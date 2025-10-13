استقبال الطلب المُسبق على آيفون إير

ويأتي ذلك بعدما حصلت كبرى شركات الاتصالات الصينية على موافقة الجهات التنظيمية على تقديم خدمات الشرائح الرقمية، بحسب وكالة "رويترز".وسيكون جهاز "آيفون إير"، الذي يبدأ سعره من 7999 يوان ما يُعادل 1121.56 دولار أمريكي، هو الطراز الوحيد في ، الذي ستقدم شركات الاتصالات لحامليه خدمة الشرائح الرقمية المدمجة في الجهاز.وقال موقع إلكتروني تابع لوزارة الصناعة الصينية اليوم الاثنين، إن شركات الاتصالات الثلاث الكبرى في البلاد، وهي "تشاينا " و"تشاينا تيليكوم" و"تشاينا يونيكوم"، حصلت على موافقة الجهات التنظيمية لتقديم خدمات تجريبية للشرائح الرقمية.بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة "أبل"، والموجود حاليا في شنغهاي، على منصة "ويبو" الصينية للتواصل الاجتماعي بعد أسابيع من إطلاق "آيفون 17" هناك: "متحمس للإعلان عن أن آيفون إير سيكون متاحا الأسبوع المقبل وسيبدأ تلقي الطلبات المسبقة يوم الجمعة 17 تشرين الأول".