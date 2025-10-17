البلدان الأكثر جبلية في العالم... ودولة عربية ضمن القائمة!

لتحديد أكثر الدول جبلية، يجب أولاً تحديد المعيار المستخدم، حيث يختلف تصنيف هذه الدول وفقا للمعيار المستخدم في كل مرة.ويدخل ضمن هذه المعايير:• ارتفاع الجبال• نسبة مساحة الأرض المغطاة بالجبال• المساحة الإجمالية للجبال مقارنة بالدول الأخرى• متوسط الارتفاع العام فوق مستوى سطح البحربوتان ‎ (3,280)النيبال (3,265)طاجيكستان‎ (3,186)قيرغيزستان‎‎ (2,988)ليسوتو ‎ (2,161)‎ ‎ (1,996)‎ (1,885)تشيلي ‎ (1,871)(1,840)أرمينيا ‎ (1,792)بوتان — ‎98.8%‎طاجيكستان — ‎91.9%‎قيرغيزستان — ‎90.7%‎ليسوتو — ‎90.5%‎الجبل الأسود — ‎89.3%‎أرمينيا — ‎85.9%‎الشمالية — ‎85.5%‎— ‎83.6%‎— ‎81.1%‎النيبال — ‎80.7%‎تُعد بوتان أكثر دولة جبلية في العالم وفقًا لمعظم المقاييس. يبلغ متوسط ارتفاعها 10,760 قدم (3,280 متر)، وتغطي الجبال ‎98.8%‎ من مساحتها. تقع الأجزاء الشمالية من بوتان ضمن جبال الهملايا العظمى، وأعلى نقطة فيها هي جانغخار بوينسوم بارتفاع 24,840 قدم (7,570 متر)، وهو أعلى جبل لم يتم تسلقه في العالم. يعيش معظم سكان بوتان في الجنوب، حيث تنتشر الوديان والمرتفعات.تعد جبال لبنان من أبرز المظاهر الطبيعية في الشرق الأوسط. حيث يتكوّن لبنان من سلسلتين جبليتين متوازيتين تمتدان من الشمال إلى الجنوب، يفصل بينهما سهل البقاع:سلسلة جبال لبنان الغربية: تمتد بمحاذاة الساحل اللبناني من أقصى الشمال إلى الجنوب. وتُعد الأعلى ارتفاعاً والأكثر وعورة.أعلى قممها: القرنة السوداء (حوالي 3,093 متر) — أعلى قمة في لبنان.سلسلة جبال لبنان الشرقية: تمتد بمحاذاة الحدود مع ، من شمال البقاع إلى الجنوب.أعلى قممها: (حرمون) بارتفاع 2,814 متر.تُعرف بأنها أكثر جفافاً من الغربية، وتشكل حاجزاً طبيعياً يفصل بين لبنان وسوريا.تعد جبال لبنان مركزاً للسياحة الشتوية في الشرق الأوسط، كما تعد مراكز اصطياف مميزة. جبال لبنان موطن غابات الأرز الشهيرة، التي تُعد رمزاً وطنياً موجوداً على علم لبنان.تنتشر أيضاً غابات السنديان، والصنوبر، إضافة إلى تنوع نباتي فريد بسبب اختلاف المناخ والارتفاعات.متوسط ارتفاع لبنان عن سطح البحر يُقدَّر بنحو 1,250 مترًا تقريبًا.لكن التضاريس متنوعة جدًا، لذلك يختلف الارتفاع بشكل كبير من منطقة إلى أخرى:• الساحل اللبناني: يبدأ من 0 متر عند مستوى .• سهل البقاع: يتراوح بين 800 و1,100 متر فوق سطح البحر.• الجبال الغربية: تمتد بين 1,500 و3,088 متر• الجبال الشرقية: تصل قممها إلى حوالي 2,814 متر.يقدّر السياح الدول الجبلية ليس فقط لارتفاع جبالها، بل لما توفره من أنشطة.فالـ ألب في سويسرا وفرنسا تشتهر بالتزلج العالمي، بينما تمتد جبال روكي عبر وكندا وتُعد وجهة للمشي والتسلق. في ، توفر الجزيرة الجنوبية جبالًا مثالية للتزلج والمغامرات. في البيرو تقع ماتشو بيتشو الشهيرة بين جبال الأنديز، بينما يُعد جبل فوجي في رمزًا جمالياً وفنياً. حتى ، التي يُعتقد غالباً أنها أرض صحراوية، تضم قممًا مغطاة بالثلوج تجذب عشاق الرياضات الشتوية والطبيعة الوعرة.