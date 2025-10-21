الصفحة الرئيسية
خلل غريب يضرب آيفون البرتقالي.. تحول الى وردي
منوعات
2025-10-21 | 05:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
222 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
يبدو أن بعض أجهزة آيفون 17 Pro ذات اللون البرتقالي بدأت تعاني من مشكلات تغير لون مبكرة وتتحول إلى لون وردي ذهبي "روز غولد".
وبدأت القصة مع عدد من منشورات المستخدمين على منصات التواصل، حيث أبلغ بعض مالكي هواتف آيفون 17 Pro و 17 Pro Max باللون البرتقالي الكوني Cosmic Orange عن ظاهرة غريبة تتمثل في تغيّر لون الهيكل المعدني للجهاز.
ورغم أن هذه البلاغات كانت محدودة في البداية، فإنها سرعان ما تكاثرت خلال الأيام الأخيرة، ما أثار قلق المستخدمين الأوائل الذين اشتروا الأجهزة فور طرحها في الأسواق.
سبب المشكلة
لم يقتصر الأمر على اللون البرتقالي الكوني فحسب، إذ كشف بعض المستخدمين أن اللون الأزرق العميق Deep Blue يعاني من المشكلة ذاتها.
وتشير التقارير إلى أن البهتان يبدأ من منطقة الكاميرا الخلفية، قبل أن يمتد تدريجيًا إلى باقي أجزاء الهيكل المصنوع من الألمنيوم، بينما تبقى الطبقة الزجاجية غير اللامعة في منتصف الظهر سليمة وغير متأثرة.
ورجح بعض المستخدمين أن يكون السبب وراء الظاهرة هو التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية UV، إذ ذكر العديد من المتضررين أن أجهزتهم بدأت تفقد لونها بعد فترة قصيرة من الاستخدام في الخارج تحت أشعة الشمس المباشرة.
وتشير هذه الملاحظات إلى احتمال وجود ضعف في مقاومة الطلاء الخارجي للأشعة الضارة، خصوصًا في الألوان الجديدة التي أضافتها أبل هذا العام.
وفي مفارقة طريفة، أشار بعض المستخدمين إلى أن "اللون البرتقالي الكوني بعد تعرضه للشمس يتحول تدريجيًا إلى لون يشبه الوردي الذهبي، وهو لون كانت أبل قد توقفت عن تقديمه منذ عدة أجيال".
وسخر بعض المستخدمين من الموقف قائلين إن بإمكان من يفتقد اللون الوردي الذهبي الحصول عليه مجانًا بمجرد ترك الهاتف في الشمس.
وحتى الآن، لم تصدر شركة أبل تعليقًا رسميًا حول المشكلة، كما لا يُعرف مدى انتشارها أو عدد الأجهزة المتأثرة بها.
ومع ذلك فإن بعض التقارير تتوقع أن تقوم الشركة باستبدال الوحدات المتضررة في حال تأكد وجود خلل في عملية التصنيع أو في نوعية الطلاء المستخدم.
من جانبها، أكدت العديد من المواقع التقنية، أنها لم تلاحظ أي تغيّر في اللون على الأجهزة التي اختبرتها، ما يشير إلى احتمال أن تكون المشكلة محصورة في دفعات إنتاج معينة، وليس في سلسلة الإنتاج الكاملة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
