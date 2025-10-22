روسيا تبدأ الاختبارات السريرية للقاح يحمي من جميع سلالات الإنفلونزا

كشف معهد "سمورودينتسيف" الروسي، عن عزمه بدء الدراسات السريرية للقاح ضد كافة أنواع الإنفلونزا.

وبحسب المعهد، فإن اللقاح المنتظر يوفر الحماية ضد جميع سلالات الإنفلونزا لعدة سنوات.



وأضاف: "مؤسستنا حققت إنجازات، ونأمل أن نتمكن قريبا من إنهاء دورة الدراسات السريرية وإثبات فعالية هذا الدواء. وفي المستقبل القريب سيتم طرح هذا الدواء للبيع في السوق.