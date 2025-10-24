- بعد تصدّر الترند.. الشامي يطرح أغنيته المنتظرة "كيفو"

أطلق النجم أغنيته الجديدة بعنوان "كيفو"، مقدمًا تجربة موسيقية مبتكرة تجمع بين اللهجتين المشرقية والمصرية، في خطوة جديدة على الساحة الفنية.





تأتي الأغنية بنمط سريع مستوحى من الموسيقى الغربية، مع نفحة شرقية بارزة تتجلى بصوت الدربكة، مما منحها طابعًا عصريًا نابضًا بالطاقة والحيوية. الأغنية من كلمات الشاعر المصري محمد ، وتوزيع ريا آغا، وقد خاض تجربة التلحين مرة أخرى بأسلوب يمزج بين الإيقاع الشرقي والغربي بشكل فريد.تأتي الأغنية بنمط سريع مستوحى من الموسيقى الغربية، مع نفحة شرقية بارزة تتجلى بصوت الدربكة، مما منحها طابعًا عصريًا نابضًا بالطاقة والحيوية.

وكان النجم الشامي قد أحدث ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره مقطعًا قصيرًا من الأغنية، حيث تصدّر سريعًا قائمة الترند، وتفاعل الجمهور بحماس كبير، معبرين عن شوقهم لصدور العمل الكامل.