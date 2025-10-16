الصفحة الرئيسية
التالي
من الأخير
من
07:00 AM
الى
07:45 AM
LIVE
الكشف عن "رسالة خاصة" تلقتها طائرة ترامب فوق سيناء
الإفراط في البروتين.. هوس جديد بعواقب صحية خطيرة
منوعات
2025-10-16 | 02:49
السومرية نيوز
ـ منوعات
يتزايد الإقبال على تناول البروتين في السنوات الأخيرة بشكل غير مسبوق، إذ أصبح كثير من الناس — خصوصا الرجال — يحرصون على إدخاله في كل وجبة، بل واستبعاد معظم العناصر الغذائية الأخرى.
كن خبراء التغذية يحذرون اليوم من أن هذا الهوس بالبروتين قد يكون مضللا، بل ومضرا بالصحة على المدى الطويل.
فبحسب
روب هوبسون
، أخصائي التغذية المعتمد، فإن البروتين ضروري بلا شك لبناء العضلات والحفاظ على القوة وتجديد الأنسجة، إلا أنه ليس العنصر الغذائي الوحيد المهم، مشددا على أن الكربوهيدرات والدهون تلعبان دورا لا يقل أهمية في دعم وظائف الجسم اليومية.
ويقول هوبسون: "في الواقع، يحصل معظم الناس بالفعل على أكثر من كفايتهم من البروتين، إذ يستهلك البالغون في المملكة المتحدة نحو 1.2 غرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم يوميا، بينما توصي الإرشادات الرسمية بقرابة 0.75 غرام فقط".
ويُترجم ذلك إلى حوالي 60 غراما يوميا للرجال و54 غراما للنساء، بينما يحتاج من تجاوزوا الخمسين عاما إلى كمية أعلى قليلا بسبب ضعف امتصاص البروتين مع التقدم في العمر.
ورغم أن البروتين يعد حجر الأساس في بناء العضلات والعظام والأنسجة، إلا أن تناوله بكميات مفرطة قد يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة. فعملية تكسير البروتين داخل الجسم تنتج فضلات مثل اليوريا والكالسيوم، التي تُصفّى عن طريق الكلى. ومع زيادة البروتين، تتعرض الكلى لضغط إضافي قد يسبب تكوّن حصوات أو فشلا كلويا مبكرا.
ويحذر هوبسون من أن الإفراط في البروتين لا يعني صحة أفضل، بل قد يأتي على حساب عناصر غذائية أساسية أخرى مثل الألياف والفيتامينات والمعادن، ما يخلّ بتوازن النظام الغذائي العام.
توضح
الدكتورة
فيديريكا
أماتي، الباحثة في تطبيق الحمية الغذائية ZOE، أن احتياجات الجسم للبروتين تتغير بمرور الوقت، لكن ذلك لا يستدعي مضاعفة الاستهلاك. فخلال مرحلة انقطاع الطمث، تميل النساء إلى فقدان الكتلة العضلية والعظمية، إلا أن زيادة البروتين الحيواني وحدها لن تعالج المشكلة، بل قد تزيد من خطر الإصابة بأنواع معينة من
السرطان
.
وأظهرت دراسة أجريت بجامعة جنوب
كاليفورنيا
وشملت أكثر من 6000 شخص فوق سن الخمسين، أن اتباع نظام غذائي غني بالبروتين — يشكل فيه البروتين أكثر من 20% من السعرات اليومية — ارتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان والسكري والوفاة المبكرة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
نقص السوائل في الجسم يؤدي لمشكلة صحية خطيرة
08:37 | 2025-09-27
ظاهرة صحية خطيرة مرتبطة بعطل نهاية الأسبوع
01:37 | 2025-08-16
استخدام الهاتف فور الاستيقاظ من النوم له عواقب خطيرة.. هذه ابرزها
13:10 | 2025-08-27
تطورات ميدانية خطيرة في غزة: شهداء وعمليات إخلاء جديدة في ظل استمرار الحرب
05:42 | 2025-08-06
منوعات
الصحة
البروتين
السومرية نيوز
سومرية نيوز
جامعة جنوب
كاليفورنيا
روب هوبسون
الدكتورة
السومرية
فيديريكا
5 مصارف عراقية ستغادر السوق وتغلق أبوابها
اقتصاد
34.37%
03:12 | 2025-10-15
5 مصارف عراقية ستغادر السوق وتغلق أبوابها
03:12 | 2025-10-15
4 منها تعلو العراق.. تصنيف المنتخبات التي قد تصطدم بـ"أسود الرافدين" في الملحق العالمي
رياضة
30.43%
06:15 | 2025-10-15
4 منها تعلو العراق.. تصنيف المنتخبات التي قد تصطدم بـ"أسود الرافدين" في الملحق العالمي
06:15 | 2025-10-15
أول تعليق لمدرب المنتخب العراقي بعد التعادل مع السعودية
رياضة
19.26%
17:14 | 2025-10-14
أول تعليق لمدرب المنتخب العراقي بعد التعادل مع السعودية
17:14 | 2025-10-14
التربية تعلق بشأن تعطيل المدارس "طويلا" بسبب الانتخابات
محليات
15.94%
02:06 | 2025-10-15
التربية تعلق بشأن تعطيل المدارس "طويلا" بسبب الانتخابات
02:06 | 2025-10-15
