وكتب دوروف على منصة "إكس": "سأكون سعيدا بشراء المجوهرات المسروقة وإعادتها إلى اللوفر. أقصد متحف بالطبع. لا أحد يسرق من لوفر أبو ظبي".وصرح دوروف سابقا بأنه لم يفاجأ بسرقة اللوفر. وأضاف أن الحادثة تمثل دليلا آخر على تراجع ، حيث تشتت حكومتها انتباه الجمهور بتهديدات وهمية بدلا من مواجهة تهديدات حقيقية.ووقعت السرقة الأحد بين الساعة 9:30 و9:40 صباحا، بواسطة شاحنة مجهزة برافعة ركنت من جهة رصيف . وقد صعد اللصوص بواسطة الرافعة إلى الطابق الثاني وقاموا بتحطيم زجاج النافذة بواسطة جهاز قص محمول. ودخلوا إلى قاعة أبولون التي تضم مجوهرات التاج الفرنسي التي تحظى بحماية عالية. ثم سرقوا خزانتين لعرض المجوهرات، ولاذوا بالفرار.وأعلنت عن سرقة ثماني قطع من المجوهرات "ذات قيمة تراثية لا تقدر بثمن تعود لملكات إحداهن جوزفين زوجة ، خلال عملية سطو صباح الأحد في أشهر متاحف العالم.