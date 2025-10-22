الصفحة الرئيسية
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
05:00 PM
الى
06:30 PM
LIVE
مواجهة الريال ويوفنتوس.. ألونسو يتسلح بالعائدين وتودور يعتمد على ثنائي
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-544705-638967478105740508.jpg
دراسة: الإفطار الغني بالألياف يقلل الإصابة بسرطان القولون
منوعات
2025-10-22 | 12:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
68 شوهد
كشفت دراسة حديثة أن تناول وجبة فطورغنية بالألياف يمكن أن يسهم في تقليل مخاطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، وفقًا لتحليل شمل بيانات أكثر من 475 ألف شخص بالغ في المملكة المتحدة.
وأظهرت النتائج أن الأفراد الذين يتناولون حبوب الفطور الكاملة، الخضروات، والفواكه يقل لديهم خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 14% مقارنةً بمن يتخطون الإفطار أو يعتمدون على أطعمة فقيرة بالألياف، وذلك بحسب موقع تايمز أوف إنديا.
وأوضحت الدراسة أن الألياف الغذائية تعزز حركة الأمعاء، مما يسرّع إخراج النفايات ويحد من تعرض بطانة القولون للمواد المسرطنة المحتملة. كما تسهم الألياف في دعم ميكروبيوم الأمعاء الصحي، الذي يقلل الالتهابات ويعزز مناعة الجهاز الهضمي، وهي عوامل رئيسية في الوقاية من سرطان القولون.
وأوصى الباحثون بتناول وجبة إفطار متوازنة تشمل الشوفان، الحبوب الكاملة، الفواكه، الزبادي المخمر، والمكسرات للحفاظ على صحة القولون.
في المقابل، حذروا من الإفراط في تناول اللحوم المصنعة مثل النقانق ولحم الخنزير، التي ترتبط بارتفاع مخاطر الإصابة بالسرطان بسبب احتوائها على مواد حافظة.
وأكد الباحثون أن الوقاية من سرطان القولون لا تقتصر على الإفطار وحده، بل تشمل أيضًا اتباع نظام غذائي صحي عام، ممارسة النشاط البدني، الحفاظ على وزن صحي، والإقلاع عن التدخين. كما شددوا على أهمية الفحص المبكر بعد سن 45 عامًا كوسيلة فعالة لاكتشاف المرض في مراحله الأولى.
وأشار الخبراء إلى أن الانتظام في تناول إفطار صحي يومي، حتى لو كان بسيطًا، يمثل خطوة عملية لحماية الجهاز الهضمي على المدى الطويل، مؤكدين أن وجبة الإفطار الغنية بالألياف ليست مجرد بداية نشطة لليوم، بل استثمار طويل الأمد لصحة القولون والوقاية من
السرطان
.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
16:15 | 2025-10-06
فطور
السرطان
الالياف
الشوف
روبي
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
امطار غزيرة تضرب منطقة محددة خلال ساعات.. وموعد أول موجة مطرية شاملة للعراق
أخبار الطقس
36.37%
01:38 | 2025-10-22
امطار غزيرة تضرب منطقة محددة خلال ساعات.. وموعد أول موجة مطرية شاملة للعراق
01:38 | 2025-10-22
ترامب يبعث برسالة جديدة الى العراق
دوليات
28.58%
11:19 | 2025-10-22
ترامب يبعث برسالة جديدة الى العراق
11:19 | 2025-10-22
بعد موجة الارتفاع.. انهيار أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
21.44%
04:42 | 2025-10-22
بعد موجة الارتفاع.. انهيار أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم
04:42 | 2025-10-22
عمليات بغداد تكشف أسماء المتورطين بحادثة اغتيال صفاء المشهداني
أمن
13.61%
08:05 | 2025-10-22
عمليات بغداد تكشف أسماء المتورطين بحادثة اغتيال صفاء المشهداني
08:05 | 2025-10-22
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-22
Live Talk
عراقية تهزم السرطان وتلهم الشباب - Live Talk - الحلقة ١٤٤ | 2025
10:30 | 2025-10-22
Live Talk
عراقية تهزم السرطان وتلهم الشباب - Live Talk - الحلقة ١٤٤ | 2025
10:30 | 2025-10-22
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-22
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-22
من الأخير
السنة.. حــ.رب الجولة الاولى - من الأخير م٢ - حلقة ٧٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-21
من الأخير
السنة.. حــ.رب الجولة الاولى - من الأخير م٢ - حلقة ٧٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-21
عشرين
الطارمية.. بين الصراع السني والاتهام الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-18
عشرين
الطارمية.. بين الصراع السني والاتهام الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-18
رحال
جولة حول اعمار الكنائس المدمرة في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٨ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-18
رحال
جولة حول اعمار الكنائس المدمرة في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٨ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-18
Biotic
امراض القلب عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-17
Biotic
امراض القلب عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-17
حصاد السومرية
شعارات الصدر.. عنوان مؤتمر السوداني الانتخابي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-17
حصاد السومرية
شعارات الصدر.. عنوان مؤتمر السوداني الانتخابي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-17
الهوا الك
مأساة العسكريين والأرامل: حقوق مهدورة وخدمة مسروقة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-17
الهوا الك
مأساة العسكريين والأرامل: حقوق مهدورة وخدمة مسروقة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-17
