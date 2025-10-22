هذه الأجهزة تودع ماسنجر

وهذا القرار جاء بعد سنوات من اعتماد المستخدمين على التطبيق لتسهيل التواصل اليومي، سواء في العمل أو الحياة الشخصية.ومع اقتراب موعد الإيقاف، بدأ المستخدمون بالبحث عن تطبيقات بديلة توفر ميزات مشابهة وتناسب احتياجاتهم المختلفة.ويشار إلى أن اختيار التطبيق الأنسب يعتمد على أولوياتك، لكنه من المؤكد أن الحلول البديلة الحالية توفر خيارات مرنة وفعّالة للحفاظ على التواصل المستمر دون انقطاع.تطبيق "واتساب"إذا كنت ترغب في البقاء ضمن بيئة "ميتا"، يُعتبر تطبيق "واتساب" خيارًا مثاليًّا. فهو يوفر نسخة سطح مكتب مجانية تدعم المكالمات الصوتية والفيديو، بالإضافة إلى المراسلات النصية المشفرة من النهاية إلى النهاية، مما يحافظ على خصوصية المستخدمين. من جهة أخرى، يتطلب ربطه برقم هاتف، ما قد يكون عائقًا للبعض الذين يبحثون عن حلول لا تعتمد على الهاتف.تطبيق "سيجنال"للمهتمين بالخصوصية والأمان، يُعد تطبيق "سيجنال" الخيار الأمثل. فالتطبيق مفتوح المصدر وغير ربحي، ويضمن تشفيرًا شاملاً للمحادثات الصوتية والفيديو والمراسلات النصية.ويعتمد على رقم الهاتف للتسجيل فقط، مع تقديم ميزات حماية إضافية مثل الرسائل ذاتية الاختفاء والمجموعات المغلقة، ما يجعله مناسبًا للذين يرغبون في بيئة آمنة تمامًا.تطبيق "سيشن"إذا كنت تبحث عن تطبيق لا يتطلب رقم هاتف، فإن تطبيق سيشن يقدم حلًّا مثاليًّا. فهو يعتمد على شبكة "أونيون" لإخفاء هوية المستخدم، ويتيح المحادثات النصية والمكالمات الصوتية والفيديو والمجموعات.وبما أن هذا التطبيق مفتوح المصدر، فهو يوفر مستوى إضافيًّا من الشفافية والخصوصية، خصوصًا للمستخدمين الذين يفضلون عدم مشاركة معلومات شخصية.تطبيق "تيليغرام"يعتبر تطبيق "تيليغرام" من أقوى البدائل بفضل القنوات الكبيرة والبوتات والمجموعات الضخمة التي يوفرها. فهو يدعم التشفير من النهاية إلى النهاية في المحادثات السرية، بينما تكون المحادثات العادية مشفرة جزئيًّا.