السومرية نيوز
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-544442-638966269889007190.jpg
"شهب الجباريات".. السماء على موعد مع عرض كوني اليوم
منوعات
2025-10-21 | 03:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
120 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
تستعد سماء الأرض ليلة اليوم الثلاثاء لواحدة من أجمل الظواهر الفلكية في العام، حيث تصل زخة شهب الجباريات إلى ذروتها، وسط ظروف مثالية للمشاهدة بفضل اختفاء ضوء القمر تماما.
وفي هذه الليلة، يمكن لعشاق الفلك ومحبي السماء مشاهدة ما يصل إلى 20 شهابا في الساعة، وهي لحظة نادرة لتأمل مشهد طبيعي يخطف الأنفاس دون الحاجة لأي أدوات رصد أو تلسكوبات فقط عيناك وبطانية دافئة.
وتُعد شهب الجباريات من الظواهر المميزة التي تتكرر سنويا في أواخر تشرين الاول، وهي في الواقع بقايا من مذنب
هالي
الذي يدور حول الشمس مرة كل 76 عاما.
وأثناء مرور الأرض في مساره، تدخل أجزاء صغيرة من غباره الغلاف الجوي بسرعات هائلة تصل إلى 66 كيلومترا في الثانية، فتحترق وتضيء السماء بخطوط مضيئة تُعرف بـ"النيازك".
ورغم أن شهب الجباريات ليست الأكثر كثافة مقارنة بزخات أخرى مثل الرباعيات في يناير (التي تصل إلى 200
شهاب
في الساعة)، فإنها تمتاز بسطوعها الشديد وطول مدة توهجها؛ ما يجعلها من أجمل عروض السماء الليلية.
ووفقا لعلماء الفلك، فإن أفضل وقت لمشاهدة شهب الجباريات سيكون بعد منتصف ليل الثلاثاء، بالنظر نحو كوكبة الجبار (أوريون) في السماء الشرقية.
وحتى لو فاتتك الذروة، تستمر الزخة حتى منتصف تشرين الثاني؛ ما يمنحك فرصة إضافية لمتابعة هذا المشهد الكوني الساحر.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
ظاهرة
اليوم
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
الرباعي
أوريون
اللي
سيكو
شهاب
