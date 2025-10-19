وفاة الإعلامية فيفان الفقي

وعُرفت "الفقي" بملامحها المريحة، وصوتها العميق، وحضورها الهادئ، وعدم سعيها إلى الإثارة أو إحراج ضيوفها، بحثاً عن الترند أو رغبة في لفت الانتباه.وجمعت مسيرتها الإعلامية بين التلفزيون الرسمي المصري، وقنوات "ماسبيرو" من ناحية، وبين القنوات الخاصة التي تتطلب مهارات أكثر تنافسية، لكنها ظلت في الحالتين تحقق "المعادلة الصعبة" التي تجمع بين الرصانة والحيوية.ومن أبرز برامجها "أون سبوت" الذي تخصص في متابعة أخبار الوسط الفني على قناة "مودرن تي في" و"ألو أميركا"، وهو برنامج حواري على الفضائية المصرية.وتعرضت "الفقي"، منذ نحو 3 أشهر، إلى إهمال طبي في أحد المستشفيات الخاصة، ما جعل الإعلامية تناشد المسؤولين في للتدخل، واتخاذ إجراء ضد المستشفى.وقالت وهبة في منشور عبر صفحتها على موقع "إنستغرام" إن "أطباء المستشفى أجروا عملية جراحية لـ"فيفان" في مستشفى غير مجهز، وغير نظيف، وخارج قاعة العمليات"، كما وجهت اتهامات مباشرة لإدارة المستشفى بـ "الإهمال والجشع".