ما علاقة العمل الدائم في النوبات الليلية والقولون العصبي؟

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
صمون وزعتر
من
10:15 PM
الى
11:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
إيران تكشف عن سببين وراء عدم مشاركتها في قمة شرم الشيخ
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-544890-638969389091233252.jpeg
ما علاقة العمل الدائم في النوبات الليلية والقولون العصبي؟
منوعات
2025-10-24 | 17:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
46 شوهد
كشفت دراسة علمية حديثة عن علاقة مقلقة بين العمل الدائم في النوبات الليلية وزيادة خطر الإصابة بمتلازمة القولون العصبي.
واعتمدت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة جياوتونغ الصينية على تحليل بيانات أكثر من 266 ألف مشارك من
البنك الحيوي
البريطاني، وتوصلت إلى نتائج مثيرة للاهتمام خلال فترة متابعة استمرت تسع سنوات.
وتمكن الباحثون من رصد 5218 حالة جديدة من متلازمة القولون العصبي، وخلصوا إلى أن العاملين بشكل دائم في النوبات الليلية يزيد خطر إصابتهم بهذا المرض بنسبة 36% مقارنة بزملائهم الذين لا يعملون في هذه النوبات.
واللافت أن هذه الزيادة في الخطر كانت أكثر وضوحا بين العاملين الذين يعانون من زيادة الوزن.
أما العاملون في النوبات الليلية بشكل غير منتظم، فلم تسجل لديهم زيادة ملحوظة في خطر الإصابة بالمرض.
ويفسر العلماء هذه الظاهرة من خلال عدة آليات بيولوجية، حيث يؤدي اضطراب الساعة البيولوجية الناتج عن العمل الليلي إلى سلسلة من التغيرات في الجسم، تشمل اختلال توازن بكتيريا الأمعاء النافعة، واضطراب في حركة الجهاز الهضمي، وزيادة في الالتهابات منخفضة المستوى في الأمعاء، كما ينخفض إفراز هرمون الميلاتونين الذي يلعب دورا مهما في حماية الجهاز الهضمي.
إقرأ المزيد
ويوصي الباحثون الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالقولون العصبي، وخاصة من يعانون من زيادة الوزن، بتجنب العمل الدائم في النوبات الليلية قدر الإمكان، والحفاظ على انتظام الساعة البيولوجية للجسم. كما يشددون على الحاجة لإجراء مزيد من الدراسات طويلة اﻷمد للوصول إلى فهم أعمق للآليات الكامنة وراء هذه العلاقة.
تجدر الإشارة إلى أن متلازمة القولون العصبي تؤثر على ما يصل إلى 7.6% من السكان حول العالم، وتسبب أعراضا مزمنة مثل آلام البطن والانتفاخ واضطرابات حركة الأمعاء، ما يؤثر سلبا على جودة الحياة اليومية والإنتاجية في العمل.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
ما علاقة كورونا بإصابة النساء بنوبات قلبية وسكتات دماغية ؟
15:08 | 2025-08-25
تحذير قوي من خطورة تأثير الحرارة الليلية المرتفعة على خصوبة الرجال
11:24 | 2025-08-11
دراسة: المشي مرتين أسبوعيا يقلل خطر النوبات القلبية لدى النساء
02:35 | 2025-10-23
خطوة تاريخية نحو علاج التوحد: اعتماد "ليوكوفورين" يُقلل النوبات ويُعزز المهارات الاجتماعية!
