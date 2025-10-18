أسبوع الفرص الذهبية للعقرب: أخبار طيبة، جمال متزايد ووفرة مالية!

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Celebrity
من
06:00 AM
الى
07:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
روسيا تعلن إسقاط 23 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضيها
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-544024-638961974609819959.jpeg
أسبوع الفرص الذهبية للعقرب: أخبار طيبة، جمال متزايد ووفرة مالية!
منوعات
2025-10-18 | 01:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
122 شوهد
تتوقّع الخبيرة الفلكية
جاكلين عقيقي
، عبر
السومرية
، أن يشهد الأسبوع الممتد من السبت 18 حتّى الجمعة 24 تشرين الاول تحولات فلكية عميقة ستؤثّر على الابراج كافّة.
وبحسب الخبيرة الفلكية
جاكلين عقيقي
، يُعد الحدث الأبرز لهذا الاسبوع تراجع كوكب نبتون إلى
برج الحوت
، لينضم إلى كوكب زحل، فيشكلان معًا مثلثات مائية قوية تتناغم مع المريخ وعطارد المتواجدين في
العقرب
.
وفي يوم 24 تشرين الأول/أكتوبر، تتعزز هذه الأجواء المائية بانضمام الشمس إلى المجموعة، لتشكل مثلثًا مائيًا متناغمًا مع المشتري، كوكب الحظ الأكبر في
السرطان
. هذه الزوايا الفلكية المائية المتميزة تخلق توازنًا واتصالات جيدة، حاملة حظوظًا مذهلة، خصوصًا لمواليد
برج العقرب
الذي يُعتبر مولود الحظ الأكبر هذا الأسبوع، حيث تدفع طاقات نبتون بمصالحهم إلى الأمام، ويُبشرهم المشتري في السرطان بأخبار طيبة، مصالحات، شراء، وحلول، ويزيد من جمالهم، كما يُتوقع للتجار منهم أن تكون الحوالات المالية من الخارج هي العنوان العريض لمرحلتهم. ولكن، يُنصح بشدة تجنب التهور للاستفادة القصوى من هذه الفرص الذهبية.
في المقابل، يُثير تواجد كوكب نبتون على "الدرجة الحرجة صفر" قلقًا عالميًا، ويُذكّر بأحداث مؤلمة سابقة. كما أنّ تركيز الكواكب في الأبراج المائية يُنذر بكوارث محتملة على الصعيد المائي، مثل الفيضانات، غرق السفن، التسونامي،
الشتاء
الغزير، وتحديات تتعلّق بالغاز والسوائل.
تابعوا
جاكلين
عقيقي على
يوتيوب
السومرية
.
ومن أبرز الأحداث الفلكية أيضًا، حلول القمر الجديد بين برجي
الميزان
والعقرب، حاملًا معه طاقة قوية للبدايات الجديدة على كافة الأصعدة، من ولادة طموحات جديدة وعمل جديد إلى ولادة شخصية مختلفة تمامًا.
أمّا تواجد كوكب الزهرة في
برج الميزان
الهوائي فيُضفي أجواء عاطفية وعائلية ممتازة، تزيد من الجاذبية الاستثنائية لمواليد الجوزاء، الميزان،
الدلو
، الأسد والقوس، ويوفر لهم مناخًا مثاليًا للقاءات والمصالحات والحب، ما يجعل مواليد الميزان "عروس وعريس الشهر"!
إلى جانب ذلك، يحمل وجود عطارد في العقرب أجواءً إيجابية تتعلّق بالأوراق، الاتصالات، الملفات، السفر، التنقلات، والمال، وترافق هذه الأجواء الإيجابية مواليد الأبراج المائية والترابية بشكل خاصّ، حيث تكثر لديهم الوعود والمناسبات الاجتماعية والمهنية، وتتوسع دائرة اتصالاتهم، ويهتمون بمشاريع جديدة، ويتألقون في المجال الجماهيري، ويلتقطون الفرص المتاحة عبر أشخاص نافذين.
لمعرفة برجك أوّل بأوّل،
انقر هنا.
