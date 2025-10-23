Alsumaria Tv
البث المباشر
تحرير مختطفة جنوب شرقي بغداد
تأجير الأرحام مقابل الأموال.. ظاهرة جديدة تخلط الانساب وتضيع المليارات

منوعات

2025-10-23 | 11:06
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تأجير الأرحام مقابل الأموال.. ظاهرة جديدة تخلط الانساب وتضيع المليارات
206 شوهد

تشهد الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة انتشار ظاهرة تسمى بـ"تأجير الارحام"، وتعني ان تقوم امرأة بحمل جنين غيرها مقابل أموال طائلة تصل الى المليارات.

وفي حادثة تعد شاهداً على موضوعنا، أرادت الامريكية المصابة بمرض سرطان الثدي وهو في مرحلة متقدمة، آنا ماريا غالوزي وزوجها إنجاب طفل ثاني.

وبحث الزوجان عن أم بديلة قادرة على حمل طفلهما حيث لجأوا إلى التمويل الجماعي وحصلا على رهن عقاري ثاني على منزلهما لجمع 100 ألف دولار لتغطية تكاليف العملية، واحتفظا بـ 55 ألف دولار في حساب ضمان اعتقدا أنه آمن.

ثم بدآ العملية الدقيقة لنقل جنين آنا ماريا إلى المرأة التي من المؤمل أن تحمل وتلد طفلهما، وبعد شهرين، وقبل نجاح العملية، اختفى المال والجنين والام البديلة.

وقالت غالوزي، التي تعيش في أوستن، تكساس، عن اللحظة التي علمت فيها باستنزاف حسابها، "توقف قلبي فجأة"، وبدا أن آمالها في توسيع عائلتها تلاشت مع المال.
ومثل آلاف الأزواج الآخرين الذين خاضوا عملية تأجير الأرحام شديدة الخصوصية والتعقيد، وغير المنظمة تقريبًا، وضعت غالوزي وزوجها تلك الأموال في حساب ضمان.
واستعانوا بشركة متخصصة في جانب غامض ولكنه حيوي من العمل، وهي إدارة المبالغ المالية الكبيرة من الآباء والأمهات لدفع أجور الأمهات البديلات.
وفي قضية غالوزي، استعانوا بشركة إدارة حسابات الضمان للحمل البديل، أو SEAM، وهي واحدة من عدد قليل من الشركات التي نشأت للقيام بهذا الدور الإداري في ظل نمو قطاع الحمل البديل، حيث سهّلت النفقات الطبية والرسوم المدفوعة خلال العملية.
ولكن بدلاً من دفع تلك الفواتير، استخدمت مالكة SEAM الأموال - التي تصل إلى 16 مليون دولار - لتمويل استوديو التسجيل الخاص بها، ومسيرتها المهنية في موسيقى الراب، وعلامة تجارية فاخرة للملابس، وفقًا لادعاءات في دعوى مدنية رفعها آباء ضد دومينيك سايد، مالكة SEAM، والشركة.
وتركت الأزمة غالوزي ومئات العائلات في جميع أنحاء البلاد، والأمهات البديلات اللواتي وظفوهن، في مأزق مالي في واحدة من أكثر لحظات حياتهم ضعفًا.
ولم تكن SEAM حالة فردية في هذا القطاع الحر، ووفقًا لمراجعة صحيفة وول ستريت جورنال لملفات المحكمة ومقابلات مع آباء وأمهات بديلات، تستطيع شركات الضمان، المستخدمة في معظم حالات تأجير الأرحام، التعامل مع ملايين دولارات العملاء دون أي رقابة تُذكر.
وفي إحدى القضايا التي جرت في وقت سابق من هذا العام، أقرت مالكة شركة تأجير أرحام بالذنب في تهمة الاحتيال الإلكتروني بعد أن اتهمها الادعاء العام باستخدام أموال الضمان الخاصة بعميلاتها لتمويل أعمالها في غرفة اليوغا والعوم، بالإضافة إلى نفقات شخصية أخرى.
وفي حالة أخرى، سرق موظف في شركة أخرى 2.7 مليون دولار لإشباع عادة المقامرة عبر الإنترنت لديه، واستخدم آخر أموال والديه لشراء بيتكوين.
وتقول صحيفة وول ستريت جرونال، إن غياب التنظيم يعني أن الآباء والأمهات البديلات غالبًا ما يجدون صعوبة في اللجوء إلى القضاء، ويضع آمالًا ضئيلة في استعادة الأموال المفقودة.
ويجب على الأمهات البديلات الحوامل بالفعل إكمال عملية الولادة التي يعلمن أنهن قد لا يحصلن على أجرها، مع احتمال تحملهن تكاليف الفواتير الطبية التي قد لا يستطعن تحملها.
ويواجه الآباء احتمال اللجوء إلى دعاوى قضائية معقدة من الأمهات البديلات لعدم حصولهن على أجورهن.
وقال زوجان اختفت أموالهما من برنامج الأم البديلة بسبب الاحتيال قبل أن يتمكنا من نقل جنين بنجاح إنهما فقدا الأمل في الحمل بعد هذه الخسارة.
وقال أندرو بلوبوند، المحامي في تكساس الذي ساعد عائلة غالوزي في التحقيق فيما حدث لهم من شركة SEAM، "عادةً ما يكون الاحتفاظ بأموال الآخرين صناعة شديدة التنظيم"، وأضاف بلوبوند أن صغر حجم مجتمع "تأجير الأرحام" أو الأم البديلة نسبيًا وخصوصيته عززا شعورًا زائفًا بالأمان المالي.
وأضاف، "بدلاً من استخدام الضمانات التي تستخدمها الصناعات الأخرى، سمحوا لثقتهم بالخيانة".
وتُجري وزارة العدل الأمريكية تحقيقًا حاليًا مع شركة SEAM، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، ونشر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) استبيانًا على الإنترنت لجمع معلومات من الضحايا المحتملين للشركة.
ورفع عملاء SEAM دعويين مدنيتين ضد الشركة وضد شركة Side، ولم يستجب محامي شركة Side لطلبات التعليق.
>> تابع قناة السومرية على  منصة X
أحدث الحلقات
علناً
Play
علناً
السيولة المالية وتأمين الرواتب - علناً م٤ - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-23
Play
السيولة المالية وتأمين الرواتب - علناً م٤ - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-23
Celebrity
Play
Celebrity
الموزع الموسيقي مصطفى جوني - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-23
Play
الموزع الموسيقي مصطفى جوني - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-23
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-23
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-23
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-23
Play
نشرة ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-23
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-23
Play
العراق في دقيقة 23-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-23
Live Talk
Play
Live Talk
تأثير السباحة الشتوية على الصحة - Live Talk - الحلقة ١٤٥ | 2025
10:30 | 2025-10-23
Play
تأثير السباحة الشتوية على الصحة - Live Talk - الحلقة ١٤٥ | 2025
10:30 | 2025-10-23
ناس وناس
Play
ناس وناس
حافظ القاضي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-23
Play
حافظ القاضي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-23
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
النائب بيدء خضر السلمان - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٨ | season 1
16:00 | 2025-10-22
Play
النائب بيدء خضر السلمان - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٨ | season 1
16:00 | 2025-10-22
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
ضيف البرنامج الشاعر فلاح السوداني 22-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-22
Play
ضيف البرنامج الشاعر فلاح السوداني 22-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-22
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - شراح أسوي؟ 22-10-2025 | 2025
00:30 | 2025-10-22
Play
الأبراج - شراح أسوي؟ 22-10-2025 | 2025
00:30 | 2025-10-22
