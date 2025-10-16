Alsumaria Tv
موضة غريبة تغزو مواقع التواصل... حواجب تشبه سيقان الأخطبوط!

منوعات

2025-10-16 | 08:38
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
موضة غريبة تغزو مواقع التواصل... حواجب تشبه سيقان الأخطبوط!
171 شوهد

مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، لم يعد من المستغرب ظهور ترندات غريبة في عالم الموضة والجمال. فبفضل المؤثّرات على إنستغرام وتيك توك وغيرها، تظهر بين الحين والآخر صيحات غير مألوفة تشعل المنصّات الرقمية، مثل ترند "حواجب الأخطبوط" الذي يغزو الصفحات الإلكترونية هذه الأيام.

حواجب الأخطبوط بين الغرابة والجمال

حواجب الأخطبوط هي صيحة جمالية غريبة، ظهرت وتنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي خصوصًا على تيك توك وإنستغرام. والفكرة منها أن يُقسَّم الحاجب إلى أجزاء، ثم تُشكَّل الشعيرات في موجات أو خطوط متموّجة تشبه سيقان الأخطبوط بدل أن تكون الحواجب مستقيمة بشكلٍ طبيعي. ويُستخدم جلّ الحواجب أو منتجات تثبيت ليُرصَّف كل جزء من الحاجب في اتجاه معيّن، أحيانًا بشكل متناغم ومتداخِل، ليُعطي مظهرًا فنيًّا وتجريديًا.


والهدف منها أنها من صيحات "الجمال المتمرّد" أو التجريديّ، التي تتحدّى التقاليد في شكل الحواجب الكلاسيكي أو المُعتاد، للدلالة على الانفتاح وكسر العادات المألوفة.

خطوات تنفيد حواجب الأخطبوط

ابدئي بحاجب مكتمل وطبيعي.

استخدمي جلّ حواجب لا يتماسك بسرعة حتى تظلّين حرّةً في التشكيل.


قسّمي الحاجب أفقيًا إلى نصفَين من المنتصف تقريبًا.


قسّمي كل نصف إلى قطع صغيرة مثل شعيرات، ثمّ شكّلي كل قطعة بموجة خفيفة، إلى اليمين أو اليسار، بحيث تُشبه الأرجل الصغيرة للأخطبوط.


عدّلي التموّجات حتى تتناسق معًا في الحاجب الواحد، لتكوين مظهر فنّي متوازن.

الآراء المختلفة حول ترند حواجب الأخطبوط

أثارت هذه الظاهرة جدلاً واسعاً بين الرائدات على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصّةً المختصّات بمجال الموضة والجمال. فالبعض منهن أعجب بالفكرة وجرّبن تنفيذها، مؤكّدات أنّها نمط جديد من الصيحات، في حين انتقدها القسم الآخر بشدّة ورفضها رفضاً قاطعاً، معتبرات أنّها مجرّد ظاهرة سريعة الزوال.
>> تابع قناة السومرية على  منصة X

للنساء فقط

منوعات

حواجب الأخطبوط

ترند

للنساء فقط

السومرية

العراق

وسائل التواصل الاجتماعي

تيك توك

اليسا

رونيت

برات

كوين

سيكي

التش

الإفراط في البروتين.. هوس جديد بعواقب صحية خطيرة
02:49 | 2025-10-16
02:49 | 2025-10-16
هذه الوظائف عرضة للخطر
11:34 | 2025-10-15
13:24 | 2025-10-15
هذه الوظائف عرضة للخطر
11:34 | 2025-10-15
"الحلقة المفرغة".. ثاني أكسيد الكربون يسجل أعلى المستويات في 2024
10:10 | 2025-10-15
البيكب" او "الطگ طگ"…الحكاية التي لا تنتهي في العراق
10:10 | 2025-10-15
ما علاقة الإجهاد بالهرمونات وتوازن الجسم والصحة؟
10:02 | 2025-10-15

