأثير النفسي - Live Talk - الحلقة ١٣٥ | 2025
10:30 | 2025-10-09
Live Talk
الألعاب الإلكترونية بين التسلية والتأثير النفسي - Live Talk - الحلقة ١٣٥ | 2025
10:30 | 2025-10-09
ناس وناس
سوق إبن الحمزة، محافظة كربلاء - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-09
ناس وناس
سوق إبن الحمزة، محافظة كربلاء - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-09
