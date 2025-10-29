ابتكار طبي جديد: مسكن غير أفيوني يغيّر مستقبل علاج الألم

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
"وول ستريت": صاروخ قد يمنح موسكو ميزة بمفاوضات مع واشنطن
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

ابتكار طبي جديد: مسكن غير أفيوني يغيّر مستقبل علاج الألم

منوعات

2025-10-29 | 04:53
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ابتكار طبي جديد: مسكن غير أفيوني يغيّر مستقبل علاج الألم
212 شوهد

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، على أول نوع جديد غير أفيوني من مسكنات الألم، منذ أكثر من عقدين من الزمن.


والدواء، "suzetrigine" (سوزيتريجين)، عبارة عن حبوب بوصفة طبية بجرعة 50 مليغرامًا يتم تلقّيها كل 12 ساعة بعد جرعة أولية أكبر. ومن المقرّر بيعه تحت الاسم التجاري "Journavx".

ماذا قالت إدارة الغذاء والدواء؟
وصرحت الدكتورة جاكلين كوريغان-كوراي، القائمة بأعمال مدير مركز تقييم الأدوية والبحث التابع لإدارة الغذاء والدواء، في بيان صحفي:
"توفر فئة علاجية جديدة من المسكنات غير الأفيونية للألم الحاد فرصة للتخفيف من بعض المخاطر المرتبطة باستخدام مادة أفيونية لتسكين الآلام وتوفير خيار علاج آخر للمرضى".

وأضافت كوريغان-كوراي:
"يؤكّد هذا الإجراء وتعيينات الوكالة لتسريع تطوير الدواء ومراجعته، التزام إدارة الغذاء والدواء بالموافقة على بدائل آمنة وفعّالة للمواد الأفيونية من أجل إدارة الألم".
وتُظهِر الدراسات الاستقصائية الحكومية أنّ المسكّنات، أو الأدوية التي تتحكّم بالألم، هي أكثر أنواع الأدوية الموصوفة شيوعًا في المستشفيات.

حجم مشكلة الألم واستخدام الأدوية الأفيونية
وفقًا لدراسة أجرتها شركة "Vertex Pharmaceuticals" التي طورت الدواء الجديد، يملأ حوالي 80 مليون أمريكي وصفات طبية لأدوية علاج حالات جديدة من الألم المتوسط إلى الشديد سنويًا؛ حوالي نصف هذه الوصفات مكتوبة لأدوية الأفيون التي يمكن أن تؤدي إلى الإدمان.

خلفية عن الدواء الجديد
ويعد "suzetrigine" أول مسكّن جديد للألم معتمد في الولايات المتحدة منذ "سيليبريكس"، وهو نوع من الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية تُسمّى مثبطات كوكس-2، التي حازت على الموافقة في العام 1998.

آلية الإحساس بالألم
وأوضح الدكتور سيرجيو بيرجيس، اختصاصي التخدير بكلية "رينيسانس" للطب في جامعة ستوني بروك، أن أجزاء متعددة من الجسم تشارك في الإحساس بالألم. وتحمل الخلايا العصبية إشارة كهربائية من موقع تلف الأنسجة إلى الدماغ، الذي يدرك الإشارة على أنها ألم.

كيفية عمل "suzetrigine"
وبخلاف أدوية الأفيون التي تعمل على تخفيف الإحساس بالألم في الدماغ، يعمل "suzetrigine" من طريق منع الأعصاب التي ترسل إشارات الألم حول الجسم من إطلاق إشاراتها في المقام الأول.
وقال بيرجيس:
"هذا الدواء، ما يفعله يتمثّل بقطع هذا المسار، لذلك رغم وجود إصابة الأنسجة، فإنّ الدماغ لا يعرف".
والأمر الأهم هو أن "suzetrigine" لا يسبّب شعورًا بالنشوة مثل المواد الأفيونية في بعض الأحيان، لذلك يعتقد الأطباء أنّ لا احتمال أن يخلق إدمانًا أو اعتمادًا لدى الأشخاص الذين يستخدمونه.

