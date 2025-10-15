"الحلقة المفرغة".. ثاني أكسيد الكربون يسجل أعلى المستويات في 2024

ووُصِفت هذه الزيادة بأنها الأكبر منذ بدء القياسات الحديثة عام 1957، وفق ما أفادت التابعة للمنظمة الدولية.وأوضحت المنظمة في نشرتها السنوية أن ارتفاع مستويات الغازات الدفيئة الثلاثة الأساسية، ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز، بلغ مستويات قياسية.وأشارت إلى أن النشاط البشري وحرائق الغابات المتزايدة أسهما في تفاقم الأزمة المناخية.وأضافت أن تراجع قدرة الأنظمة البيئية في اليابسة والمحيطات على امتصاص الكربون جعل الأرض تواجه "حلقة مناخية مفرغة"، في وقت وُصفت فيه سنة 2024 بأنها "الأكثر حرارة في التاريخ".وأكدت مساعدة الأمين العام للمنظمة كو أن "الحرارة الناجمة عن تراكم الغازات الدفيئة تزيد من حدة الظواهر الجوية ".ودعت إلى خفض الانبعاثات بشكل عاجل "حفاظًا على المناخ وأمن الاقتصاد العالمي".