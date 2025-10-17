الصفحة الرئيسية
روسيا تعلن إسقاط 23 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضيها
المزيد
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-544152-638963092271589235.jpg
ماذا تحتوي الفواكه والخضروات ذات اللون البنفسجي.. إجابة علمية
منوعات
2025-10-17 | 10:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
183 شوهد
كشف علماء من جامعة نيكولاس كوبرنيكوس في بولندا، أن الفواكه والخضروات ذات اللون البنفسجي تحمل فوائد صحية مهمة.
وأشارت مجلة Nutrients إلى أن دراسة أجراها علماء من جامعة نيكولاس كوبرنيكوس في بولندا بينت أن "الفواكه والخضروات البنفسجية مثل التوت البنفسجي، والكشمش الأسود، والبطاطس الحلوة الأرجوانية، والكرنب الأرجواني يمكن أن تعزز تعافي الجسم بعد النشاط البدني وتحمي الخلايا من الشيخوخة".
وبينت أن" التأثير الإيجابي لهذه الأطعمة يعود إلى احتوائها على مركبات الأنثوسيانين، الصبغات الطبيعية التي تعطي النباتات لونها البنفسجي، والتي تعمل كمضادات أكسدة، تقلل الالتهابات، وتدعم صحة القلب والأوعية الدموية".
وأوضح الباحثون أن "الأنثوسيانين يؤثر على المسارات الخلوية الرئيسية مثل Nrf2 وNF-κB، مما يساعد الجسم على مقاومة الإجهاد التأكسدي، وهو السبب الرئيس للإرهاق والتلف الخلوي بعد التمارين المكثفة".
وأشارت الدراسة إلى أن "الأشخاص الذين يستهلكون أطعمة غنية بالأنثوسيانين يظهرون تكيفا أسرع مع النشاط البدني ومقاومة أعلى للأمراض المزمنة".
ورغم أن" نسبة امتصاص الأنثوسيانين في الجسم منخفضة، حيث يصل حوالي 2% فقط إلى الخلايا، يبحث العلماء عن طرق لتحسين الفعالية عبر تطوير أشكال مغلفة بالكبسولات والمستحلبات النانوية، كما يُوصى بدمج الأطعمة البنفسجية مع فيتامين C لتعزيز الامتصاص".
ويؤكد مؤلفو الدراسة أن "إدراج الخضروات والفواكه البنفسجية بانتظام في النظام الغذائي يمكن أن يكون وسيلة بسيطة وآمنة لتعزيز
الصحة
، زيادة قدرة الجسم على التحمل، وإبطاء عمليات الشيخوخة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
ماذا يعني اللون الأبيض لمنفذ "USB"؟
06:40 | 2025-10-03
تحمل أمراضاً خطيرة.. احذر تناول الفواكه قبل غسلها
11:59 | 2025-10-11
11:59 | 2025-10-11
السرّ الخطير الذي لا تعرفه عن الفواكه المجففة: حلقة النقع المفقودة!
04:50 | 2025-08-20
04:50 | 2025-08-20
الزراعة: بدء برنامج لزيادة أشجار الفواكه والزيتون والنخيل في العراق
09:48 | 2025-07-27
09:48 | 2025-07-27
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تعديل قانون معادلة الشهادات الجديد يدخل حيّز التنفيذ في العراق.. ماذا يتضمن?