قصة اكتشاف الدواء
واكتُشف الدواء بعدما درس الباحثون حالة عائلة يمشي أفرادها على النار في باكستان، ذلك أنهم يفتقرون إلى جين يسمح لإشارات الألم بالانتقال عبر الجلد. ويمكن لأفراد هذه العائلة المشي على الجمر الساخن من دون الشعور بالألم.
قال ستيوارت آرباكل، كبير مسؤولي العمليات لدى Vertex Pharmaceuticals:
"كانوا يعلمون أنهم كانوا يمشون على شيء ساخن. كانوا يعرفون أنهم يشعرون بالفحم. لذلك فهو لا يؤثر على الأعصاب التي تعمل بالحرارة واللمس وأمور أخرى من هذا القبيل. إنها فقط هذه الأعصاب المسببة للألم. لقد كانوا، بطريقة أخرى، طبيعيين".
لكن الأمر استغرق 25 عامًا من البحث لاكتشاف كيفية استغلال آلية توصيل الألم لتطوير دواء.

الأساس العلمي لعمل الدواء
وقال الدكتور ستيفن واكسمان، مدير مركز أبحاث علوم الأعصاب وتجديد الأعصاب بكلية الطب في جامعة ييل:
"تتواصل الخلايا العصبية مع بعضها البعض من خلال إنتاج سلسلة من النبضات العصبية، مثل شفرة مورس".
وتابع:
"ويتم إنتاج هذه النبضات العصبية بواسطة بطاريات جزيئية صغيرة داخل أغشية الخلايا العصبية. تُعرف هذه البطاريات الجزيئية باسم قنوات الصوديوم".
ويعمل دواء "suzetrigine" من خلال إغلاق إحدى قنوات الصوديوم التي تنقل إشارات الألم فقط.

التجارب والنتائج السريرية
وكان هناك محاولات عديدة فاشلة على مر السنين لإيجاد دواء يمكنه حجب قناة صوديوم محددة. وأوضح واكسمان أن الموافقة على "suzetrigine" تعني أن أدوية أخرى قد تلحق به وتكون ربما أكثر فاعلية.
ويعطى دواء "Suzetrigine" على جرعتين. وفي الدراسات، حصل المشاركون على جرعة أولية قدرها 100 ميليغرام، تليها 50 ميليغرامًا كل 12 ساعة.
ويشدد الأطباء على أنه قد لا يكون الدواء المناسب للجميع أو لكل أنواع الألم.
في تجربتين سريريتين شملتا نحو 600 مشارك، تمكن دواء "Suzetrigine" من التحكم بالألم بعد جراحات البطن والقدم بشكل أفضل، من حبة دواء وهمي غير فعالة.
وأفاد عدد مماثل من الأشخاص أن "Suzetrigine" خفّف آلامهم إلى النصف بالحد الأدنى بعد الجراحة، مثل من تناولوا "Vicodin"، وهو مزيج من الأسيتامينوفين والأفيوني الهيدروكودون. لكن، لم يكن البحث مصمّمًا للمقارنة المباشرة بين العقارين، لذا من الصعب معرفة ما إذا كان أحدهما أكثر فاعلية من الآخر.

نتائج تقييم الألم
وعلى مقياس تقييم معروف يتراوح من 0 إلى 10، بدأ المشاركون في الدراسة بمعدّل ألم وسطي قدره حوالي 7 نقاط، وتمكن "Suzetrigine" من تخفيفه بمقدار 3.5 نقاط تقريبًا.
ولفت أرباكل إلى أنّ "الأمر لا يتعلّق بالقضاء على الألم تمامًا، بل تقليله بنسبة 50% تقريبًا".

