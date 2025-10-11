Alsumaria Tv
تحمل أمراضاً خطيرة.. احذر تناول الفواكه قبل غسلها

منوعات

2025-10-11 | 11:59
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تحمل أمراضاً خطيرة.. احذر تناول الفواكه قبل غسلها
63 شوهد

هل يجب أن تغسل تلك التفاحة التي اشتريتها من متجر البقالة أو السوق؟ الإجابة المختصرة هي نعم. قد يؤدي تخطي خطوة شطف الفواكه والخضراوات الطازجة إلى زيادة خطر إصابتك بالأمراض المنقولة بالغذاء ومشاكل صحية أخرى، وفقاً لموقع "فيري ويل هيلث".

هل يجب أن تغسل تلك التفاحة التي اشتريتها من متجر البقالة أو السوق؟ الإجابة المختصرة هي نعم. قد يؤدي تخطي خطوة شطف الفواكه والخضراوات الطازجة إلى زيادة خطر إصابتك بالأمراض المنقولة بالغذاء ومشاكل صحية أخرى، وفقاً لموقع "فيري ويل هيلث".
لماذا غسل الفواكه والخضراوات مهم؟
قد تحمل المنتجات الزراعية هذه الملوثات:
الكائنات الدقيقة
قد تحمل المنتجات الزراعية بكتيريا الإشريكية القولونية (E. coli) والسالمونيلا والليستريا والنوروفيروس وغيرها من الكائنات الحية التي توجد في المياه أو التربة الملوثة، أو التي تنتقل أثناء النقل والتعامل.
بقايا الكيماويات
قد تحتوي المنتجات الزراعية على تلوث من مبيدات الآفات والمعاملات الأخرى، حتى لو كان عليها ملصق يفيد بأنها "عضوي".
الأتربة وأشياء من التربة
يمكن أن تخفي الخضراوات والفواكه ميكروبات وحشرات ومواد غير صالحة للأكل.
يجب ملاحظة أنه بينما لن يزيل الغسل هذه الملوثات تماماً، فإنه يمكن أن يقلل مستوياتها لجعل منتجاتك أكثر أماناً.
كيف تغسل الخضراوات والفواكه؟
اغسل يديك
قبل غسل الخضراوات والفواكه، نظف يديك بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل لمنع نقل الجراثيم وملوثات أخرى إليها.
أزل الأجزاء التالفة والأوراق الخارجية
اقطع الأجزاء المتضررة، وأزل الأوراق الخارجية من رؤوس الخس والملفوف، ثم اغسل الخضراوات والفواكه لمدة 10 إلى 20 ثانية تحت ماء جارٍ بارد.
الفواكه والخضراوات ذات القشور الخشنة أو الصلبة
يجب فرك الفواكه والخضراوات ذات القشور الخشنة أو الصلبة بفرشاة مخصصة تحت الماء الجاري.
لا تستخدم الصابون أو المبيض أو المنظفات التجارية
استخدام الصابون أو الكيماويات قد يؤدي إلى تسربها للخضراوات والفواكه.
بعد الغسل
>> تابع قناة السومرية على  منصة X
أحدث الحلقات
Biotic
Play
Biotic
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
Play
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
Play
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-10
Play
نشرة ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-10
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-10
Play
العراق في دقيقة 10-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-10
علناً
Play
علناً
مشاريع الخصخصة وملف الخدمات - علناً م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:00 | 2025-10-09
Play
مشاريع الخصخصة وملف الخدمات - علناً م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:00 | 2025-10-09
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
العناية بالبشرة عند الرجال - هنادي وليان - الحلقة ٥ | 2025
15:10 | 2025-10-09
Play
العناية بالبشرة عند الرجال - هنادي وليان - الحلقة ٥ | 2025
15:10 | 2025-10-09
Celebrity
Play
Celebrity
الشاعر الشعبي ادهم عادل - Celebrity م٤ - ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-09
Play
الشاعر الشعبي ادهم عادل - Celebrity م٤ - ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-09
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-09
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-09
Live Talk
Play
Live Talk
الألعاب الإلكترونية بين التسلية والتأثير النفسي - Live Talk - الحلقة ١٣٥ | 2025
10:30 | 2025-10-09
Play
الألعاب الإلكترونية بين التسلية والتأثير النفسي - Live Talk - الحلقة ١٣٥ | 2025
10:30 | 2025-10-09
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق إبن الحمزة، محافظة كربلاء - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-09
Play
سوق إبن الحمزة، محافظة كربلاء - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-09
دراسة يابانية: مستأجرو الشقق يموتون بكثرة
12:49 | 2025-10-11
هل تضر مكملات زيت السمك القلب.. دراسة توضح
11:46 | 2025-10-11
"غذاء خارق" يعزز صحة القلب ويضبط ضغط الدم والسكر.. هل تعرفه؟
10:23 | 2025-10-11
دراسة تقدم نتائج سعيدة لمدمني الشاي
08:57 | 2025-10-11
تحذيرات من تجسس إلكتروني جديد على أنظمة أندرويد
06:46 | 2025-10-11
مقاوم للماء والخدوش.. سامسونغ تعلن عن هاتفها الجديد
02:24 | 2025-10-11

