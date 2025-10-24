الصفحة الرئيسية
إيران تكشف عن سببين وراء عدم مشاركتها في قمة شرم الشيخ
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-544862-638969049567392164.png
- بعد تصدّر الترند.. الشامي يطرح أغنيته المنتظرة "كيفو"
منوعات
2025-10-24 | 07:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/44/جنيفر-فرحات
194 شوهد
أطلق النجم
الشامي
أغنيته الجديدة بعنوان "كيفو"، مقدمًا تجربة موسيقية مبتكرة تجمع بين اللهجتين المشرقية والمصرية، في خطوة جديدة على الساحة الفنية.
الأغنية من كلمات الشاعر المصري محمد
الشافعي
، وتوزيع ريا آغا، وقد خاض
الشامي
تجربة التلحين مرة أخرى بأسلوب يمزج بين الإيقاع الشرقي والغربي بشكل فريد.
تأتي الأغنية بنمط سريع مستوحى من الموسيقى الغربية، مع نفحة شرقية بارزة تتجلى بصوت الدربكة، مما منحها طابعًا عصريًا نابضًا بالطاقة والحيوية.
وكان النجم الشامي قد أحدث ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره مقطعًا قصيرًا من الأغنية، حيث تصدّر سريعًا قائمة الترند، وتفاعل الجمهور بحماس كبير، معبرين عن شوقهم لصدور العمل الكامل.
المحرر
جنيفر فرحات
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
فن وثقافة
منوعات
السومرية
العراق
الشامي
الشافعي
الشام
الجدي
بيرة
شامي
مصر
هور
