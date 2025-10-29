الصفحة الرئيسية
"وول ستريت": صاروخ قد يمنح موسكو ميزة بمفاوضات مع واشنطن
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
حتى لو توقف انتاجها.. المخلفات البلاستيكية ستواصل تلويث المحيطات 100 عام
منوعات
2025-10-29 | 11:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
26 شوهد
كشفت دراسة علمية جديدة أن الشظايا البلاستيكية الدقيقة ستستمر في تلويث مياه البحار والمحيطات لأكثر من مئة عام مقبلة، حتى في حال توقف إنتاج البلاستيك عالميا بشكل كامل.
وأوضحت الدراسة أن أزمة التلوث البلاستيكي تجاوزت مرحلة النفايات الطافية على السطح، لتتحول إلى مشكلة بيئية عميقة تمتد عبر الأجيال، إذ يتحلل البلاستيك ببطء شديد منتجًا جزيئات دقيقة تغوص تدريجيًا نحو الأعماق، مشكّلة ما يشبه "حزاما ناقلًا للتلوث" يربط بين سطح البحر وقاعه.
وتناولت الدراسة رحلة المخلفات البلاستيكية من أغلفة وقطع كبيرة إلى شظايا صغيرة تندمج مع الثلوج البحرية وتدخل في السلسلة الغذائية للكائنات البحرية، ما يزيد احتمالية وصولها إلى الإنسان.
وبيّن الباحثون أن نحو 10% فقط من كمية البلاستيك الأصلية تبقى طافية بعد مرور قرن، فيما تختفي النسبة الأكبر تدريجيًا، محذرين من أن استمرار إنتاج البلاستيك بمعدلاته الحالية قد يؤثر سلبًا في قدرة المحيطات على امتصاص الكربون ويهدد توازن المناخ العالمي.
