انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
روسيا.. قتلى ومصابون بانفجار داخل مصنع في كوبيسك
وداعا للأرقام.. "واتساب" يستعد لإطلاق نظام يعتمد على الأسماء
2025-10-22 | 14:05
السومرية نيوز
– منوعات
يستعد تطبيق "واتساب" الشهير، لإطلاق نظامٍ لحجز أسماء المستخدمين (Usernames)، يعتمد على الأسماء دون أرقام الهواتف.
ويُتيح النظام، الرامي إلى تحسين الخصوصية وتوسيع خيارات الهوية الرقمية، يتيح للمستخدمين حجز الأسماء التي يفضلونها تمهيدًا للإطلاق الرسمي للميزة.
وتُعتبر خطوة "واتساب" تحولًا جوهريًا في نظام الهوية داخل تطبيق المراسلة الشهير، الذي يعتمد حتى الآن على أرقام الهواتف لتحديد المستخدمين.
ومن المتوقع أن يتيح النظام الجديد لمستخدمي التطبيق مشاركة اسم مستخدم فريد خاص بهم بدلًا من رقم الهاتف، مما يمنحهم طبقة إضافية من الحماية من الرسائل المزعجة أو الاتصالات غير المرغوب فيها.
ولضمان العدالة ومنع الاستحواذ المبكر على الأسماء الشائعة، سيدرج التطبيق خيار الحجز المبكر لأسماء المستخدمين ضمن تبويب الملف الشخصي داخل التطبيق.
وأكد التطبيق، أن كل اسم مستخدم سيكون فريدًا على مستوى المنصة كاملةً، ومربوطًا بحساب واحد فقط، بحسب "البوابة التقنية"، التي قالت إن نظام الحجز ما زال في مرحلة الاختبار التجريبي، وسيُتاح تدريجيًا لمجموعة محدودة من المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة، على أن تُطلق عالميًا في وقتٍ لاحق من عام 2025.
ووضع تطبيق "واتساب" مجموعة من القواعد الخاصة بتنسيق الأسماء لضمان الوضوح وسهولة الاستخدام، إذ يجب أن يتضمن الاسم حرفًا واحدًا على الأقل، ويُسمح فقط باستخدام الأحرف
الإنجليزية
الصغيرة (a-z)، والأرقام (من 0 إلى 9)، والنقاط (.)، والشرطات السفلية (_).
ولا يُسمح ببدء الاسم بـ"www." أو نهايته بامتداد نطاق مثل ".com" أو ".net"، كما يجب ألا يبدأ أو ينتهي بنقطة، وأن يتراوح طوله بين 3 و30 حرفًا.
ويختبر التطبيق ما يُعرف بـ"مفتاح اسم المستخدم"، وهو رمز مكوّن من 4 أرقام يعمل كطبقة أمان إضافية مشابهة لنظام التعريف الشخصي (PIN). ولن يتمكن أي شخص من مراسلة المستخدم إلا في حال معرفته كلًا من اسم المستخدم والمفتاح الخاص به، مما يعزز الخصوصية ويحد محاولات انتحال الهوية أو إرسال الرسائل العشوائية.
"البريميرليغ يقول وداعًا": الدوري الإنجليزي ينهي حقبة دعم "المثلية" بعد حملات جماهيرية
03:37 | 2025-08-09
النقل تستعد لإطلاق مشروع "النقل الجماعي الذكي" بأجور منخفضة
03:00 | 2025-10-15
واتساب يختبر ميزة جديدة بشأن رقم الهاتف واسم المستخدم
07:22 | 2025-10-04
الصين تستعد لاطلاق أول دورة كرة قدم "للروبوتات البشرية"
07:03 | 2025-08-02
امطار غزيرة تضرب منطقة محددة خلال ساعات.. وموعد أول موجة مطرية شاملة للعراق
امطار غزيرة تضرب منطقة محددة خلال ساعات.. وموعد أول موجة مطرية شاملة للعراق
ترامب يبعث برسالة جديدة الى العراق
ترامب يبعث برسالة جديدة الى العراق
بعد موجة الارتفاع.. انهيار أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم
بعد موجة الارتفاع.. انهيار أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم
عمليات بغداد تكشف أسماء المتورطين بحادثة اغتيال صفاء المشهداني
عمليات بغداد تكشف أسماء المتورطين بحادثة اغتيال صفاء المشهداني
ألانا حديد… عروس حافية القدمين تسير بخطى فلسطينية في قلب لوس أنجلوس
17:33 | 2025-10-22
هذه الأجهزة تودع ماسنجر
14:17 | 2025-10-22
خطر يتوسع.. فيروس جديد يصيب "واتساب"
14:14 | 2025-10-22
دراسة: الإفطار الغني بالألياف يقلل الإصابة بسرطان القولون
12:35 | 2025-10-22
تأثير القمر على النوم والسلوك خرافة أم حقيقة؟
10:35 | 2025-10-22
روسيا تبدأ الاختبارات السريرية للقاح يحمي من جميع سلالات الإنفلونزا
08:52 | 2025-10-22
