إليك ما يجب فعله فورًا اذا نقرتَ على رابط خبيث

فبمجرد النقر على رابط خبيث، قد تبدأ عمليات خبيثة في الخلفية دون أن يدري المستخدم، منها تنزيل برمجيات خبيثة تلقائيًّا، والتي بدورها تستغل ثغرات المتصفح أو الإضافات أو نظام التشغيل لتثبيت برمجيات ضارة، مما يسمح للمهاجمين بالوصول غير المشروع إلى حساباتك مثل البريد أو .ولحماية بياناتك، إليك خمس خطوات طارئة يجب أن تقوم بها فورًا بعد النقر على رابط خبيث.فصل الإنترنتافصل جهازك عن الإنترنت فورًا، سواء عبر إيقاف الواي فاي أو فصل الكابل، لإيقاف الاتصال بخوادم المهاجم ومنع انتشار الهجوم.نسخ احتياطيةاحتفظ بنسخة خارجية للوثائق المهمة على قرص صلب أو USB، مع توخي الحذر من خلو الذاكرة من البرمجيات الضارة.فحص شاملاستخدم برنامجًا محدثًا لمكافحة الفيروسات لإزالة أي برمجيات خبيثة تم تحميلها على جهازك.غير كلمات المرورمن المهم تغيير كلمات المرور، خصوصًا للحسابات التي ربما أدخلت بياناتك فيها أثناء التصفح، ومع تفعيل المصادقة الثنائية إن أمكن.بلغ عن الحادثتابع حساباتك البنكية والبريدية لأي نشاط مشبوه، كما ينصح بالإبلاغ عن الحادث إلى الجهات المختصة إن لزم الأمر.في الختام لا بد من الإشارة إلى أنه باتخاذ الخطوات اللازمة بسرعة، يمكنك التصدي للتسلل أولًا.ففصل الإنترنت يمنع البرمجيات الضارة من الاتصال بالخادم الذي يستقبل البيانات المسروقة، والنسخ الاحتياطية تحميك من فقدان ملفاتك إذا تعرضت للهجوم.أما الفحص وبرامج الحماية فتعزل التهديدات، وتغيير كلمات المرور يُلغي الوصول غير المصرَّح به إلى حساباتك.من جهتهما، المراقبة والإبلاغ هما بمثابة شبكة أمان تتيح اكتشاف الأضرار المبكرة وتحذير الآخرين من الخطر.