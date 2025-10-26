بعد قرار "ميتا"… سحب ChatGPT من تطبيق واتساب

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
مايك السومرية
من
06:00 AM
الى
07:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
سوريا.. قوات إسرائيلية تتوغل بالقنيطرة وتطلق قنابل مضيئة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-544991-638970569668890167.jpg
بعد قرار "ميتا"… سحب ChatGPT من تطبيق واتساب
منوعات
2025-10-26 | 02:28
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
34 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
أعلنت شركة "OpenAI" عن انسحاب مساعدها الذكي "ChatGPT" من تطبيق واتساب، بعد قرار شركة Meta المالكة للتطبيق إيقاف دعم
روبوتات
الدردشة القائمة على
الذكاء الاصطناعي
الخارجي.
وأعلنت OpenAI أن مساعدها الذكي ChatGPT، سيتوقف عن العمل عبر تطبيق واتساب ابتداءً من 15 كانون الثاني 2026.
وبينما ستظل الخدمة متاحة لمستخدمي iOS وأندرويد والويب، لكن عبر منصة واتساب لن تكون متاحة للإستخدام بعد هذا التاريخ.
خلفية القرار
السبب الجذري للانسحاب يكمن في تحديث جديد لسياسة واجهة برمجة تطبيقات الأعمال لدى واتساب، التابعة لشركة ميتا، والذي يحظر صراحة على مزودي
الذكاء الاصطناعي
أو نماذج اللغات الكبيرة استخدام المنصة كخدمة دردشة عامة.
وتنصّ السياسة الجديدة أن مزودو تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي أو التعلم الآلي، بما في ذلك نماذج اللغات الكبيرة ومنصات التوليد الذكي أو تكنولوجيات مماثلة، ممنوعون من الوصول إلى أو استخدام
whatsapp
Business Solution بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتشير التقارير إلى أن السبب الذي تقدّمه ميتا يتعلق بزيادة الأحمال على خوادمها.
ومع ذلك، المُلاحظة الأبرز أن منصة ميتا تسعى لجعل مساعدها الذكي الخاص
meta ai
هو المزود الوحيد للذكاء الاصطناعي ضمن التطبيق.
ما يجب فعله
على المستخدمين الذين كانوا يستخدمون ChatGPT عبر واتساب أن ينفذوا الخطوات التالية:
أولًا ربط حساب واتساب بخدمة ChatGPT قبل 15 يناير/ كانون الثاني 2026، حتى يتمكنوا من استرجاع سجل المحادثة.
ثانيًا يجب التأكد من استخدام ChatGPT عبر التطبيقات المتاحة لأنظمة iOS وأندرويد أو الويب بعد توقف الدعم على واتساب.
تحول كبير
يعكس هذا القرار تحولاً في مدى انفتاح المنصات على الذكاء الاصطناعي الخارجي.
حيث تسعى ميتا إلى احتكار واجهة الذكاء الاصطناعي داخل تطبيقاتها، ما قد يقلل خيارات المستخدمين في الربط مع خدمات خارجية مثل ChatGPT.
كذلك، يعد القرار بمثابة تنبيه لشركات الذكاء الاصطناعي بأن الاعتماد على منصات التواصل كقنوات توزيع يجب أن يتزامن مع تغيرات السياسات التنظيمية والتجارية.
باختصار، انسحاب ChatGPT من واتساب ليس مجرد تغيير تقني بسيط، بل علامة على تحول أكبر في علاقة الذكاء الاصطناعي بمنصات التراسل والتطبيقات الاجتماعية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
بعد قرار "ميتا".. إيقاف عمل ChatGPT على واتساب
06:10 | 2025-10-24
لهذا السبب.. ميتا تقرر إغلاق تطبيق "ماسنجر"
07:28 | 2025-10-18
"ميتا" تطلق حسابات للمراهقين على "فيسبوك" و"مسنجر"
05:00 | 2025-09-29
قاتل واتساب: تطبيق "بت شات" يصل رسميا للهواتف.. الدردشة دون الحاجة للإنترنت
04:02 | 2025-07-29
واتساب
جات
الذكاء الاصطناعي
السومرية نيوز
سومرية نيوز
شركة ميتا
السومرية
whatsapp
روبوتات
meta ai
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مبعوث ترامب يوجه رسالة الى العراق
سياسة
36.13%
01:57 | 2025-10-25
مبعوث ترامب يوجه رسالة الى العراق
01:57 | 2025-10-25
اليوم .. أمطار في هذه المناطق
محليات
22.96%
01:35 | 2025-10-25
اليوم .. أمطار في هذه المناطق
01:35 | 2025-10-25
مخالفات وتجاوزات بمجمع "اليرموك ستي" السكني.. ومطالبات للجهات الرسمية بالتدخل
محليات
20.79%
06:31 | 2025-10-25
مخالفات وتجاوزات بمجمع "اليرموك ستي" السكني.. ومطالبات للجهات الرسمية بالتدخل
06:31 | 2025-10-25
توجيه من المرور يخص هذه الفئة من السيارات.. غرامات على المخالفين
محليات
20.12%
10:39 | 2025-10-25
توجيه من المرور يخص هذه الفئة من السيارات.. غرامات على المخالفين
10:39 | 2025-10-25
المزيد
أحدث الحلقات
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-25
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
علناً
السيولة المالية وتأمين الرواتب - علناً م٤ - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-23
علناً
السيولة المالية وتأمين الرواتب - علناً م٤ - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-23
هنادي وليان
كيف تؤثر الدهون والسكريات على بشرة المراهقين؟ - هنادي وليان - الحلقة ٧ | 2025
15:00 | 2025-10-23
هنادي وليان
كيف تؤثر الدهون والسكريات على بشرة المراهقين؟ - هنادي وليان - الحلقة ٧ | 2025
15:00 | 2025-10-23
Celebrity
الموزع الموسيقي مصطفى جوني - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-23
Celebrity
الموزع الموسيقي مصطفى جوني - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-23
الأكثر مشاهدة
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-25
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
علناً
السيولة المالية وتأمين الرواتب - علناً م٤ - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-23
علناً
السيولة المالية وتأمين الرواتب - علناً م٤ - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-23
هنادي وليان
كيف تؤثر الدهون والسكريات على بشرة المراهقين؟ - هنادي وليان - الحلقة ٧ | 2025
15:00 | 2025-10-23
هنادي وليان
كيف تؤثر الدهون والسكريات على بشرة المراهقين؟ - هنادي وليان - الحلقة ٧ | 2025
15:00 | 2025-10-23
Celebrity
الموزع الموسيقي مصطفى جوني - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-23
Celebrity
الموزع الموسيقي مصطفى جوني - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-23
اخترنا لك
بسبب التعرض للضوء ليلاً قد تصاب بأمراض القلب الخطيرة
11:20 | 2025-10-25
الأرض في خطر.. حدث غير متوقع وعواقب وخيمة جدا على البشرية
04:25 | 2025-10-25
خلف المقود الافتراضي: حين تذوب الحدود بين اللعب والقيادة
03:22 | 2025-10-25
عامُ المعجزات يفتح أبواب الثراء للعقرب.. لكن "مربع بلوتو" يُهدّد الجميع!
01:00 | 2025-10-25
ما علاقة العمل الدائم في النوبات الليلية والقولون العصبي؟
17:39 | 2025-10-24
- بعد تصدّر الترند.. الشامي يطرح أغنيته المنتظرة "كيفو"
07:48 | 2025-10-24
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.