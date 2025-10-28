كشف تفاصيل قمر صيني غامض في المدار

ومع اقتراب نهاية المهمة، نجحت شركة "هاي إيرث أوربيت روبوتيكس" (HEO) في التقاط صور نادرة للقمر الغامض، كشفت عن هوائي ضخم ولوحين شمسيين ثابتين. واستخدمت الشركة شبكة من أقمارها الصغيرة لإعادة بناء نموذج ثلاثي الأبعاد لـ XJY-7.أوضحت HEO أن التحليل أظهر أن القمر يعمل بتقنية الرادار (SAR)، وهي تكنولوجيا متطورة تستخدم لمراقبة الأرض والتقاط صور عالية الدقة في مختلف الظروف الجوية، ما يثير تكهنات حول استخدامه لأغراض استطلاعية أو دفاعية.انتهت مهمة القمر XJY-7 في 16 أكتوبر عندما احترق أثناء دخوله الغلاف الجوي فوق ، في مشهد رصده خبراء ككرة نارية متفتتة عبر السماء. ورغم نهايته، أعادت المهمة تسليط الضوء على الغموض المحيط بالبرنامج الفضائي الصيني وتقدمه السريع في مجال تكنولوجيا الأقمار الصناعية.