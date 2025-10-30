الصفحة الرئيسية
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-545336-638973385059324821.jpeg
بسبب بكتيريا خطيرة.. سحب طارئ لمناديل "نيتروجينا" في 4 ولايات أمريكية
منوعات
2025-10-30 | 06:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
92 شوهد
أصدرت
إدارة الغذاء والدواء
الأمريكية (FDA) استدعاءً رسميًا لأحد أشهر منتجات علامة "نيتروجينا" (Neutrogena) للعناية بالبشرة، وهو "مناديل إزالة المكياج فائقة النعومة" (Makeup Remover Ultra-Soft Cleansing Towelettes)، وذلك في أعقاب اكتشاف تلوث بكتيري داخل المنتج.
وقد صُنِّف هذا الاستدعاء، في الثالث من أكتوبر2025، ضمن الدرجة الثانية وهي الفئة التي تشير إلى أن التعرض لهذا التلوث قد يؤدي إلى عواقب صحية سلبية قابلة للعلاج أو مؤقتة، بحسب تعريف الإدارة.
ويعود سبب هذا السحب إلى ثبوت وجود بكتيريا "بلوري بكتير جيرجوفياي" Pluralibacter gergoviae في اختبارات المنتج.
وتُعد هذه البكتيريا شائعة الوجود في البيئة الطبيعية، حيث يمكن العثور عليها في مصادر مثل النباتات، والحشرات، والمياه الجوفية، ويعود ذلك جزئياً إلى مقاومتها لبعض المواد الحافظة.
وتُعد المنتجات الرطبة مثل الكريمات واللوشن ومناديل إزالة المكياج بيئة مناسبة لنمو هذه البكتيريا، خصوصًا في حال تلوث المواد الخام أو وقوع أخطاء أثناء التصنيع.
وتُعرف بكتيريا Pluralibacter gergoviae بأنها قد تسبب التهابات في الجهاز التنفسي والمسالك البولية والعين، وفي بعض الحالات تؤدي إلى تسمم الدم، وهي حالة خطيرة تنتج عن استجابة مناعية مفرطة تؤدي إلى التهابات شديدة وتلف في الأعضاء.
في الوقت الحالي، يقتصر قرار السحب على أربع ولايات أمريكية هي
تكساس
،
كارولينا
الجنوبية،
جورجيا
، وفلوريدا. ويُمكن للمستهلكين تحديد ما إذا كانت العبوة التي بحوزتهم مشمولة بالاستدعاء من خلال مطابقة رقم التشغيل المشترك والمحدد وهو .LOT 1835U6325A. وتأتي هذه الخطوة كإجراء احترازي لضمان سلامة المستهلكين وحماية
الصحة
العامة.
ونظراً لأن المناشف تُستخدم على الوجه والعينين (مناطق حساسة)، فإنّ الإجراء الأهم لمن يمتلك المنتج المذكور برقم التشغيل LOT 1835U6325A هو التوقف عن استخدامه فورًا لتجنب أي التهاب موضعي أو داخلي.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
للنساء فقط
منوعات
Neutrogena
Pluralibacter gergoviae
نيتروجينا
الولايات المتحدة
السومرية
العراق
إدارة الغذاء والدواء
كارولينا
جورجيا
روجينا
التنف
الصحة
تكساس
جورجي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
توضيح رسمي من وزارة التربية بشأن عطلة الانتخابات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
56%
07:38 | 2025-10-29
توضيح رسمي من وزارة التربية بشأن عطلة الانتخابات
07:38 | 2025-10-29
مفوضية الانتخابات تستبعد حسين عرب من السباق الانتخابي
سياسة
15.25%
08:01 | 2025-10-29
مفوضية الانتخابات تستبعد حسين عرب من السباق الانتخابي
08:01 | 2025-10-29
بعد بحث دام 15 يوما.. العثور على جثة "الغريق حسين" في بغداد
محليات
14.44%
14:25 | 2025-10-29
بعد بحث دام 15 يوما.. العثور على جثة "الغريق حسين" في بغداد
14:25 | 2025-10-29
تحديث جديد لأسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
14.31%
03:48 | 2025-10-29
تحديث جديد لأسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:48 | 2025-10-29
المزيد
