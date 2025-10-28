الحياة "المستحيلة" موجودة تحت جليد القطب الشمالي.. هذا ما تم اكتشافه!!

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
52 دقيقة
من
03:00 PM
الى
04:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
انفجارات عدة تهز مدينة غزة بعد غارات "إسرائيلية"
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-545271-638972622140489236.jpg
الحياة "المستحيلة" موجودة تحت جليد القطب الشمالي.. هذا ما تم اكتشافه!!
منوعات
2025-10-28 | 11:29
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
76 شوهد
اكتشف علماء من جامعة كوبنهاغن بالدانمارك ظاهرة مستحيلة تحت الجليد البحري في
القطب الشمالي
، حيث عثروا على كائنات دقيقة تعيش في ظروف كان يعتقد سابقا أنها غير مناسبة للحياة.
وتعيش هذه البكتيريا المجهرية تحت السطح المتجمد للمحيط المتجمد الشمالي، وتعتمد في بقائها على تحليل المواد العضوية الذائبة في المياه الباردة. والأمر الأكثر غرابة أنها تحتاج لتحويل النيتروجين إلى أشكال قابلة للاستخدام، رغم أن هذا الغاز نادر أساسا في تلك المنطقة.
ويقول الفريق العلمي: "لقد اكتشفنا ظاهرة مهمة تحت الجليد البحري في
القطب الشمالي
كان يعتقد أنها مستحيلة في السابق". هذه البكتيريا المعروفة باسم "بكتيريا الدايازتروف غير الزرقاء" (non-cyanobacterial diazotrophs، أو اختصارا NCDs) لا تقوم بعملية التمثيل الضوئي، بل تعتمد على تحويل النيتروجين الجوي إلى أشكال مغذية مثل الأمونيوم.
ومن خلال جمع عينات مائية من 13 موقعا مختلفا في القطب الشمالي، وجد العلماء معدلات عالية بشكل مدهش لتثبيت النيتروجين، خاصة عند حافة الجليد حيث يحدث الذوبان بنشاط.
وتوضح
الدكتورة
ليزا فون فريزن: "حتى الآن، كان يعتقد أن تثبيت النيتروجين لا يمكن أن يحدث تحت الجليد البحري، وكنا مخطئين".
ويبدو أن هناك تعاونا غير متوقع بين هذه البكتيريا والطحالب، حيث تطلق البكتيريا النيتروجين "المثبت" الذي يساعد الطحالب على النمو. لكن هذا التعاون قد يحمل مخاطر، إذ أن النمو الزائد للطحالب يمكن أن يؤدي إلى "ازدهار الطحالب" السام الذي يهدد الأسماك والثدييات البحرية.
ويشير البحث إلى أن الإمكانات الإنتاجية للطحالب في القطب الشمالي قد تم الاستهانة بها سابقا. مع ارتفاع درجات الحرارة بمعدلات تصل إلى أربعة أضعاف المتوسط العالمي، وانحسار الغطاء الجليدي، يبدو أن تغير المناخ هو المسؤول عن هذه التحولات البيئية غير المتوقعة.
وتقدم هذه الدراسة أول دليل على حدوث تثبيت النيتروجين تحت الجليد البحري في القطب الشمالي المركزي، ما يفتح فصلا جديدا في فهمنا لهذا النظام البيئي الحساس.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
روسيا.. تعيين أول امرأة لقيادة كاسحة جليد نووية
10:58 | 2025-08-21
اسيا مهددة بفيضانات كارثية.. ما سبب ذوبان القطب الثالث؟
09:42 | 2025-09-01
المحكمة الاتحادية تنسف تعديل قانون جوازات السفر الدبلوماسية "مدى الحياة"
05:51 | 2025-08-20
موجودة في مطبخك.. 7 كنوز غذائية لزيادة التستوستيرون بشكل طبيعي وآمن!
03:32 | 2025-10-15
الجليد
البكتريا
الحياة المستحيلة
القطب الشمالي
الدكتورة
عدلات
الزا
تيري
مالي
نيوم
ميا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الدولار في اقل حالاته منذ أسبوعين.. اليكم الأسعار
اقتصاد
33.87%
09:35 | 2025-10-27
الدولار في اقل حالاته منذ أسبوعين.. اليكم الأسعار
09:35 | 2025-10-27
زواج رانيا يوسف الرابع... هذا فارق العمر بينها وبين أحمد جمال!
منوعات
25.33%
05:37 | 2025-10-27
زواج رانيا يوسف الرابع... هذا فارق العمر بينها وبين أحمد جمال!
05:37 | 2025-10-27
العراق يخسر أمام السعودية في افتتاح بطولة غرب آسيا
رياضة
21.55%
10:21 | 2025-10-27
العراق يخسر أمام السعودية في افتتاح بطولة غرب آسيا
10:21 | 2025-10-27
الدولار ضمن المعدل الادنى منذ اسبوعين
اقتصاد
19.26%
04:42 | 2025-10-28
الدولار ضمن المعدل الادنى منذ اسبوعين
04:42 | 2025-10-28
المزيد
أحدث الحلقات
Live Talk
حملة لزرع ثمانية ملايين شجرة في العراق - Live Talk - الحلقة ١٤٨ | 2025
11:30 | 2025-10-28
Live Talk
حملة لزرع ثمانية ملايين شجرة في العراق - Live Talk - الحلقة ١٤٨ | 2025
11:30 | 2025-10-28
ناس وناس
الفضل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-28
ناس وناس
الفضل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-28
من الأخير
كصكوصة المفوضية تحيّر السنة - من الأخير م٢ - حلقة ٧٩ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-27
من الأخير
كصكوصة المفوضية تحيّر السنة - من الأخير م٢ - حلقة ٧٩ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-27
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
الأكثر مشاهدة
Live Talk
حملة لزرع ثمانية ملايين شجرة في العراق - Live Talk - الحلقة ١٤٨ | 2025
11:30 | 2025-10-28
Live Talk
حملة لزرع ثمانية ملايين شجرة في العراق - Live Talk - الحلقة ١٤٨ | 2025
11:30 | 2025-10-28
ناس وناس
الفضل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-28
ناس وناس
الفضل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-28
من الأخير
كصكوصة المفوضية تحيّر السنة - من الأخير م٢ - حلقة ٧٩ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-27
من الأخير
كصكوصة المفوضية تحيّر السنة - من الأخير م٢ - حلقة ٧٩ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-27
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
اخترنا لك
المرأة تحمي قلبها بنصف المجهود الذي يبذله الرجل!.. هذه التفاصيل
10:24 | 2025-10-28
كشف تفاصيل قمر صيني غامض في المدار
08:29 | 2025-10-28
إطلاق الغازات مسموح في المدرسة بشرط "كتم الصوت"!
07:11 | 2025-10-28
طريقة لتسريع تصفح ايفون
03:01 | 2025-10-28
تحذير عاجل لمستخدمي Gmail
01:15 | 2025-10-28
تسريبات تكشف تفاصيل طرازين جديدين من آيفون
12:00 | 2025-10-27
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.