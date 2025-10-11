تحمل أمراضاً خطيرة.. احذر تناول الفواكه قبل غسلها

هل يجب أن تغسل تلك التفاحة التي اشتريتها من متجر البقالة أو السوق؟ الإجابة المختصرة هي نعم. قد يؤدي تخطي خطوة شطف الفواكه والخضراوات الطازجة إلى زيادة خطر إصابتك بالأمراض المنقولة بالغذاء ومشاكل صحية أخرى، وفقاً لموقع " ".لماذا غسل الفواكه والخضراوات مهم؟قد تحمل المنتجات الزراعية هذه الملوثات:الكائنات الدقيقةقد تحمل المنتجات الزراعية بكتيريا الإشريكية القولونية (E. coli) والسالمونيلا والليستريا والنوروفيروس وغيرها من الكائنات الحية التي توجد في المياه أو التربة الملوثة، أو التي تنتقل أثناء النقل والتعامل.بقايا الكيماوياتقد تحتوي المنتجات الزراعية على تلوث من مبيدات الآفات والمعاملات الأخرى، حتى لو كان عليها ملصق يفيد بأنها "عضوي".الأتربة وأشياء من التربةيمكن أن تخفي الخضراوات والفواكه ميكروبات وحشرات ومواد غير صالحة للأكل.يجب ملاحظة أنه بينما لن يزيل الغسل هذه الملوثات تماماً، فإنه يمكن أن يقلل مستوياتها لجعل منتجاتك أكثر أماناً.كيف تغسل الخضراوات والفواكه؟اغسل يديكقبل غسل الخضراوات والفواكه، نظف يديك بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل لمنع نقل الجراثيم وملوثات أخرى إليها.أزل الأجزاء التالفة والأوراق الخارجيةاقطع الأجزاء المتضررة، وأزل الأوراق الخارجية من رؤوس الخس والملفوف، ثم اغسل الخضراوات والفواكه لمدة 10 إلى 20 ثانية تحت ماء جارٍ بارد.الفواكه والخضراوات ذات القشور الخشنة أو الصلبةيجب فرك الفواكه والخضراوات ذات القشور الخشنة أو الصلبة بفرشاة مخصصة تحت الماء الجاري.لا تستخدم الصابون أو المبيض أو المنظفات التجاريةاستخدام الصابون أو الكيماويات قد يؤدي إلى تسربها للخضراوات والفواكه.بعد الغسل