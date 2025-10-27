الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-545151-638971787542925354.webp
تسريبات تكشف تفاصيل طرازين جديدين من آيفون
منوعات
2025-10-27 | 12:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
123 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
كشفت تسريبات جديدة عن تفاصيل اثنين من طرازات آيفون المتوقع إطلاقها العام المقبل، وهما آيفون 18 برو وآيفون 17e.
وتشير التسريبات، التي ظهرت على منصة "ويبو" الصينية، إلى أن هاتف آيفون 18 برو سيحافظ على التصميم الأساسي للكاميرا الخلفية نفسه كما في هاتف آيفون 17 برو لهذا العام.
وهذا يعني أن آيفون 18 برو سيأتي أيضًا بجزء بارز للكاميرا بعرض الهاتف بالكامل مثلما هو الحال في آيفون 17 برو، بحسب تقرير لموقع "9to5Mac" المتخصص في
أخبار التكنولوجيا
.
وبالنسبة لهاتف آيفون 17e، المتوقع صدوره مطلع العام المقبل، تشير التسريبات إلى أن شاشته ستأتي مزودة بـ"Dynamic Island"، بينما يضم تصميم "آيفون 16e" الحالي اقتطاعًا في الجزء العلوي من الشاشة، كما هو سائد في كثير من الهواتف.
وذكرت التسريبات أن آيفون 17e سيأتي بشاشة بمعدل تحديث يبلغ 60
هرتز
فقط.
ولا يُعتبر هذا أمرًا مفاجئًا، حيث قدمت "أبل" مؤخرًا دعم "ProMotion" لطراز آيفون الأساسي لأول مرة مع سلسلة آيفون 17، لذا فمن المرجح أن يمر عام آخر على الأقل قبل أن تصل ميزة "ProMotion" إلى طراز "e" الاقتصادي.
و"ProMotion" هي تقنية عرض من "أبل" لأجهزة آيفون وآيباد تسمح بمعدل تحديث متغير يصل إلى 120 هرتز.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
ايفون
جديد
أخبار التكنولوجيا
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
المرج
الصين
ديدي
هرتز
