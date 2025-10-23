تأجير الأرحام مقابل الأموال.. ظاهرة جديدة تخلط الانساب وتضيع المليارات

وفي حادثة تعد شاهداً على موضوعنا، أرادت الامريكية المصابة بمرض سرطان الثدي وهو في مرحلة متقدمة، آنا ماريا غالوزي وزوجها إنجاب طفل ثاني.وبحث الزوجان عن أم بديلة قادرة على حمل طفلهما حيث لجأوا إلى التمويل الجماعي وحصلا على رهن عقاري ثاني على منزلهما لجمع 100 ألف دولار لتغطية تكاليف العملية، واحتفظا بـ 55 ألف دولار في حساب ضمان اعتقدا أنه آمن.ثم بدآ العملية الدقيقة لنقل جنين آنا ماريا إلى المرأة التي من المؤمل أن تحمل وتلد طفلهما، وبعد شهرين، وقبل نجاح العملية، اختفى المال والجنين والام البديلة.وقالت غالوزي، التي تعيش في أوستن، ، عن اللحظة التي علمت فيها باستنزاف حسابها، "توقف قلبي فجأة"، وبدا أن آمالها في توسيع عائلتها تلاشت مع المال.ومثل آلاف الأزواج الآخرين الذين خاضوا عملية تأجير الأرحام شديدة الخصوصية والتعقيد، وغير المنظمة تقريبًا، وضعت غالوزي وزوجها تلك الأموال في حساب ضمان.واستعانوا بشركة متخصصة في جانب غامض ولكنه حيوي من العمل، وهي إدارة المبالغ المالية الكبيرة من الآباء والأمهات لدفع أجور الأمهات البديلات.وفي قضية غالوزي، استعانوا بشركة إدارة حسابات الضمان للحمل البديل، أو SEAM، وهي واحدة من عدد قليل من الشركات التي للقيام بهذا الدور الإداري في ظل نمو قطاع الحمل البديل، حيث سهّلت النفقات الطبية والرسوم المدفوعة خلال العملية.ولكن بدلاً من دفع تلك الفواتير، استخدمت مالكة SEAM الأموال - التي تصل إلى 16 مليون دولار - لتمويل استوديو التسجيل الخاص بها، ومسيرتها المهنية في موسيقى الراب، وعلامة تجارية فاخرة للملابس، وفقًا لادعاءات في دعوى مدنية رفعها آباء ضد دومينيك سايد، مالكة SEAM، والشركة.وتركت الأزمة غالوزي ومئات العائلات في جميع أنحاء البلاد، والأمهات البديلات اللواتي وظفوهن، في مأزق مالي في واحدة من أكثر لحظات حياتهم ضعفًا.ولم تكن SEAM حالة فردية في هذا القطاع الحر، ووفقًا لمراجعة لملفات المحكمة ومقابلات مع آباء وأمهات بديلات، تستطيع شركات الضمان، المستخدمة في معظم حالات تأجير الأرحام، التعامل مع ملايين دولارات العملاء دون أي رقابة تُذكر.وفي إحدى القضايا التي جرت في وقت سابق من هذا العام، أقرت مالكة شركة تأجير أرحام بالذنب في تهمة الاحتيال الإلكتروني بعد أن اتهمها الادعاء العام باستخدام أموال الضمان الخاصة بعميلاتها لتمويل أعمالها في اليوغا والعوم، بالإضافة إلى نفقات شخصية أخرى.وفي حالة أخرى، سرق موظف في شركة أخرى 2.7 مليون دولار لإشباع عادة المقامرة عبر الإنترنت لديه، واستخدم آخر أموال والديه لشراء بيتكوين.وتقول صحيفة جرونال، إن غياب التنظيم يعني أن الآباء والأمهات البديلات غالبًا ما يجدون صعوبة في إلى القضاء، ويضع آمالًا ضئيلة في استعادة الأموال المفقودة.ويجب على الأمهات البديلات الحوامل بالفعل إكمال عملية الولادة التي يعلمن أنهن قد لا يحصلن على أجرها، مع احتمال تحملهن تكاليف الفواتير الطبية التي قد لا يستطعن تحملها.ويواجه الآباء احتمال اللجوء إلى دعاوى قضائية معقدة من الأمهات البديلات لعدم حصولهن على أجورهن.وقال زوجان اختفت أموالهما من برنامج الأم البديلة بسبب الاحتيال قبل أن يتمكنا من نقل جنين بنجاح إنهما فقدا الأمل في الحمل بعد هذه الخسارة.وقال أندرو بلوبوند، المحامي في تكساس الذي ساعد عائلة غالوزي في التحقيق فيما حدث لهم من شركة SEAM، "عادةً ما يكون الاحتفاظ بأموال الآخرين صناعة شديدة التنظيم"، وأضاف بلوبوند أن صغر حجم مجتمع "تأجير الأرحام" أو الأم البديلة نسبيًا وخصوصيته عززا شعورًا زائفًا بالأمان المالي.وأضاف، "بدلاً من استخدام الضمانات التي تستخدمها الصناعات الأخرى، سمحوا لثقتهم ".وتُجري وزارة العدل الأمريكية تحقيقًا حاليًا مع شركة SEAM، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، ونشر (FBI) استبيانًا على الإنترنت لجمع معلومات من الضحايا المحتملين للشركة.ورفع عملاء SEAM دعويين مدنيتين ضد الشركة وضد شركة Side، ولم يستجب محامي شركة Side لطلبات التعليق.