بسبب التعرض للضوء ليلاً قد تصاب بأمراض القلب الخطيرة

وتعد هذه الدراسة، التي وُصفت بأنها الأكبر من نوعها، أول بحث واسع النطاق يربط بين مستوى التعرض الشخصي للضوء ليلاً وصحة القلب. وقد استخدم الباحثون أجهزة استشعار تُرتدى على المعصم لمتابعة أكثر من 89 ألف مشارك في على مدى تسع سنوات متواصلة.وأظهرت النتائج، أن الأشخاص الذين تعرضوا للضوء الساطع أثناء الليل كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب، حيث ارتفعت احتمالات قصور القلب بنسبة 56%، واحتمالات النوبات القلبية بنسبة 47% مقارنة بغيرهم.وبقيت هذه المخاطر مرتفعة حتى بعد الأخذ في الاعتبار عوامل أخرى مثل مستوى النشاط البدني، والنظام الغذائي، وعادات النوم، والعوامل الوراثية.وقال دانيال ويندريد، المؤلف الرئيسي للدراسة، إن النتائج تسلط الضوء على "عامل خطر يجهله كثير من الناس، لكنه في الوقت نفسه سهل التعديل والوقاية منه". وأوضح أن التعرض المستمر للضوء الساطع ليلاً يؤدي إلى اضطراب الساعة البيولوجية للجسم، ما يزيد خطر الإصابة بمشكلات قلبية حادة.ودعا فريق البحث إلى إجراء مزيد من الدراسات لوضع إرشادات للإضاءة في المنازل والمستشفيات والمدن، بهدف الحد من التعرض المفرط للضوء في الليل وحماية صحة القلب على المدى الطويل.