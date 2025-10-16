كشف موعد غرة رمضان 2026.. شهر المغفرة اقترب

فوفقاً للحسابات الفلكية فإن موعد شهر رمضان لعام 1447 هـ، الموافق 2026م، سيكون يوم الخميس 19 شباط 2026.وبحسب رئيس جمعية الإمارات للفلك إبراهيم جروان، يولد شهر رمضان 1447 يوم الثلاثاء 17 شباط المقبل الساعة 16:01 بتوقيت الإمارات (15:01 بتوقيت السعودية)، وسيختفي بعد غروب الشمس بدقيقة واحدة، ليصبح عمره مع الغروب نحو 2:12 ساعة فقط، لذا من المتوقع تعذر رؤيته.وأضاف أنه "عليه فإن الخميس 19 فبراير هو غرة شهر رمضان المبارك، والجمعة 20 مارس هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد ".وسيتم تحري بعد مغيب يوم الأربعاء 29 شعبان 1447، الذي من المتوقع أن يوافق 18 فبراير (شباط) 2026 لتحديد الموعد الدقيق لبداية الصيام.وينتظر التأكيد الرسمي للموعد من خلال الرؤية للهلال التي تجرى عادة في اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان لعام 1447 هـ.يذكر أن تحديد بداية شهر رمضان وسائر الأشهر الهجرية يعتمد على التقويم القمري المكون من 12 شهراً.ونظام التقويم الهجري يعتمد على الشهر القمري الذي يتمثل بالمدة الزمنية التي يستغرقها القمر في دورة كاملة حول الأرض.ومن المتوقع أن يتفاوت عدد ساعات الصيام في الدول الإسلامية خلال شهر رمضان 2026. ففي الأيام الأولى، ستكون ساعات الصيام أقصر، حيث تقدر بقرابة 12 ساعة في العديد من ، بما في ذلك ومصر والإمارات وقطر والكويت، ومع تقدم الأيام، تزداد ساعات الصيام تدريجياً لتقترب من 13 ساعة مع نهاية الشهر الفضيل من هذا العام.