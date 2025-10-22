Alsumaria Tv
وداعا للأرقام.. "واتساب" يستعد لإطلاق نظام يعتمد على الأسماء

منوعات

2025-10-22 | 14:05
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
وداعا للأرقام.. &quot;واتساب&quot; يستعد لإطلاق نظام يعتمد على الأسماء
318 شوهد

السومرية نيوز – منوعات
يستعد تطبيق "واتساب" الشهير، لإطلاق نظامٍ لحجز أسماء المستخدمين (Usernames)، يعتمد على الأسماء دون أرقام الهواتف.

ويُتيح النظام، الرامي إلى تحسين الخصوصية وتوسيع خيارات الهوية الرقمية، يتيح للمستخدمين حجز الأسماء التي يفضلونها تمهيدًا للإطلاق الرسمي للميزة.
وتُعتبر خطوة "واتساب" تحولًا جوهريًا في نظام الهوية داخل تطبيق المراسلة الشهير، الذي يعتمد حتى الآن على أرقام الهواتف لتحديد المستخدمين.
ومن المتوقع أن يتيح النظام الجديد لمستخدمي التطبيق مشاركة اسم مستخدم فريد خاص بهم بدلًا من رقم الهاتف، مما يمنحهم طبقة إضافية من الحماية من الرسائل المزعجة أو الاتصالات غير المرغوب فيها.
ولضمان العدالة ومنع الاستحواذ المبكر على الأسماء الشائعة، سيدرج التطبيق خيار الحجز المبكر لأسماء المستخدمين ضمن تبويب الملف الشخصي داخل التطبيق.
وأكد التطبيق، أن كل اسم مستخدم سيكون فريدًا على مستوى المنصة كاملةً، ومربوطًا بحساب واحد فقط، بحسب "البوابة التقنية"، التي قالت إن نظام الحجز ما زال في مرحلة الاختبار التجريبي، وسيُتاح تدريجيًا لمجموعة محدودة من المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة، على أن تُطلق عالميًا في وقتٍ لاحق من عام 2025.
ووضع تطبيق "واتساب" مجموعة من القواعد الخاصة بتنسيق الأسماء لضمان الوضوح وسهولة الاستخدام، إذ يجب أن يتضمن الاسم حرفًا واحدًا على الأقل، ويُسمح فقط باستخدام الأحرف الإنجليزية الصغيرة (a-z)، والأرقام (من 0 إلى 9)، والنقاط (.)، والشرطات السفلية (_).
ولا يُسمح ببدء الاسم بـ"www." أو نهايته بامتداد نطاق مثل ".com" أو ".net"، كما يجب ألا يبدأ أو ينتهي بنقطة، وأن يتراوح طوله بين 3 و30 حرفًا.
ويختبر التطبيق ما يُعرف بـ"مفتاح اسم المستخدم"، وهو رمز مكوّن من 4 أرقام يعمل كطبقة أمان إضافية مشابهة لنظام التعريف الشخصي (PIN). ولن يتمكن أي شخص من مراسلة المستخدم إلا في حال معرفته كلًا من اسم المستخدم والمفتاح الخاص به، مما يعزز الخصوصية ويحد محاولات انتحال الهوية أو إرسال الرسائل العشوائية.
>> تابع قناة السومرية على  منصة X
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

