دراسة: المشي مرتين أسبوعيا يقلل خطر النوبات القلبية لدى النساء

وأظهرت النتائج أن عدد المرات التي تمارس فيها النساء المشي أسبوعيا أهم من سرعة الخطوات أو مدتها، إذ تبيّن أن المشي من مرة إلى ثلاث مرات أسبوعيا يحدث فرقا واضحا في خفض مخاطر الوفاة، حتى دون الالتزام بالمشي اليومي.وقالت ريكوتا هامايا، الباحثة الرئيسية في الدراسة: "تظهر نتائجنا أن عدد الخطوات الأسبوعية أهم من وتيرة المشي، ولا يوجد نمط واحد مثالي؛ فجمع الخطوات بمرونة خيار "عملي لتحسين "".وخلال فترة المتابعة التي استمرت نحو 11 عاما حتى نهاية 2024، توفيت 1765 امرأة (13%)، وأصيبت 781 امرأة (5%) بأمراض القلب والأوعية الدموية.وتبيّن أن المشي 4000 خطوة — أي ما يعادل 40 دقيقة تقريبا — مرة أو مرتين أسبوعيا خفّض خطر الوفاة بأمراض القلب بنسبة 27%. أما المشي ثلاث مرات أسبوعيا فخفض خطر الوفاة لأي سبب إلى 40%.كما أظهرت البيانات أن زيادة عدد الخطوات اليومية إلى ما بين 5000 و7000 خطوة في ثلاثة أيام أو أكثر أسبوعيا ساهمت في خفض خطر الوفاة لأي سبب بنسبة 32%، من دون تأثير ملحوظ على الوفيات الناتجة عن أمراض القلب.وأوضح الباحثون أن المشي المنتظم يعزز الدورة الدموية ويحافظ على توازن ضغط الدم ومستويات ، ما ينعكس إيجابا على صحة القلب والأوعية الدموية.أشار الباحثون إلى أن نتائجهم مبنية على الملاحظة، ولا تثبت علاقة سببية مباشرة، كما أن النشاط البدني تم قياسه على مدى أسبوع واحد فقط خلال فترة المراقبة الطويلة، ما يجعل من الصعب تقييم التغيرات في نمط الحياة أو العادات الصحية للمشاركات.يذكر أن دراسات سابقة — من بينها بحث صادر عن — وجدت أن المشي 7000 خطوة يوميا قد يوفر فوائد صحية مشابهة تقريبا للمشي 10 آلاف خطوة، ويساعد على تقليل خطر الوفاة المبكرة والخرف وأمراض القلب بنسبة تصل إلى 47%.