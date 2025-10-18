ما هو اليوم الذي سيصادف الأول من رمضان 2026؟

وسيتم تحري بعد مغيب يوم الأربعاء 29 شعبان 1447، الذي من المتوقع أن يوافق 18 شباط 2026 لتحديد الموعد الدقيق لبداية الصيام.وكما هو معروف، تعتمد الكثير من والإسلامية على الرؤية للهلال باستخدام المراصد الفلكية امتثالا لحديث النبي عليه وسلم "لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غُمَّ عليكم فاقْدُروا له"، ومن المتوقع أن تدعو الدول الإسلامية إلى تحري الهلال مساء تلك الجمعة، ليتم الإعلان الرسمي عن بداية الشهر الفضيل بعد التثبت من الرؤية الشرعية.وفي ، من المقرر أن تعقد جلسة رسمية لتحري في عدد من المراصد، أبرزها في منطقة حوطة سدير شمال العاصمة ، حيث يتولى الرؤاة المشهورون رصد الهلال باستخدام أحدث المعدات الفلكية، ويعد هذا الإجراء جزءا من التقاليد السنوية التي تعتمدها المملكة لتحديد بداية رمضان وعيد .وفي المقابل، تعتمد بعض الدول، مثل ، على الحسابات الفلكية لتحديد بداية الشهر، وبحسب روزنامة رئاسة في تركيا، فإن الخميس 19 شباط 2026 سيكون أول أيام رمضان، على أن يكون الخميس 19 آذار 2026 آخر أيام الشهر الفضيل -الذي سيكون 29 يوما وفق الحسابات الفلكية- ويكون الجمعة 20 آذار من العام نفسه أول أيام عيد الفطر.ومن المتوقع أن يتفاوت عدد ساعات الصيام في الدول الإسلامية خلال شهر رمضان 2026، في الأيام الأولى، ستكون ساعات الصيام أقصر، حيث تقدر بقرابة 12 ساعة في العديد من الدول العربية، بما في ذلك السعودية ومصر والإمارات وقطر والكويت، ومع تقدم الأيام، تزداد ساعات الصيام تدريجيا لتقترب من 13 ساعة مع نهاية الشهر الفضيل.سيلاحظ المسلمون في مختلف أنحاء العالم زيادة تدريجية في ساعات الصيام اليومية، إذ سيكون اليوم الأول من رمضان هو الأقصر في عدد ساعات الصيام، في حين سيشهد اليوم الأخير أطول ساعات الصيام، مما يعكس التغير الطبيعي في طول النهار مع مرور الأيام.