الفنانة آمال ماهر تثير ضجة في مصر بتبرع غير مسبوق

وأعلنت النجمة آمال ماهر تبرعها بأجرها كاملًا لصالح مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ33، مؤكدة أن قرارها لم يكن مرتبطا بالماديات على الإطلاق، بل نابع من تقديرها العميق لقيمة هذا المهرجان العريق ودوره في دعم الفن الأصيل والحفاظ على التراث الموسيقي العربي.ويعد مهرجان الموسيقى العربية أحد أبرز الفعاليات الفنية في والعالم العربي، حيث أُسس عام 1992 برعاية ودار الأوبرا المصرية، ويقام سنويا في أكتوبر للاحتفاء بالتراث الموسيقي العربي والكلاسيكي، مع التركيز على اكتشاف المواهب وتكريم النجوم.وفي دورته الـ33 لعام 2025، التي تستمر من 16 إلى 25 أكتوبر على بدار الأوبرا، يشارك 83 فنانا من مصر والدول العربية، بما في ذلك ، ، ، ، وعمر خيرت، مع تكريم 11 شخصية فنية مثل آمال ماهر نفسها، الشاعر ، والملحن ، تحت شعار "عام " للاحتفال بمرور نصف قرن على رحيلها.وقال ماهر في تصريحات لوسائل إعلام مصرية إن مهرجان الموسيقى العربية "جزء من التاريخ الفني، وأعتبر المشاركة فيه واجبًا وطنيًا لأي فنان عربي يؤمن بقيمة الفن الحقيقي".وأضافت أن قرار تبرعها بأجرها كاملا في المهرجان جاء تعبيرًا عن احترامها الكبير لهذا الكيان العريق، وتقديرها للمجهود الذي يبذله القائمون عليه في الحفاظ على هوية الموسيقى العربية وتقديم أجيال من المبدعين للجمهور.وأشارت إلى أن مهرجان الموسيقى العربية كان دائما داعما حقيقيا للمواهب الأصيلة، وأنه "احتضنني في مراحل مهمة من مشواري الفني، لذلك أرى أن مشاركتي في افتتاحه هذا العام هي بمثابة رد جميل لمهرجان له فضل كبير على كل فنان يؤمن بالفن الراقي".واعتبرت مهرجان الموسيقى العربية بأنه يحمل رسالة سامية في دعم الفن الأصيل والحفاظ على هوية الفن المصري، كما يتيح الفرصة للمواهب الحقيقية لتقديم فن راقٍ يعبر عن قيم الجمال والإبداع في أجواء محترمة تليق بتاريخ الموسيقى العربية.وتعتبر المصرية آمال ماهر، البالغة من العمر 36 عاما نجمة الغناء المعاصر في مصر، حازت الموركس كـ"نجمة الغناء العربي" واشتهرت بأعمال مثل "ع البال" و"خبر عاجل"، وتعرف بمواقفها الإنسانية والداعمة للفنون، مما جعل تبرعها بأجر حفل الافتتاح (تقدر بمئات الآلاف من الجنيهات، مع تذاكر تصل إلى 5000 جنيه) خطوة رمزية تعزز صورة الفنان.