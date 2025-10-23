من حلبات الرالي إلى الشارع: كورولا GR 2026 بين الأسطورة والتساؤلات

في وقت بدأت فيه سيارات الهاتشباك الرياضية تختفي من الأسواق، تصرّ على إبقاء هذا الخط حيّاً. وها هي كورولا GR 2026 تدخل المشهد بقوة، سيارة وُلدت على حلبة نوربورغ وصقلتها أيادي فريق غازوو ريسينغ (GAZOO Racing) مع تعزيزات هيكلية إضافية، تماسك خلفي أفضل، ومحرك ثلاثي الأسطوانات توربو يولّد 300 حصان.





نسختان بطابعين مختلفين



أضف إلى ذلك نظام الدفع الكلّي GR-FOUR المستوحى من الراليات، نظام تعليق صلب وميزة الانطلاق السريع (Launch Control)، لنحصل على كورولا هي الأكثر رياضية في تاريخها. الرسالة واضحة: هذه كورولا ليست عادية. لكن يبقى السؤال: هل تصلح فعلاً لقيادة يومية، أو أنها مجرد آلة سباقات مخصصة لعطلة نهاية الأسبوع؟تعرض نسختين: النسخة الأساسية GR Corolla بتصميم عدواني يلفت الأنظار وغطاء محرك بفتحات تهوية، جانح خلفي رياضي، ومقاعد جلدية/شامواه رياضية.فيما تضيف نسخة Premium Plus لمسات فاخرة مثل سقف من الكاربون فايبر، شاشة عرض على الزجاج الأمامي، وأنظمة تبريد محسّنة للأداء العالي.أضف إلى ذلك نظام الدفع الكلّي GR-FOUR المستوحى من الراليات، نظام تعليق صلب وميزة الانطلاق السريع (Launch Control)، لنحصل على كورولا هي الأكثر رياضية في تاريخها.





التقنية داخل المقصورة



من الداخل، التقنية هي العنوان: شاشة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة، نظام ترفيه بشاشة 8 بوصات مع Apple CarPlay و Android Auto لاسلكي، وحتى نظام صوتي JBL يضخ "أصواتاً مزيفة" للمحرك عبر السماعات لتعزيز الحماس.

الأمان أولاً



أما على صعيد الأمان، فجميع نسخ GR كورولا مزودة بحزمة Safety Sense 3.0 التي تشمل أنظمة مثل: رادار مثبت السرعة التكيفي، مساعد البقاء في المسار، والتنبيه من التصادم مع المكابح التلقائية.

أي أن تويوتا تريد لهذه السيارة أن تكون رياضية وعملية في آن واحد.



السعر والتحديات



لكن العقبة الأكبر تبقى في السعر البالغ 39,920 دولار كبداية، مع إمكانية تخطي 45 ألف دولار للنسخة الأعلى.

