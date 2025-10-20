الصفحة الرئيسية
ميزتان أمنيتان يجب تفعيلهما فورًا لحماية هاتفك
منوعات
2025-10-20 | 10:27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
6 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
مع إطلاق تحديث أندرويد 16، أصبح من الضروري على المستخدمين تفعيل ميزتين أمنيتين أساسيتين لتعزيز حماية أجهزتهم وبياناتهم الشخصية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه الهجمات الإلكترونية على الهواتف المحمولة، حيث يسعى المخترقون للوصول إلى المعلومات الحساسة، مثل: كلمات المرور، والبيانات البنكية، والمحتوى الشخصي.
وتفعيل الميزتين لا يحمي فقط الجهاز، بل يعزز الثقة في استخدام الهاتف لتصفح الإنترنت وإجراء المعاملات الرقمية بأمان.
ويُعتبر التحقق الثنائي أحد أهم أساليب حماية الحسابات الشخصية على الهاتف.
وعند تفعيله، يُطلب من المستخدم إدخال رمز إضافي يتم إرساله إلى جهاز آخر أو تطبيق خاص بعد إدخال كلمة المرور.
وهذا الإجراء يضاعف مستوى الأمان، حيث يصبح الوصول إلى الحساب مستحيلًا تقريبًا إذا حاول أي شخص استخدام كلمة المرور بمفردها.
وتفعيل التحقق الثنائي مهم بشكل خاص لحماية البريد الإلكتروني، والحسابات المصرفية، وحسابات
وسائل التواصل الاجتماعي
.
كما يقلل احتماليةَ سرقة الهوية الرقمية، ويجعل عملية القرصنة أكثر صعوبة، حتى لو تم اختراق الحساب الأساسي.
ولتفعيل التحقق الثنائي انتقل إلى إعدادات الجهاز، واختر "الحسابات" ومن
بعدها
"الأمان" وابحث عن ميزة "التحقق الثنائي" واتبع الخطوات لتفعيلها.
تشفير الجهاز الكامل
الميزة الثانية المهمة هي تشفير الجهاز الكامل. وعند تفعيلها، تحوّل جميع البيانات المخزنة على الهاتف إلى صيغة مشفرة يصعب الوصول إليها دون كلمة المرور أو رمز القفل.
وفي حالة فقدان الهاتف أو سرقته، يضمن التشفير حماية الصور والمستندات والرسائل والملفات الشخصية. مع العلم أن تشفير الجهاز الكامل يؤثر قليلًا في أداء الهاتف، ولكنه يوفر طبقة أمان إضافية حيوية لكل مستخدم.
ويعد هذا الإجراء ضروريًّا خصوصًا للأشخاص الذين يحملون بيانات حساسة على أجهزتهم أو يستخدمون هواتفهم لإجراء الأعمال المهنية.
ولتفعيل ميزة تشفير الجهاز الكامل ابحث في إعدادات الأمان عن خيار "تشفير الجهاز"، واتبع التعليمات لإتمام عملية التشفير بشكل كامل.
في الختام لا بدَّ من الإشارة إلى أنه مع تزايد التهديدات الرقمية، لا يمكن الاستخفاف بأهمية ميزات الأمان الجديدة في أندرويد 16. فتفعيل التحقق الثنائي وتشفير الجهاز الكامل يوفر حماية قوية للبيانات الشخصية ويجعل الهاتف أكثر أمانًا ضد محاولات الاختراق.
لذلك ينصح جميع مستخدمي الهواتف الذكية بتطبيق هذه الميزات فورًا لضمان حماية أجهزتهم والحفاظ على معلوماتهم الحساسة بأمان.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
