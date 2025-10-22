خطر يتوسع.. فيروس جديد يصيب "واتساب"

ولا يشبه هذا الفيروس الخبيث الفيروسات الأخرى، فهو لا يهدف إلى سرقة كلمات المرور أو الاستيلاء على الأموال فحسب، بل يركّز على الانتشار التلقائي بين مستخدمي واتساب .وعند إصابة جهاز، يقوم SORVEPOTEL بإرسال ملفات مصابة إلى كل جهات الاتصال والمجموعات عبر واتساب ويب أو التطبيق على الكمبيوتر؛ ما يُنتج سلوكا مريبا يُنذر بتعليق الحسابات من طرف واتساب.كيف ينتقل الفيروس؟تبدأ العدوى عادة برسالة تصيد phishing يتم إرسالها من حساب تم اختراقه مسبقاً؛ ما يزيد من احتمال فتح المُستلم للملف المُرفق.والرسالة تحتوي ملفاً مضغوطاً ZIP يبدو رسمياً كإيصال دفع أو تقرير طبي، لكنه يحتوي بداخله على رابط يخفي برنامجاً خبيثاً، يبدأ عند فتحه بتنزيل الفيروس وتثبيته تلقائياً.وبمجرد تشغيل الجهاز وفتح واتساب ويب أو تطبيق سطح المكتب، يبدأ الفيروس نشاطه العدائي.الإجراءاتعلى الرغم من أن SORVEPOTEL لا يسرق البيانات أو يمنع الوصول إلى الملفات فحسب، فإن قدرته على الانتشار التلقائي بين المستخدمين والأجهزة تجعله تهديداً واضحاً للمستخدمين الأفراد والمؤسسات على حدٍ سواء.ويحذر الخبراء من احتمال تطور الفيروس مستقبلاً إلى أشكال أكثر تعقيداً إن لم يتم اتخاذ إجراءات وقائية فورية.لذلك، إذا لاحظت أي سلوك غير طبيعي في حسابك مثل إرسال رسائل تلقائية، افصل اتصالك فوراً، وقم بإجراء فحص كامل باستخدام مضاد الفيروسات.وتذكر أنه في عالم تكثر فيه الثغرات الأمنية الرقمية، ليس فقط واتساب عرضة للهجوم، بل جميع التطبيقات التي نستخدمها يومياً.تدابير حمايةولحماية نفسك من فيروس SORVEPOTEL ننصحك باتباع عدد من التدابير البسيطة لكن الفعّالة لتفادي الإصابة.من بينها تعطيل التحميلات التلقائية في واتساب ويب والتطبيق الخاص بالكمبيوتر، وكذلك عدم فتح الملفات المضغوطة أو المرفقات من غير معروفين، مهما بدت رسمية.وفي السياق عينه، من المهم تحديث نظام التشغيل وتثبيت برنامج مضاد الفيروسات وتحديثه بانتظام. وربما الأهم من كل ذلك، الحذر حتى من رسائل أصدقاء أو زملاء؛ لأن حسابهم قد يكون مخترقاً.