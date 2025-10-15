هذه الوظائف عرضة للخطر

وأظهر التحليل أن بعض المهن المكتبية، وبشكل خاص التي تعتمد على المراسلة والتواصل وجمع المعلومات، هي الأكثر عرضة، لأن يحل محلها جزئيا أو على الأقل أن يسهّل أداء مهامها.مهن مهددةوأوضحت الدراسة أن المترجمين سجلوا أعلى معدل تداخل بين مهامهم وما يمكن للذكاء الاصطناعي تنفيذه، حيث بلغت نسبة التداخل 98% تقريبا.كما شملت قائمة المهن المعرضة للخطر المؤرخين 91% والكتّاب 85% والصحفيين 81%.وأشارت " " إلى أن هذه الأرقام تدل على أن الذكاء الاصطناعي يُستخدم حالياً في المهام المرتبطة بجمع المعلومات والكتابة والتواصل والإرشاد وتقديم المعلومات.من جهة أخرى، حدّدت الدراسة أيضا المهن التي تقاوم حالياً تأثير الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، لا سيما تلك التي تتطلب تفاعلًا جسديًا أو مراقبة وتشغيل آلات.ومن الأمثلة على ذلك الممرضون وعمال الترميم وميكانيكيو الإطارات والمعالجون بالتدليك، حيث لم تتجاوز نسبة التداخل مع مهامهم سوى 11% تقريبا.لكن الدراسة أشارت إلى أن هذا التقييم خاص باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي القائمة على اللغة مثل "Copilot" فقط، حيث أن الأرقام قد تتغير مع الدردشة الأخرى مثل "ChatGPT"، و"غروك" و" ".ردود الباحثينورغم أن النتائج قد تثير القلق بين العاملين في المهن ذات التداخل العالي، فقد قلل الباحثون المعنيون من فكرة أن الذكاء الاصطناعي سيضيّع كل الوظائف بالكامل.وأشاروا أن دراسة "مايكروسوفت" تُظهر أن الذكاء الاصطناعي يدعم مهامّ كثيرة، خصوصا تلك المتعلقة بالبحث والكتابة والتواصل، لكنه لا يعني أنه قادر على أداء مهنة كاملة بنفسه.وأضاف الباحثون أن الغاية يجب أن تكون التكامل بين القدرات التقنية وقوة البشر، وليس استبدال البشر بالكامل.