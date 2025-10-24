بتهم جديدة.. القبض على هدير عبد الرازق مجددا

وتم اقتياد هدير الى محكمة تاج الدول تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، بعد اتهامها بدهس مواطن بسيارتها، وظهرت هدير بالأصفاد في الحرس في انتظار أن تخضع لجلسة التحقيق والمحاكمة وسط غياب أفراد أسرتها ومحاميها.كانت قد قضت بمعاقبة هدير عبد الرازق، بالحبس سنة واحدة وغرامة 5 آلاف جنيه، لاتهامها بنشر الفسق والفجور، وذلك على خلفية الاتهامات التي وجّهتها إليها ، ومن أبرزها:نشرت بقصد العرض صوراً خادشة للحياء العام، حيث بثت عبر حساباتها الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع مرئية مخلّة بالآداب العامة قاصدةً الإغراء بها على نحو يخدش الحياء العام.ارتكبت فعلاً فاضحاً يخدش الحياء، بأن أغرت بمفاتنها وبعباراتها وتلميحاتها وإيحاءاتها الجنسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. نشرت من خلال حساباتها الشخصية دعوى تتضمن إغراء يلفت الأنظار الى ممارسة الفجور.اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، حيث نشرت مقاطع مرئية وصوراً شخصية تتضمن تعدياً على تلك المبادئ والقيم كاشفةً من خلالها عن مفاتنها. استخدمت الحسابات الإلكترونية في تسهيل ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة.وكشفت التحريات بعد الفحص أن الفيديوهات التي بثتها البلوغر هدير عبدالرازق تتضمن محتوى قدّمته وهي ترتدي الملابس الداخلية بشكل مثير ويحرّض على الفجور.