بالنسبة لحركة القمر الأسبوعية، تبدأ بتواجده في
العذراء
يوم السبت حاملًا معه الحظوظ لمواليد
الثور
، العذراء، والجدي. ثم ينتقل إلى الميزان بين الأحد والثلاثاء، لتشعر الأبراج الهوائية بالاستقرار. ينتقل
بعدها
إلى العقرب يومي الأربعاء والخميس، ما يمكّن مواليد الأبراج المائية من جني ثمار جهودهم. ويُختتم الأسبوع بوصول القمر إلى
القوس
الناري يوم الجمعة، ما يُحسِّن ظروف مواليد الحمل، الأسد، والقوس. ويُشار إلى عودة كوكب بلوتون إلى سيره المباشر في برج الدلو الهوائي، مع بقاء الزهرة في الميزان، والشمس في درجاتها الأخيرة فيه، والمريخ وعطارد في العقرب، بينما المشتري في السرطان، وزحل ونبتون في
الحوت
.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
بين الفرص الذهبية والتحديات الصعبة.. أسبوع مصيري بانتظار هذه الابراج
01:00 | 2025-08-02
محمد رمضان يرد على الشامتين: اللي معندوش كلمة طيبة يخرس
05:42 | 2025-08-02
بند سري يمنح ريال مدريد فرصة ذهبية لخطف نجم باريس
13:42 | 2025-08-08
رونالدو أمام فرصة ذهبية في السوبر السعودي
16:25 | 2025-08-04
منوعات
أخبار الأبراج
الابراج
الابراج الاسبوعية
جاكلين عقيقي
السومرية
العراق
برج الميزان
برج العقرب
برج الحوت
الميزان
العذراء
السرطان
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
"استعدوا لموجات الغبار".. شتاء ليلي في هذه المحافظة والحرارة 11 مئوية
محليات
37.34%
01:11 | 2025-10-17
"استعدوا لموجات الغبار".. شتاء ليلي في هذه المحافظة والحرارة 11 مئوية
01:11 | 2025-10-17
متجاوزاً السعودية والأردن والامارات.. منتخبنا الوطني يحقق مركزاً جديداً في تصنيف FIFA
رياضة
31.11%
09:35 | 2025-10-17
متجاوزاً السعودية والأردن والامارات.. منتخبنا الوطني يحقق مركزاً جديداً في تصنيف FIFA
09:35 | 2025-10-17
من مليون نخلة.. محافظة عراقية تتصدر إنتاج التمور بأكثر من 100 ألف طن
محليات
16.96%
07:10 | 2025-10-16
من مليون نخلة.. محافظة عراقية تتصدر إنتاج التمور بأكثر من 100 ألف طن
07:10 | 2025-10-16
سقوط حر لأسعار النفط: العراق يواجه تهديداً ماليّاً خطيراً!
اقتصاد
14.59%
06:31 | 2025-10-17
سقوط حر لأسعار النفط: العراق يواجه تهديداً ماليّاً خطيراً!
06:31 | 2025-10-17
المزيد
أحدث الحلقات
Biotic
امراض القلب عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-17
Biotic
امراض القلب عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-17
حصاد السومرية
شعارات الصدر.. عنوان مؤتمر السوداني الانتخابي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-17
حصاد السومرية
شعارات الصدر.. عنوان مؤتمر السوداني الانتخابي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-17
الهوا الك
مأساة العسكريين والأرامل: حقوق مهدورة وخدمة مسروقة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-17
الهوا الك
مأساة العسكريين والأرامل: حقوق مهدورة وخدمة مسروقة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-17
علناً
مشاكل الخدمات وقانون العاصمة - علناً م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-16
علناً
مشاكل الخدمات وقانون العاصمة - علناً م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-16
Celebrity
الممثل العراقي حسن حنتوش - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-16
Celebrity
الممثل العراقي حسن حنتوش - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٨ الى ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٨ الى ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-16
Live Talk
تنمية قدرات أطفال التوحد - Live Talk - الحلقة ١٤٠ | 2025
10:30 | 2025-10-16
Live Talk
تنمية قدرات أطفال التوحد - Live Talk - الحلقة ١٤٠ | 2025
10:30 | 2025-10-16
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-10-16
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-10-16
الأكثر مشاهدة
Biotic
امراض القلب عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-17
Biotic
امراض القلب عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-17
حصاد السومرية
شعارات الصدر.. عنوان مؤتمر السوداني الانتخابي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-17
حصاد السومرية
شعارات الصدر.. عنوان مؤتمر السوداني الانتخابي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-17
الهوا الك
مأساة العسكريين والأرامل: حقوق مهدورة وخدمة مسروقة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-17
الهوا الك
مأساة العسكريين والأرامل: حقوق مهدورة وخدمة مسروقة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-17
علناً
مشاكل الخدمات وقانون العاصمة - علناً م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-16
علناً
مشاكل الخدمات وقانون العاصمة - علناً م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-16
Celebrity
الممثل العراقي حسن حنتوش - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-16
Celebrity
الممثل العراقي حسن حنتوش - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٨ الى ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٨ الى ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-16
Live Talk
تنمية قدرات أطفال التوحد - Live Talk - الحلقة ١٤٠ | 2025
10:30 | 2025-10-16
Live Talk
تنمية قدرات أطفال التوحد - Live Talk - الحلقة ١٤٠ | 2025
10:30 | 2025-10-16
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-10-16
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-10-16
اخترنا لك
ماذا تحتوي الفواكه والخضروات ذات اللون البنفسجي.. إجابة علمية
10:45 | 2025-10-17
البلدان الأكثر جبلية في العالم... ودولة عربية ضمن القائمة!
06:24 | 2025-10-17
غوغل تغيّر قواعد الأمان
05:26 | 2025-10-17
روائح السيارات… هل هي مجرد إزعاج أو إنذار مبكر لمشكلات أخطر؟
03:28 | 2025-10-17
كشف موعد غرة رمضان 2026.. شهر المغفرة اقترب
12:32 | 2025-10-16
عاصفة شمسية رباعية قوية تضرب الأرض.. هذه اضرارها
10:55 | 2025-10-16
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.