07:57 | 2025-09-23
العمل الليلي
القولون
البنك الحيوي
الصين
اللي
البط
توني
تيري
لوز
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
قد تكون لأبن السماوة "حسين الجياشي".. العثور على جثة غريق في دجلة
محليات
31.22%
11:40 | 2025-10-23
قد تكون لأبن السماوة "حسين الجياشي".. العثور على جثة غريق في دجلة
11:40 | 2025-10-23
"صدر الأمر واستعدوا للنفير العالم".. طبول الحرب تقرع لمواجهة هجوم أمريكي متوقع
دوليات
28.95%
01:45 | 2025-10-24
"صدر الأمر واستعدوا للنفير العالم".. طبول الحرب تقرع لمواجهة هجوم أمريكي متوقع
01:45 | 2025-10-24
أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق العراقية
اقتصاد
20.46%
04:02 | 2025-10-23
أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق العراقية
04:02 | 2025-10-23
العراق والإمارات: إليك معايير حسم التأهل عند التعادل في النقاط
رياضة
19.37%
03:56 | 2025-10-23
العراق والإمارات: إليك معايير حسم التأهل عند التعادل في النقاط
03:56 | 2025-10-23
المزيد
أحدث الحلقات
Biotic
أهمية الماء لصحتك، العلاقة بين السكري ومقاومة الإنسولين، نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
Biotic
أهمية الماء لصحتك، العلاقة بين السكري ومقاومة الإنسولين، نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-24
علناً
السيولة المالية وتأمين الرواتب - علناً م٤ - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-23
علناً
السيولة المالية وتأمين الرواتب - علناً م٤ - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-23
هنادي وليان
كيف تؤثر الدهون والسكريات على بشرة المراهقين؟ - هنادي وليان - الحلقة ٧ | 2025
15:00 | 2025-10-23
هنادي وليان
كيف تؤثر الدهون والسكريات على بشرة المراهقين؟ - هنادي وليان - الحلقة ٧ | 2025
15:00 | 2025-10-23
Celebrity
الموزع الموسيقي مصطفى جوني - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-23
Celebrity
الموزع الموسيقي مصطفى جوني - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-23
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-23
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-23
Live Talk
تأثير السباحة الشتوية على الصحة - Live Talk - الحلقة ١٤٥ | 2025
10:30 | 2025-10-23
Live Talk
تأثير السباحة الشتوية على الصحة - Live Talk - الحلقة ١٤٥ | 2025
10:30 | 2025-10-23
ناس وناس
حافظ القاضي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-23
ناس وناس
حافظ القاضي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-23
الأكثر مشاهدة
Biotic
أهمية الماء لصحتك، العلاقة بين السكري ومقاومة الإنسولين، نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
Biotic
أهمية الماء لصحتك، العلاقة بين السكري ومقاومة الإنسولين، نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-24
علناً
السيولة المالية وتأمين الرواتب - علناً م٤ - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-23
علناً
السيولة المالية وتأمين الرواتب - علناً م٤ - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-23
هنادي وليان
كيف تؤثر الدهون والسكريات على بشرة المراهقين؟ - هنادي وليان - الحلقة ٧ | 2025
15:00 | 2025-10-23
هنادي وليان
كيف تؤثر الدهون والسكريات على بشرة المراهقين؟ - هنادي وليان - الحلقة ٧ | 2025
15:00 | 2025-10-23
Celebrity
الموزع الموسيقي مصطفى جوني - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-23
Celebrity
الموزع الموسيقي مصطفى جوني - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-23
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-23
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-23
Live Talk
تأثير السباحة الشتوية على الصحة - Live Talk - الحلقة ١٤٥ | 2025
10:30 | 2025-10-23
Live Talk
تأثير السباحة الشتوية على الصحة - Live Talk - الحلقة ١٤٥ | 2025
10:30 | 2025-10-23
ناس وناس
حافظ القاضي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-23
ناس وناس
حافظ القاضي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-23
اخترنا لك
- بعد تصدّر الترند.. الشامي يطرح أغنيته المنتظرة "كيفو"
07:48 | 2025-10-24
بتهم جديدة.. القبض على هدير عبد الرازق مجددا
03:14 | 2025-10-24
مرض كيم كارداشيان يثير القلق.. ما هو تمدد الشريان الدماغي ؟
03:07 | 2025-10-24
شقيقة كاردشيان: لم امارس الجنس منذ 1095 يوما
02:02 | 2025-10-24
تأجير الأرحام مقابل الأموال.. ظاهرة جديدة تخلط الانساب وتضيع المليارات
11:06 | 2025-10-23
سبب خفي داخل المنزل يجعلك تعاني من نزلة البرد دائماً.. هل تعرفه
10:31 | 2025-10-23
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.