محليات
04:05 | 2025-10-16
محليات
29.66%
04:05 | 2025-10-16
تعديل قانون معادلة الشهادات الجديد يدخل حيّز التنفيذ في العراق.. ماذا يتضمن؟
04:05 | 2025-10-16
"استعدوا لموجات الغبار".. شتاء ليلي في هذه المحافظة والحرارة 11 مئوية
محليات
01:11 | 2025-10-17
محليات
29%
01:11 | 2025-10-17
"استعدوا لموجات الغبار".. شتاء ليلي في هذه المحافظة والحرارة 11 مئوية
01:11 | 2025-10-17
التعليم تصدر أمراً وزارياً بإلغاء إجازة تأسيس كلية أهلية في بغداد
محليات
02:05 | 2025-10-16
محليات
22.03%
02:05 | 2025-10-16
التعليم تصدر أمراً وزارياً بإلغاء إجازة تأسيس كلية أهلية في بغداد
02:05 | 2025-10-16
من مليون نخلة.. محافظة عراقية تتصدر إنتاج التمور بأكثر من 100 ألف طن
محليات
07:10 | 2025-10-16
محليات
19.31%
07:10 | 2025-10-16
من مليون نخلة.. محافظة عراقية تتصدر إنتاج التمور بأكثر من 100 ألف طن
07:10 | 2025-10-16
المزيد
Biotic
امراض القلب عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-17
15:00 | 2025-10-17
Biotic
امراض القلب عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-17
حصاد السومرية
شعارات الصدر.. عنوان مؤتمر السوداني الانتخابي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-17
13:30 | 2025-10-17
حصاد السومرية
شعارات الصدر.. عنوان مؤتمر السوداني الانتخابي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-17
الهوا الك
مأساة العسكريين والأرامل: حقوق مهدورة وخدمة مسروقة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-17
10:30 | 2025-10-17
الهوا الك
مأساة العسكريين والأرامل: حقوق مهدورة وخدمة مسروقة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-17
علناً
مشاكل الخدمات وقانون العاصمة - علناً م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-16
16:15 | 2025-10-16
علناً
مشاكل الخدمات وقانون العاصمة - علناً م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-16
Celebrity
الممثل العراقي حسن حنتوش - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-16
15:00 | 2025-10-16
Celebrity
الممثل العراقي حسن حنتوش - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٨ الى ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-16
13:00 | 2025-10-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٨ الى ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-16
Live Talk
تنمية قدرات أطفال التوحد - Live Talk - الحلقة ١٤٠ | 2025
10:30 | 2025-10-16
10:30 | 2025-10-16
Live Talk
تنمية قدرات أطفال التوحد - Live Talk - الحلقة ١٤٠ | 2025
10:30 | 2025-10-16
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-10-16
04:00 | 2025-10-16
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-10-16
Biotic
امراض القلب عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-17
Biotic
امراض القلب عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-17
حصاد السومرية
شعارات الصدر.. عنوان مؤتمر السوداني الانتخابي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-17
حصاد السومرية
شعارات الصدر.. عنوان مؤتمر السوداني الانتخابي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-17
الهوا الك
مأساة العسكريين والأرامل: حقوق مهدورة وخدمة مسروقة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-17
الهوا الك
مأساة العسكريين والأرامل: حقوق مهدورة وخدمة مسروقة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-17
علناً
مشاكل الخدمات وقانون العاصمة - علناً م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-16
علناً
مشاكل الخدمات وقانون العاصمة - علناً م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-16
Celebrity
الممثل العراقي حسن حنتوش - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-16
Celebrity
الممثل العراقي حسن حنتوش - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٨ الى ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٨ الى ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-16
Live Talk
تنمية قدرات أطفال التوحد - Live Talk - الحلقة ١٤٠ | 2025
10:30 | 2025-10-16
Live Talk
تنمية قدرات أطفال التوحد - Live Talk - الحلقة ١٤٠ | 2025
10:30 | 2025-10-16
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-10-16
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-10-16
البلدان الأكثر جبلية في العالم... ودولة عربية ضمن القائمة!
06:24 | 2025-10-17
06:24 | 2025-10-17
غوغل تغيّر قواعد الأمان
05:26 | 2025-10-17
روائح السيارات… هل هي مجرد إزعاج أو إنذار مبكر لمشكلات أخطر؟
03:28 | 2025-10-17
03:28 | 2025-10-17
كشف موعد غرة رمضان 2026.. شهر المغفرة اقترب
12:32 | 2025-10-16
12:32 | 2025-10-16
عاصفة شمسية رباعية قوية تضرب الأرض.. هذه اضرارها
10:55 | 2025-10-16
10:55 | 2025-10-16
مشروب بديل للقهوة قد يساعد في الوقاية من السرطان
10:25 | 2025-10-16
10:25 | 2025-10-16
