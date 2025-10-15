Alsumaria Tv
الجامعة العربية تهاجم زعيمة المحافظين في بريطانيا
مفاجأة في إنتاج أول هاتف آيفون قابل للطي

منوعات

2025-10-15 | 13:24
مفاجأة في إنتاج أول هاتف آيفون قابل للطي
السومرية نيوز – منوعات
في تطور جديد يثير اهتمام سوق الهواتف الذكية، أفادت العديد من التقارير أن شركة آبل قد تواجه مفاجأة إيجابية في تصنيع أول هاتف آيفون قابل للطي، إثر تراجع مفاجئ في تكلفة مكوّن المفصلة الأساسي في الجهاز.

ويرجّح أن تكون تكلفة المفصلة للجهاز عند الإنتاج أقل مما كان يُعتقد مسبقًا، وربما تتراوح بين 70 - 80 دولارًا فقط لكل وحدة، بدلًا من تقديرات سابقة تراوحت بين 100- 120 دولارًا أو أكثر.
عنصر معقد
هذا الانخفاض المحتمل في التكلفة يعدّ مهمًّا للغاية؛ نظرًا لأن المفصلة تشكّل إحدى أكثر العناصر تعقيدًا وتكلفة في تصميم الهواتف القابلة للطي؛ لأنها يجب أن تدعم تشغيل الشاشة القابلة للطي مرارًا وتكرارًا دون تلف أو ضعف.
وبحسب التقارير، ستعمل شركة فوكسكون، الشريك القديم لآبل في سلسلة التوريد على إنتاج جزء كبير من المفصلة، بالتعاون مع شركة شين زو شينغ.
وتشير التقارير إلى أن هاتين الشركتين معًا ستصنعان حوالي 65٪ من قطع المفاصل، فيما قد تتولى شركة أمفنول صناعة الباقي.
في السياق عينه، هنالك احتمال مشاركة شركة ثالثة في هذا المشروع مستقبلًا، وهي لوكشير، لكن ذلك قد يعتمد على مدى نجاح الهاتف بعد إطلاقه، وربما يدخل هذا الشريك في مرحلة الإنتاج بعد عام 2027.
من جهة أخرى، تكهّن البعض بأن إبداع آبل في تصميم الإطار قد يجمع بين التيتانيوم والألومنيوم لجعل الهاتف أكثر خفة وصلابة، في تناقض مع توقعات سابقة أشارت أن الإطار سيكون من الفولاذ المقاوم للصدأ.
مؤشر مهم
يذكر أن تكاليف المكونات مثل المفصلة، تعتبر مؤشّرًا مهمًّا على التحديات التي تواجه مصنعي الهواتف القابلة للطي، إذ إن السلامة والمتانة وأداء المفصلة على مدى الاستخدام الطويل تعدّ عوامل حاسمة في قبول المستهلكين للجهاز الجديد.
ومع هذا الكشف، تبرز أبل بأنها تسعى لتجاوز العوائق التقنية والتكلفة العالية التي لطالما عاقت دخولها إلى سوق الهواتف القابلة للطي، ما قد يمنحها ميزة تنافسية إذا نجحت في تقديم جهاز بمواصفات عالية وسعر مناسب.
أما عن موعد الكشف عن الهاتف، فتشير التوقعات إلى نهاية عام 2026، مع تساؤلات حول السعر الذي ستطرح به آبل الجهاز، فحتى إذا انخفضت تكلفة المفصلة، فإن عوامل أخرى مثل الشاشة المرنة، والتقنيات الداخلية، وتصميم الهيكل ستؤثر على السعر النهائي الذي قد يصل إلى حوالي ألفي دولار أو أكثر.
أحدث الحلقات
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
آلا طالباني - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٧ | season 1
16:00 | 2025-10-15
Play
آلا طالباني - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٧ | season 1
16:00 | 2025-10-15
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-15
Play
العراق في دقيقة 15-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-15
Live Talk
Play
Live Talk
حملات مجانية لزراعة الأشجار ومكافحة التصحر - Live Talk - الحلقة ١٣٩ | 2025
10:30 | 2025-10-15
Play
حملات مجانية لزراعة الأشجار ومكافحة التصحر - Live Talk - الحلقة ١٣٩ | 2025
10:30 | 2025-10-15
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع الرشيد بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-15
Play
شارع الرشيد بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-15
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
المال العام والسرّ الممنوع - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٤ | الموسم 7
16:00 | 2025-10-14
Play
المال العام والسرّ الممنوع - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٤ | الموسم 7
16:00 | 2025-10-14
من الأخير
Play
من الأخير
سلامٌ في شرم الشيخ وحــ.ربٌ في بغداد - من الأخير م٢ - حلقة ٧٣ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-14
Play
سلامٌ في شرم الشيخ وحــ.ربٌ في بغداد - من الأخير م٢ - حلقة ٧٣ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-14
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-14
Play
نشرة ١٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-14
عشرين
Play
عشرين
من يحكم الصراع الانتخابي إرادة الشعب أم إرادة المال؟ - عشرين م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
16:50 | 2025-10-11
Play
من يحكم الصراع الانتخابي إرادة الشعب أم إرادة المال؟ - عشرين م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
16:50 | 2025-10-11
رحال
Play
رحال
زراعة التبغ ومعجزة الجاذبية الفريدة في قلب قضاء سنجار - رحال م٦ - الحلقة ١٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-11
Play
زراعة التبغ ومعجزة الجاذبية الفريدة في قلب قضاء سنجار - رحال م٦ - الحلقة ١٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-11
Biotic
Play
Biotic
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
Play
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
هذه الوظائف عرضة للخطر
11:34 | 2025-10-15
"الحلقة المفرغة".. ثاني أكسيد الكربون يسجل أعلى المستويات في 2024
10:10 | 2025-10-15
البيكب" او "الطگ طگ"…الحكاية التي لا تنتهي في العراق
10:10 | 2025-10-15
ما علاقة الإجهاد بالهرمونات وتوازن الجسم والصحة؟
10:02 | 2025-10-15
بضع ثوانٍ.. وملايين الأرواح: كيف يُغيّر غسل اليدين عالمًا؟
05:00 | 2025-10-15
موجودة في مطبخك.. 7 كنوز غذائية لزيادة التستوستيرون بشكل طبيعي وآمن!
03:32 | 2025-10-15

ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
