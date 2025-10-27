تسريبات تكشف تفاصيل طرازين جديدين من آيفون

وتشير التسريبات، التي ظهرت على منصة "ويبو" الصينية، إلى أن هاتف آيفون 18 برو سيحافظ على التصميم الأساسي للكاميرا الخلفية نفسه كما في هاتف آيفون 17 برو لهذا العام.وهذا يعني أن آيفون 18 برو سيأتي أيضًا بجزء بارز للكاميرا بعرض الهاتف بالكامل مثلما هو الحال في آيفون 17 برو، بحسب تقرير لموقع "9to5Mac" المتخصص في .وبالنسبة لهاتف آيفون 17e، المتوقع صدوره مطلع العام المقبل، تشير التسريبات إلى أن شاشته ستأتي مزودة بـ"Dynamic Island"، بينما يضم تصميم "آيفون 16e" الحالي اقتطاعًا في الجزء العلوي من الشاشة، كما هو سائد في كثير من الهواتف.وذكرت التسريبات أن آيفون 17e سيأتي بشاشة بمعدل تحديث يبلغ 60 فقط.ولا يُعتبر هذا أمرًا مفاجئًا، حيث قدمت "أبل" مؤخرًا دعم "ProMotion" لطراز آيفون الأساسي لأول مرة مع سلسلة آيفون 17، لذا فمن المرجح أن يمر عام آخر على الأقل قبل أن تصل ميزة "ProMotion" إلى طراز "e" الاقتصادي.و"ProMotion" هي تقنية عرض من "أبل" لأجهزة آيفون وآيباد تسمح بمعدل تحديث متغير يصل إلى 120 هرتز.