فعالية الدواء في حالات الألم المزمن
وفي دراسة ثالثة شملت أشخاصًا يعانون من آلام الظهر الناتجة عن عرق النسا، خفّض "Suzetrigine" الألم بحوالي نقطتين، وهو مقدار التخفيف ذاته الذي أبلغ عنه الأشخاص الذين تناولوا الدواء الوهمي، ما يشير إلى أن هذا الدواء قد لا يكون فعالًا بشكل بارز للألم المزمن.

وتختلف شركة "Vertex" مع هذا الرأي، إذ تقول إنها اختبرت الدواء في أنواع مختلفة من الألم المزمن، ويبدو أنه ناجع أيضًا للتخفيف من الآلام طويلة الأمد.
وتواصل الشركة اختباره على الأشخاص الذين يعانون من اعتلال العصبي السكري، وهي حالة تتسبّب فيها مستويات السكر المرتفعة في الدم في تلف الأعصاب بمرور الوقت، ما يؤدي إلى أعراض مثل التنميل، والوخز، والألم، وضعف العضلات.

آراء الأطباء
وأشار الأطباء إلى أنهم متحمسون لوجود هذا الخيار الجديد.
وقال الدكتور كيمبرلي ماور، طبيب التخدير في جامعة أوريغون للصحة والعلوم:
"كلما زادت الخيارات المتاحة لنا، كلما تمكنا من علاج كل مريض بشكل أفضل".
>> تابع قناة السومرية على  منصة X
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الخلفاء بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-29
Play
ساحة الخلفاء بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-29
من الأخير
Play
من الأخير
وزارة التربية.. صراع قبل الأوان - من الأخير م٢ - حلقة ٨٠ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-28
Play
وزارة التربية.. صراع قبل الأوان - من الأخير م٢ - حلقة ٨٠ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-28
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-28
Play
نشرة ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-28
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-28
Play
العراق في دقيقة 28-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-28
Live Talk
Play
Live Talk
حملة لزرع ثمانية ملايين شجرة في العراق - Live Talk - الحلقة ١٤٨ | 2025
11:30 | 2025-10-28
Play
حملة لزرع ثمانية ملايين شجرة في العراق - Live Talk - الحلقة ١٤٨ | 2025
11:30 | 2025-10-28
عشرين
Play
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
Play
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
رحال
Play
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
Play
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
Biotic
Play
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
Play
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
Play
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
الهوا الك
Play
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
Play
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الخلفاء بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-29
Play
ساحة الخلفاء بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-29
من الأخير
Play
من الأخير
وزارة التربية.. صراع قبل الأوان - من الأخير م٢ - حلقة ٨٠ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-28
Play
وزارة التربية.. صراع قبل الأوان - من الأخير م٢ - حلقة ٨٠ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-28
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-28
Play
نشرة ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-28
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-28
Play
العراق في دقيقة 28-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-28
Live Talk
Play
Live Talk
حملة لزرع ثمانية ملايين شجرة في العراق - Live Talk - الحلقة ١٤٨ | 2025
11:30 | 2025-10-28
Play
حملة لزرع ثمانية ملايين شجرة في العراق - Live Talk - الحلقة ١٤٨ | 2025
11:30 | 2025-10-28
عشرين
Play
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
Play
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
رحال
Play
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
Play
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
Biotic
Play
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
Play
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
Play
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
الهوا الك
Play
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
Play
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24

اخترنا لك
مصيرٌ واحد يُلاحق ورثة باريس وبغداد.. منزل الوالدين ليس ملكك بعد اليوم!
05:36 | 2025-10-29
الحياة "المستحيلة" موجودة تحت جليد القطب الشمالي.. هذا ما تم اكتشافه!!
11:29 | 2025-10-28
المرأة تحمي قلبها بنصف المجهود الذي يبذله الرجل!.. هذه التفاصيل
10:24 | 2025-10-28
كشف تفاصيل قمر صيني غامض في المدار
08:29 | 2025-10-28
إطلاق الغازات مسموح في المدرسة بشرط "كتم الصوت"!
07:11 | 2025-10-28
طريقة لتسريع تصفح ايفون
03:01 | 2025-10-28

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.