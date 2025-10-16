موضة غريبة تغزو مواقع التواصل... حواجب تشبه سيقان الأخطبوط!

حواجب الأخطبوط بين الغرابة والجمال



حواجب الأخطبوط هي صيحة جمالية غريبة، ظهرت وتنتشر على خصوصًا على وإنستغرام. والفكرة منها أن يُقسَّم الحاجب إلى أجزاء، ثم تُشكَّل الشعيرات في موجات أو خطوط متموّجة تشبه سيقان الأخطبوط بدل أن تكون الحواجب مستقيمة بشكلٍ طبيعي. ويُستخدم جلّ الحواجب أو منتجات تثبيت ليُرصَّف كل جزء من الحاجب في اتجاه معيّن، أحيانًا بشكل متناغم ومتداخِل، ليُعطي مظهرًا فنيًّا وتجريديًا.





والهدف منها أنها من صيحات "الجمال المتمرّد" أو التجريديّ، التي تتحدّى التقاليد في شكل الحواجب الكلاسيكي أو المُعتاد، للدلالة على الانفتاح وكسر العادات المألوفة.



خطوات تنفيد حواجب الأخطبوط



ابدئي بحاجب مكتمل وطبيعي.



استخدمي جلّ حواجب لا يتماسك بسرعة حتى تظلّين حرّةً في التشكيل.





قسّمي الحاجب أفقيًا إلى نصفَين من المنتصف تقريبًا.





قسّمي كل نصف إلى قطع صغيرة مثل شعيرات، ثمّ شكّلي كل قطعة بموجة خفيفة، إلى اليمين أو اليسار، بحيث تُشبه الأرجل الصغيرة للأخطبوط.





عدّلي التموّجات حتى تتناسق معًا في الحاجب الواحد، لتكوين مظهر فنّي متوازن.



الآراء المختلفة حول ترند حواجب الأخطبوط



أثارت هذه الظاهرة جدلاً واسعاً بين الرائدات على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصّةً المختصّات بمجال الموضة والجمال. فالبعض منهن أعجب بالفكرة وجرّبن تنفيذها، مؤكّدات أنّها نمط جديد من الصيحات، في حين انتقدها القسم الآخر بشدّة ورفضها رفضاً قاطعاً، معتبرات أنّها مجرّد ظاهرة سريعة الزوال.