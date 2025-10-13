Alsumaria Tv
شاي الماتشا.. يعزز صحة البشرة ويقلل الالتهابات والهالات السوداء

منوعات

2025-10-13 | 10:26
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
شاي الماتشا.. يعزز صحة البشرة ويقلل الالتهابات والهالات السوداء
49 شوهد

يمكن لمسحوق شاي الماتشا أن يكون مفيداً لبشرتك؛ فقد يساعد شرب الماتشا أو وضع المسحوق على الجلد في تعزيز صحة البشرة.. فما هي القيمة الغذائية في الماتشا وما هي فوائده للبشرة؟

يمتلك شاي الماتشا الكثير من العناصر والمكونات المفيدة، منها: الألياف. مضادات التأكسد الطبيعية، مثل: الكلوروفيل والبوليفينولات، ويحتوي الماتشا على كميات منها أكبر بكثير من الشاي الأخضر العادي.
الفيتامينات: يوجد في الماتشا كثير منها، مثل فيتامين "ب" المركب، ومجموعة فيتامينات "A,C,E,K". ويحتوي شاي الماتشا أيضاً على بعض العناصر، مثل الزنك، والسيلينيوم، والكروم، والمغنسيوم، بالإضافة إلى بعض أنواع الأحماض الدهنية مثل الثيوفيلين، والثيانين.
كل هذه العناصر والمكونات المفيدة تساعد في إحداث تأثير إيجابي على صحة البشرة، كالتالي:
كيف تساعد الماتشا في تعزيز صحة البشرة؟
يعدّ الماتشا من الأعشاب التي تساعد في تعزيز صحة البشرة وتوفير الرطوبة والراحة لها، وذلك عن طريق تجديد خلايا الجلد وتقشير وإزالة خلايا الجلد الميتة. كما أن الماتشا يعزز من مستوى الكولاجين، ويساعد أيضاً على تحفيز دوران الأوعية الدقيقة في الجلد؛ ما يعزز الدورة الدموية ويجعل البشرة مشرقة ومتجانسة.
تقليل ظهور علامات الشيخوخة
يحتوي الماتشا على مركب الكاتيشن (Catechin) الذي يعمل على إبطاء ظهور علامات الشيخوخة عن طريق تعطيل الجذور الحرة (جزيئات ضارة تلحق الضرر بالخلايا) في الجلد والتقليل من الإجهاد التأكسدي الذي قد يسرع من شيخوخة الخلايا.
حماية من الأشعة فوق البنفسجية
يحمي الماتشا من الأشعة فوق البنفسجية بسبب احتوائه على مركبات مضادة للأكسدة توفر حماية للبشرة وتقلل من خطر الإصابة بتلف الجلد الناتج من أشعة الشمس الضارة. كما يحفز الماتشا من إنتاج بروتين الإيلاستين (Elastin) الذي يساعد على الوقاية من سرطان الجلد التي تحفزه أشعة الشمس.
تقليل الالتهابات
يساعد الماتشا في علاج الكثير من أمراض الجلد، مثل: الاحمرار الناتج من مرض الوردية، والإكزيما، والطفح الجلدي لاحتوائه على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة تعمل على تهدئة البشرة والحفاظ عليها منتعشة وصحية.
علاج حَب الشباب
يعدّ من أبرز فوائد الماتشا للبشرة دوره في تخفيف ظهور البثور وعلاج البشرة المعرّضة لحَب الشباب، حيث إنه يعمل على تقليص المسام والتقليل من إنتاج الزيت؛ ما يدعم من بنية الجلد، كما يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا تقضي على البكتيريا المسببة لحَب الشباب.
تقليل الهالات السوداء تحت العين
يساعد الماتشا في التقليل من انتفاخ العيون والهالات السوداء والأكياس الداكنة تحت العين؛ بسبب احتوائه على نسبة عالية من فيتامين "ك" الذي يعزز الدورة الدموية في البشرة.
ويزيل شاي الماتشا الدهون الزائدة، وينقي أيضاً البشرة من السموم؛ لوجود نسبة كبيرة من الكلوروفيل، وبالتالي يساعد في علاج البشرة الدهنية.
كيف تحضر ماسك الماتشا للبشرة؟
يمكن شرب الماتشا لتحصيل فوائده للبشرة، كما يمكن استخدام الماتشا ماسَكاً للبشرة، كالآتي:
اخلط نصف ملعقة صغيرة من الماتشا مع ملعقة صغيرة من الماء حتى تتكون عجينة ناعمة، ويمكن إضافة نصف ملعقة من العسل أو زيت الليمون.
ضع الماسك على بشرتك بحركات دائرية ناعمة، ثم اتركه لمدة 15 دقيقة.
قم بمسحه بقطعة قماش دافئة، ثم اشطفه بالماء البارد لإغلاق مسامات البشرة، ثم ضع المرطب للحفاظ على نعومة البشرة.
ويساعد ماسَك الماتشا على ترطيب البشرة وتغذيتها، وتنظيف المسامات، ويقلل من حَب الشباب، ويسرع من التئام الندوب أيضاً.
فوائد استعمال ماسك الماتشا
مقشر للبشرة
يخلط مسحوق الماتشا مع زيت جوز الهند وحجم مناسب من السكر الأبيض، يستخدم هذا المقشر مرة واحدة في الأسبوع لإزالة الشوائب من البشرة وتنظيفها.
علاج البشرة الجافة
يخلط مسحوق الماتشا مع زيت جوز الهند ويوضع قناعاً للوجه لتهدئته وإنعاشه.
علاج حَب الشباب
تخلط ملعقة كبيرة من الماتشا مع زيت الليمون ويوضع الخليط قناعاً على الوجه لقتل البكتيريا المسببة لحب الشباب، وأيضاً علاج الندبات.
توحيد لون البشرة
يخلط الماتشا مع الزبادي ويوضع على الوجه للتخلص من التصبغ والالتهاب.
>> تابع قناة السومرية على  منصة X
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

