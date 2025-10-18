أسبوع الفرص الذهبية للعقرب: أخبار طيبة، جمال متزايد ووفرة مالية!

وبحسب الخبيرة الفلكية ، يُعد الحدث الأبرز لهذا الاسبوع تراجع كوكب نبتون إلى ، لينضم إلى كوكب زحل، فيشكلان معًا مثلثات مائية قوية تتناغم مع المريخ وعطارد المتواجدين في .

وفي يوم 24 تشرين الأول/أكتوبر، تتعزز هذه الأجواء المائية بانضمام الشمس إلى المجموعة، لتشكل مثلثًا مائيًا متناغمًا مع المشتري، كوكب الحظ الأكبر في . هذه الزوايا الفلكية المائية المتميزة تخلق توازنًا واتصالات جيدة، حاملة حظوظًا مذهلة، خصوصًا لمواليد الذي يُعتبر مولود الحظ الأكبر هذا الأسبوع، حيث تدفع طاقات نبتون بمصالحهم إلى الأمام، ويُبشرهم المشتري في السرطان بأخبار طيبة، مصالحات، شراء، وحلول، ويزيد من جمالهم، كما يُتوقع للتجار منهم أن تكون الحوالات المالية من الخارج هي العنوان العريض لمرحلتهم. ولكن، يُنصح بشدة تجنب التهور للاستفادة القصوى من هذه الفرص الذهبية.

في المقابل، يُثير تواجد كوكب نبتون على "الدرجة الحرجة صفر" قلقًا عالميًا، ويُذكّر بأحداث مؤلمة سابقة. كما أنّ تركيز الكواكب في الأبراج المائية يُنذر بكوارث محتملة على الصعيد المائي، مثل الفيضانات، غرق السفن، التسونامي، الغزير، وتحديات تتعلّق بالغاز والسوائل.

. تابعوا عقيقي على

ومن أبرز الأحداث الفلكية أيضًا، حلول القمر الجديد بين برجي والعقرب، حاملًا معه طاقة قوية للبدايات الجديدة على كافة الأصعدة، من ولادة طموحات جديدة وعمل جديد إلى ولادة شخصية مختلفة تمامًا.

أمّا تواجد كوكب الزهرة في الهوائي فيُضفي أجواء عاطفية وعائلية ممتازة، تزيد من الجاذبية الاستثنائية لمواليد الجوزاء، الميزان، ، الأسد والقوس، ويوفر لهم مناخًا مثاليًا للقاءات والمصالحات والحب، ما يجعل مواليد الميزان "عروس وعريس الشهر"!

إلى جانب ذلك، يحمل وجود عطارد في العقرب أجواءً إيجابية تتعلّق بالأوراق، الاتصالات، الملفات، السفر، التنقلات، والمال، وترافق هذه الأجواء الإيجابية مواليد الأبراج المائية والترابية بشكل خاصّ، حيث تكثر لديهم الوعود والمناسبات الاجتماعية والمهنية، وتتوسع دائرة اتصالاتهم، ويهتمون بمشاريع جديدة، ويتألقون في المجال الجماهيري، ويلتقطون الفرص المتاحة عبر أشخاص نافذين.

انقر هنا. لمعرفة برجك أوّل بأوّل،

بالنسبة لحركة القمر الأسبوعية، تبدأ بتواجده في يوم السبت حاملًا معه الحظوظ لمواليد ، العذراء، والجدي. ثم ينتقل إلى الميزان بين الأحد والثلاثاء، لتشعر الأبراج الهوائية بالاستقرار. ينتقل إلى العقرب يومي الأربعاء والخميس، ما يمكّن مواليد الأبراج المائية من جني ثمار جهودهم. ويُختتم الأسبوع بوصول القمر إلى الناري يوم الجمعة، ما يُحسِّن ظروف مواليد الحمل، الأسد، والقوس. ويُشار إلى عودة كوكب بلوتون إلى سيره المباشر في برج الدلو الهوائي، مع بقاء الزهرة في الميزان، والشمس في درجاتها الأخيرة فيه، والمريخ وعطارد في العقرب، بينما المشتري في السرطان، وزحل ونبتون في .