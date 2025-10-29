آيفون 20 بلا أزرار

وتشير التسريبات التي نشرها المسرب المعروف "إنستانت ديجيتال" إلى أن "أبل" أنهت مرحلة الاختبارات الوظيفية للأزرار الجديدة، وهي جاهزة للدخول في مرحلة الإنتاج الضخم خلال عام 2027.ويستبدل التصميم الجديد أزرار التشغيل، والتحكم بالصوت، وزر "الإجراء"، إضافة إلى زر الكاميرا الجديد Camera Control، بأزرار لمسية تعتمد بالكامل على ردود فعل اهتزازية تحاكي الإحساس بالضغط الفعلي، بحسب تقرير نشره موقع "phonearena" .ورغم أن فكرة الأزرار "الوهمية" قد تبدو غير عملية، فإن "أبل" تمتلك خبرة طويلة في هذا المجال، إذ تستخدم التقنية نفسها في لوحات اللمس الخاصة بحواسيب ماك بوك، حيث يشعر المستخدم بالنقر رغم عدم وجود حركة ميكانيكية حقيقية.البداية من آيفون 18التغيير لن ينتظر حتى آيفون 20 بالكامل، إذ تخطط "أبل" لتجربة التصميم الجديد أولاً على زر الكاميرا في آيفون 18.وسيتم تبسيط تصميم الزر عبر إزالة طبقة المستشعرات اللمسية والاكتفاء بمستشعر الضغط، وهو ما يقلل من تكلفة التصنيع دون التأثير على وظائف التصوير أو التفاعل باللمس، وفقاً للتسريبات.يتميز الزر الحالي في آيفون 16 بقدرته على التمييز بين اللمس والسحب والضغط عبر مستشعرات متعددة أسفل طبقة من زجاج الياقوت، لكن الإصدار الجديد سيحافظ على نفس الأداء باستخدام تقنية واحدة فقط، على غرار ما تقدمه هواتف Oppo X8 Ultra وVivo X200 Ultra.ثورة تصميمية جديدة تلوح في الأفقوتشير التقارير إلى أن "أبل" قد تُطلق آيفون 20 بتصميم ثوري يوازي ما قدمته مع آيفون إكس قبل سنوات، عندما أزالت زر "Home" وقدمت الشاشة الكاملة لأول مرة.وبذلك، قد يكون آيفون 20 علامة فارقة جديدة في تاريخ "أبل"، يجمع بين التصميم الأنيق من الفتحات والتقنيات اللمسية المتقدمة التي تحافظ على تجربة الاستخدام الفاخرة التي تشتهر بها الشركة.