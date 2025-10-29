الصفحة الرئيسية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-545363-638973528469016205.webp
آيفون 20 بلا أزرار
منوعات
2025-10-29 | 12:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
77 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
تستعد شركة أبل لإعادة ابتكار تصميم هواتفها من جديد مع إطلاق آيفون 20 عام 2027، إذ تخطط الشركة لاستبدال جميع الأزرار الميكانيكية في الهاتف بأزرار لمسية تعتمد على تقنية الاهتزاز، في خطوة تهدف إلى جعل التصميم أكثر انسيابية ومتانة، بحسب تسريبات جديدة من منصة "ويبو" الصينية.
وتشير التسريبات التي نشرها المسرب المعروف "إنستانت ديجيتال" إلى أن "أبل" أنهت مرحلة الاختبارات الوظيفية للأزرار الجديدة، وهي جاهزة للدخول في مرحلة الإنتاج الضخم خلال عام 2027.
ويستبدل التصميم الجديد أزرار التشغيل، والتحكم بالصوت، وزر "الإجراء"، إضافة إلى زر الكاميرا الجديد Camera Control، بأزرار لمسية تعتمد بالكامل على ردود فعل اهتزازية تحاكي الإحساس بالضغط الفعلي، بحسب تقرير نشره موقع "phonearena" .
ورغم أن فكرة الأزرار "الوهمية" قد تبدو غير عملية، فإن "أبل" تمتلك خبرة طويلة في هذا المجال، إذ تستخدم التقنية نفسها في لوحات اللمس الخاصة بحواسيب ماك بوك، حيث يشعر المستخدم بالنقر رغم عدم وجود حركة ميكانيكية حقيقية.
البداية من آيفون 18
التغيير لن ينتظر حتى آيفون 20 بالكامل، إذ تخطط "أبل" لتجربة التصميم الجديد أولاً على زر الكاميرا في آيفون 18.
وسيتم تبسيط تصميم الزر عبر إزالة طبقة المستشعرات اللمسية والاكتفاء بمستشعر الضغط، وهو ما يقلل من تكلفة التصنيع دون التأثير على وظائف التصوير أو التفاعل باللمس، وفقاً للتسريبات.
يتميز الزر الحالي في آيفون 16 بقدرته على التمييز بين اللمس والسحب والضغط عبر مستشعرات متعددة أسفل طبقة من زجاج الياقوت، لكن الإصدار الجديد سيحافظ على نفس الأداء باستخدام تقنية واحدة فقط، على غرار ما تقدمه هواتف Oppo X8 Ultra وVivo X200 Ultra.
ثورة تصميمية جديدة تلوح في الأفق
وتشير التقارير إلى أن "أبل" قد تُطلق آيفون 20 بتصميم ثوري يوازي ما قدمته مع آيفون إكس قبل سنوات، عندما أزالت زر "Home" وقدمت الشاشة الكاملة لأول مرة.
وبذلك، قد يكون آيفون 20 علامة فارقة جديدة في تاريخ "أبل"، يجمع بين التصميم الأنيق
الخالي
من الفتحات والتقنيات اللمسية المتقدمة التي تحافظ على تجربة الاستخدام الفاخرة التي تشتهر بها الشركة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
ايفون
20
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
الخالي
ﻹعادة
الخال
الصين
ياقوت
