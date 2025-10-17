Alsumaria Tv
البلدان الأكثر جبلية في العالم... ودولة عربية ضمن القائمة!

منوعات

2025-10-17 | 06:24
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
البلدان الأكثر جبلية في العالم... ودولة عربية ضمن القائمة!
111 شوهد

حوالي 20% من سطح اليابسة في العالم مغطى بالجبال، بما في ذلك سلاسل شهيرة مثل جبال الهملايا في آسيا، وجبال روكي في أمريكا الشمالية، والألب الأوروبية الآسيوية، وجبال الأنديز في أمريكا الجنوبية. وتُعد الدول الجبلية من أجمل بلدان العالم، حيث تتيح ممارسة العديد من الأنشطة الخارجية مثل التزلج، تسلق الجبال، المشي الطويل، ركوب الدراجات الجبلية، القفز المظلي، والتحليق الشراعي وغيرها.


كيفية تحديد أكثر الدول جبلية في العالم
لتحديد أكثر الدول جبلية، يجب أولاً تحديد المعيار المستخدم، حيث يختلف تصنيف هذه الدول وفقا للمعيار المستخدم في كل مرة.
ويدخل ضمن هذه المعايير:
• ارتفاع الجبال
• نسبة مساحة الأرض المغطاة بالجبال
• المساحة الإجمالية للجبال مقارنة بالدول الأخرى
• متوسط الارتفاع العام فوق مستوى سطح البحر

أكثر 10 دول جبلية في العالم وفقًا لمتوسط الارتفاع عن سطح البحر / متر
بوتان ‎ (3,280)
النيبال (3,265)
طاجيكستان‎ (3,186)
قيرغيزستان‎‎ (2,988)
ليسوتو ‎ (2,161)
أندورا ‎ ‎ (1,996)
أفغانستان ‎ (1,885)
تشيلي ‎ (1,871)
الصين (1,840)
أرمينيا ‎ (1,792)

أعلى 10 دول جبلية في العالم (بحسب نسبة المساحة الجبلية)

بوتان — ‎98.8%‎
طاجيكستان — ‎91.9%‎
قيرغيزستان — ‎90.7%‎
ليسوتو — ‎90.5%‎
الجبل الأسود — ‎89.3%‎
أرمينيا — ‎85.9%‎
مقدونيا الشمالية — ‎85.5%‎
سويسرا — ‎83.6%‎
لبنان — ‎81.1%‎
النيبال — ‎80.7%‎

بوتان
تُعد بوتان أكثر دولة جبلية في العالم وفقًا لمعظم المقاييس. يبلغ متوسط ارتفاعها 10,760 قدم (3,280 متر)، وتغطي الجبال ‎98.8%‎ من مساحتها. تقع الأجزاء الشمالية من بوتان ضمن جبال الهملايا العظمى، وأعلى نقطة فيها هي جانغخار بوينسوم بارتفاع 24,840 قدم (7,570 متر)، وهو أعلى جبل لم يتم تسلقه في العالم. يعيش معظم سكان بوتان في الجنوب، حيث تنتشر الوديان والمرتفعات.

لبنان
تعد جبال لبنان من أبرز المظاهر الطبيعية في الشرق الأوسط. حيث يتكوّن لبنان من سلسلتين جبليتين متوازيتين تمتدان من الشمال إلى الجنوب، يفصل بينهما سهل البقاع:

سلسلة جبال لبنان الغربية: تمتد بمحاذاة الساحل اللبناني من أقصى الشمال إلى الجنوب. وتُعد الأعلى ارتفاعاً والأكثر وعورة.
أعلى قممها: القرنة السوداء (حوالي 3,093 متر) — أعلى قمة في لبنان.

سلسلة جبال لبنان الشرقية: تمتد بمحاذاة الحدود مع سوريا، من شمال البقاع إلى الجنوب.
أعلى قممها: جبل الشيخ (حرمون) بارتفاع 2,814 متر.
تُعرف بأنها أكثر جفافاً من الغربية، وتشكل حاجزاً طبيعياً يفصل بين لبنان وسوريا.

تعد جبال لبنان مركزاً للسياحة الشتوية في الشرق الأوسط، كما تعد مراكز اصطياف مميزة. جبال لبنان موطن غابات الأرز الشهيرة، التي تُعد رمزاً وطنياً موجوداً على علم لبنان.
تنتشر أيضاً غابات السنديان، والصنوبر، إضافة إلى تنوع نباتي فريد بسبب اختلاف المناخ والارتفاعات.

متوسط ارتفاع لبنان عن سطح البحر يُقدَّر بنحو 1,250 مترًا تقريبًا.
لكن التضاريس اللبنانية متنوعة جدًا، لذلك يختلف الارتفاع بشكل كبير من منطقة إلى أخرى:
• الساحل اللبناني: يبدأ من 0 متر عند مستوى البحر الأبيض المتوسط.
• سهل البقاع: يتراوح بين 800 و1,100 متر فوق سطح البحر.
• الجبال الغربية: تمتد بين 1,500 و3,088 متر
• الجبال الشرقية: تصل قممها إلى حوالي 2,814 متر.

الدول الجبلية المفضلة حول العالم
يقدّر السياح الدول الجبلية ليس فقط لارتفاع جبالها، بل لما توفره من أنشطة.
فالـ ألب في سويسرا وفرنسا تشتهر بالتزلج العالمي، بينما تمتد جبال روكي عبر الولايات المتحدة وكندا وتُعد وجهة للمشي والتسلق. في نيوزيلندا، توفر الجزيرة الجنوبية جبالًا مثالية للتزلج والمغامرات. في البيرو تقع ماتشو بيتشو الشهيرة بين جبال الأنديز، بينما يُعد جبل فوجي في اليابان رمزًا جمالياً وفنياً. حتى أستراليا، التي يُعتقد غالباً أنها أرض صحراوية، تضم قممًا مغطاة بالثلوج تجذب عشاق الرياضات الشتوية والطبيعة الوعرة.
