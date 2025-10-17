غوغل تغيّر قواعد الأمان

بدلًا من الطرق التقليدية مثل الإجابة على الأسئلة الأمنية أو استخدام بريد استرداد، تمكّن هذه الميزة المستخدم من اختيار أشخاص يثق بهم ليكونوا جهة داعمة في عملية الاسترداد، فعندما تفشل الطرق القياسية، يمكن لهؤلاء الأشخاص تأكيد هويتك واستعادة الوصول إلى الحساب.ولم تقم غوغل بتفصيل كيف ستتم عملية التحقق، لكنها أكدت أن الميزة ستتيح طريقة بسيطة وآمنة لاستعادة الوصول عندما تفشل الأساليب الاعتيادية، مع العلم أن ميزة جهات الاسترجاع الموثوقة متاحة للحسابات الشخصية، ويمكن تفعيلها عبر إعدادات الأمان في حساب غوغل.ربط الحساب برقم هاتفإضافة إلى ذلك، ستُطلق غوغل ميزة تسجيل الدخول عبر رقم الهاتف في نظام أندرويد، حيث يُستخدم رقم الهاتف المرتبط بالحساب كوسيلة للتعرف عليه عند الحاجة لاستعادته على جهاز جديد، وهذه الطريقة لا تحتاج إلى إدخال كلمة مرور، بل تطلب منك إدخال رمز القفل الموجود على الجهاز القديم كدليل على ملكيتك، وتنتشر هذه الميزة تدريجيًا في جميع أنحاء العالم، وتأتي ضمن جهود غوغل الأوسع لحماية المستخدمين من عمليات الاحتيال والهجمات السيبرانية.توسيع نهج الأمانوتعد هذه الإضافات جزءًا من توسيع نهج الأمان الذي تتبناه غوغل لمواجهة محاولات الاختراق والاحتيال الرقمي، فمن التنبية بالروابط الضارة في رسائل غوغل، إلى أدوات للتحقق من جهات الاتصال، تسعى الشركة لتقليل الاعتماد على الأساليب التقليدية التي باتت عرضة للانتهاك والتلاعب، في النهاية، يمكن للمستخدمين الاستفادة من الأمان الإضافي عند تفعيل هذه الميزات، لكن من الضروري أن يختاروا جهات الاسترجاع بعناية، على أن يكونوا أشخاصًا يثقون بهم حقًا، لضمان أن الميزة لا تُستغَل بشكل سيئ.