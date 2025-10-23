Alsumaria Tv
تحرير مختطفة جنوب شرقي بغداد
سبب خفي داخل المنزل يجعلك تعاني من نزلة البرد دائماً.. هل تعرفه

منوعات

2025-10-23 | 10:31
سبب خفي داخل المنزل يجعلك تعاني من نزلة البرد دائماً.. هل تعرفه
مع انخفاض درجات الحرارة وبدء موسم الشتاء، يلاحظ الكثيرون استمرار أعراض تشبه نزلات البرد لفترات أطول من المعتاد.

وبينما يظن البعض أنهم يعانون من دور برد متكرر، يؤكد مختصون أن الأمر قد يكون "حساسية شتوية" ناجمة عن مسببات حساسية داخل المنازل، وليس فيروسا موسميا كما يعتقد الكثيرون.
وتتضمن أعراض هذه الحالة سيلان الأنف، حكة العينين، تهيج البشرة، احتقان الجيوب الأنفية والصداع، وهي أعراض تتطابق مع حمى القش المعروفة في فصلي الربيع والصيف عند ارتفاع مستويات حبوب اللقاح. إلا أن الفرق في الشتاء أن مسببات الحساسية تأتي من داخـل المنزل.
ويشير الخبراء إلى أن ما يسمى بـ"حمى القش الشتوية" أو التهاب الأنف التحسسي ينتج عن التعرض إلى عث الغبار، ووبر الحيوانات الأليفة، والعفن الفطري في الأماكن الرطبة مثل المطابخ والحمامات.
ومع زيادة ساعات البقاء داخل المنازل وتشغيل أنظمة التدفئة، تتفاقم هذه الأعراض وقد تستمر لأسابيع أو أشهر. وفي بعض الحالات الشديدة قد تسبب ضيقا في التنفس أو دوارا، خلافا لنزلات البرد التقليدية التي تختفي خلال 7 إلى 10 أيام.
ويقدم المختصون عدة علامات تساعد على التفرقة بين نزلة البرد والحساسية الشتوية؛ فمخاط الحساسية غالبا ما يكون شفافا ومائيا، بينما يصبح أكثر سماكة واصفرارا في حالات الإصابة الفيروسية. كما أن حكة الوجه والعيون ليست عرضا شائعا في نزلات البرد.
ويعد عث الغبار السبب الأكثر شيوعًا في الشتاء، إذ يتغذى على بقايا الجلد ويميل إلى التكاثر في البيئات الدافئة والرطبة، خصوصًا داخل الأغطية والوسائد والسجاد. وتنصح التوصيات باستبدال الوسائد المحشوة بالريش بأخرى صناعية وغسل المفروشات أسبوعيًا على درجات حرارة عالية، إضافة إلى استخدام المكانس المزودة بفلتر لمنع إعادة نشر الغبار داخل المنزل.
كما يُعد العفن الفطري أحد الأسباب المهمة، خاصة في المناطق سيئة التهوية. ويوصي الخبراء بفتح النوافذ عند الإمكان، وتجنب تجفيف الملابس داخل الغرف المغلقة لتقليل الرطوبة التي تشجع على نمو العفن.
ويضيفون أن أوراق الأشجار المتحللة في الشتاء وحتى أشجار عيد الميلاد الحقيقية قد تحمل أنواعًا من العفن تُثير الحساسية لدى البعض.
أما بالنسبة لمحبي الحيوانات الأليفة، فقد تكون زيادة الاحتكاك داخل المنزل في الشتاء سببا إضافيا لحدة الأعراض، ويُفضل إبقاء الحيوانات خارج غرف النوم وغسلها أسبوعيًا للحد من تساقط الوبر.
وفي حال استمرار الأعراض، ينصح الأطباء باستخدام مضادات الهيستامين أو بخاخات الأنف الستيرويدية المتوفرة دون وصفة طبية، والتي أثبتت فعاليتها في تخفيف حساسية الشتاء.
ويختتم الأخصائيون نصائحهم بالتأكيد على أن تحسين التهوية، خفض الرطوبة، والتنظيف المنتظم تعد خطوات بسيطة لكنها فعّالة لتجنب "نزلة البرد التي لا تنتهي" خلال أشهر الشتاء الباردة.
أحدث الحلقات
علناً
Play
علناً
السيولة المالية وتأمين الرواتب - علناً م٤ - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-23
Play
السيولة المالية وتأمين الرواتب - علناً م٤ - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-23
Celebrity
Play
Celebrity
الموزع الموسيقي مصطفى جوني - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-23
Play
الموزع الموسيقي مصطفى جوني - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-23
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-23
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-23
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-23
Play
نشرة ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-23
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-23
Play
العراق في دقيقة 23-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-23
Live Talk
Play
Live Talk
تأثير السباحة الشتوية على الصحة - Live Talk - الحلقة ١٤٥ | 2025
10:30 | 2025-10-23
Play
تأثير السباحة الشتوية على الصحة - Live Talk - الحلقة ١٤٥ | 2025
10:30 | 2025-10-23
ناس وناس
Play
ناس وناس
حافظ القاضي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-23
Play
حافظ القاضي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-23
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
النائب بيدء خضر السلمان - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٨ | season 1
16:00 | 2025-10-22
Play
النائب بيدء خضر السلمان - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٨ | season 1
16:00 | 2025-10-22
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
ضيف البرنامج الشاعر فلاح السوداني 22-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-22
Play
ضيف البرنامج الشاعر فلاح السوداني 22-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-22
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - شراح أسوي؟ 22-10-2025 | 2025
00:30 | 2025-10-22
Play
الأبراج - شراح أسوي؟ 22-10-2025 | 2025
00:30 | 2025-10-22
تأجير الأرحام مقابل الأموال.. ظاهرة جديدة تخلط الانساب وتضيع المليارات
11:06 | 2025-10-23
11:06 | 2025-10-23
من حلبات الرالي إلى الشارع: كورولا GR 2026 بين الأسطورة والتساؤلات
02:58 | 2025-10-23
02:58 | 2025-10-23
دراسة: المشي مرتين أسبوعيا يقلل خطر النوبات القلبية لدى النساء
02:35 | 2025-10-23
02:35 | 2025-10-23
ألانا حديد… عروس حافية القدمين تسير بخطى فلسطينية في قلب لوس أنجلوس
17:33 | 2025-10-22
17:33 | 2025-10-22
هذه الأجهزة تودع ماسنجر
14:17 | 2025-10-22
خطر يتوسع.. فيروس جديد يصيب "واتساب"
14:14 | 2025-10-22

