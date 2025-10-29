حتى لو توقف انتاجها.. المخلفات البلاستيكية ستواصل تلويث المحيطات 100 عام

وأوضحت الدراسة أن أزمة التلوث البلاستيكي تجاوزت مرحلة النفايات الطافية على السطح، لتتحول إلى مشكلة بيئية عميقة تمتد عبر الأجيال، إذ يتحلل البلاستيك ببطء شديد منتجًا جزيئات دقيقة تغوص تدريجيًا نحو الأعماق، مشكّلة ما يشبه "حزاما ناقلًا للتلوث" يربط بين سطح البحر وقاعه.وتناولت الدراسة رحلة المخلفات البلاستيكية من أغلفة وقطع كبيرة إلى شظايا صغيرة تندمج مع الثلوج البحرية وتدخل في السلسلة الغذائية للكائنات البحرية، ما يزيد احتمالية وصولها إلى الإنسان.وبيّن الباحثون أن نحو 10% فقط من كمية البلاستيك الأصلية تبقى طافية بعد مرور قرن، فيما تختفي النسبة الأكبر تدريجيًا، محذرين من أن استمرار إنتاج البلاستيك بمعدلاته الحالية قد يؤثر سلبًا في قدرة المحيطات على امتصاص الكربون ويهدد توازن المناخ العالمي.