أطعمة تقي من الخرف المبكر

ففي وحدها، تم تشخيص نحو 7 ملايين شخص بالخرف، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم تقريباً بحلول عام 2050، حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.ومع ذلك، أظهرت دراسة كبرى، نُشرت العام الماضي في مجلة "ذا لانست"، أن أكثر من اثني عشر من عوامل الخطر الشائعة للإصابة بالخرف يمكن تعديلها، ومن بينها النظام الغذائي.وتشير النتائج إلى أن اتباع نظام غذائي صحي إلى جانب ممارسة التمارين الرياضية يؤدي إلى تحسن ملحوظ في القدرات الإدراكية. وأظهرت دراسات حديثة أن الأطعمة الغنية بالبروتينات، ومضادات الأكسدة، والكربوهيدرات المعقدة تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالخرف.فالبيض، الذي طالما نُظر إليه بنظرة سلبية بسبب احتوائه على نسبة عالية من الدهون والكوليسترول، يشهد اليوم إعادة تقييم صحية بفضل احتوائه على أحماض أمينية مفيدة لصحة الدماغ.وفي الوقت ذاته، يُعتبر التوت والخضراوات الورقية الداكنة من المصادر الغنية بمضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الدماغ المسؤولة عن الذاكرة من الالتهابات. حتى الشوكولاته الداكنة قد تساهم في تحسين تدفق الدم إلى الدماغ وتعزيز وظائفه مع التقدم في العمر.