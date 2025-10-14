الفنانة آمال ماهر تثير ضجة في مصر بتبرع غير مسبوق

الصفحة الرئيسية
رونالدو يحطم رقما قياسيا في تصفيات كأس العالم
2025-10-14 | 12:58
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
297 شوهد
أثارت الفنانة والمطربة المصرية آمال ماهر تفاعلا واسعا في
مصر
بخطوة غير مسبوقة أقدمت عليها دعما لمهرجان الموسيقى العربية، أحد أعرق مهرجانات الموسيقى في مصر.
وأعلنت النجمة آمال ماهر تبرعها بأجرها كاملًا لصالح مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ33، مؤكدة أن قرارها لم يكن مرتبطا بالماديات على الإطلاق، بل نابع من تقديرها العميق لقيمة هذا المهرجان العريق ودوره في دعم الفن الأصيل والحفاظ على التراث الموسيقي العربي.
ويعد مهرجان الموسيقى العربية أحد أبرز الفعاليات الفنية في
مصر
والعالم العربي، حيث أُسس عام 1992 برعاية
وزارة الثقافة
ودار الأوبرا المصرية، ويقام سنويا في أكتوبر للاحتفاء بالتراث الموسيقي العربي والكلاسيكي، مع التركيز على اكتشاف المواهب وتكريم النجوم.
وفي دورته الـ33 لعام 2025، التي تستمر من 16 إلى 25 أكتوبر على
مسرح النافورة
بدار الأوبرا، يشارك 83 فنانا من مصر والدول العربية، بما في ذلك
مدحت صالح
،
علي الحجار
،
محمد ثروت
،
هاني شاكر
، وعمر خيرت، مع تكريم 11 شخصية فنية مثل آمال ماهر نفسها، الشاعر
وائل
هلال
، والملحن
خالد عز
، تحت شعار "عام
أم كلثوم
" للاحتفال بمرور نصف قرن على رحيلها.
وقال ماهر في تصريحات لوسائل إعلام مصرية إن مهرجان الموسيقى العربية "جزء من التاريخ الفني، وأعتبر المشاركة فيه واجبًا وطنيًا لأي فنان عربي يؤمن بقيمة الفن الحقيقي".
وأضافت أن قرار تبرعها بأجرها كاملا في المهرجان جاء تعبيرًا عن احترامها الكبير لهذا الكيان العريق، وتقديرها للمجهود
العظيم
الذي يبذله القائمون عليه في الحفاظ على هوية الموسيقى العربية وتقديم أجيال من المبدعين للجمهور.
وأشارت إلى أن مهرجان الموسيقى العربية كان دائما داعما حقيقيا للمواهب الأصيلة، وأنه "احتضنني في مراحل مهمة من مشواري الفني، لذلك أرى أن مشاركتي في افتتاحه هذا العام هي بمثابة رد جميل لمهرجان له فضل كبير على كل فنان يؤمن بالفن الراقي".
واعتبرت مهرجان الموسيقى العربية بأنه يحمل رسالة سامية في دعم الفن الأصيل والحفاظ على هوية الفن المصري، كما يتيح الفرصة للمواهب الحقيقية لتقديم فن راقٍ يعبر عن قيم الجمال والإبداع في أجواء محترمة تليق بتاريخ الموسيقى العربية.
وتعتبر المصرية آمال ماهر، البالغة من العمر 36 عاما نجمة الغناء المعاصر في مصر، حازت
جائزة
الموركس كـ"نجمة الغناء العربي" واشتهرت بأعمال مثل "ع البال" و"خبر عاجل"، وتعرف بمواقفها الإنسانية والداعمة للفنون، مما جعل تبرعها بأجر حفل الافتتاح (تقدر بمئات الآلاف من الجنيهات، مع تذاكر تصل إلى 5000 جنيه) خطوة رمزية تعزز صورة الفنان.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
