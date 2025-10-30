دراسة تكشف عوامل جديدة تخل بجهاز المناعة

أشارت مجلة Nature Immunology إلى أن علماء من جامعة إدنبرة اكتشفوا أن نقص الأوكسجين في الجسم يمكن أن يُحدث تغييرات في بنية الحمض النووي داخل الخلايا المتعادلة (العدلات)، وهي الخلايا المسؤولة عن الخط الدفاعي الأول ضد العدوى.وبحسب الدراسة، فإن هذه التغييرات الجينية تقلل من قدرة الجسم على مكافحة مسببات الأمراض، وقد تستمر حتى بعد عودة مستويات الأوكسجين إلى طبيعتها.واعتمد الباحثون في دراستهم على تحليل عينات دم من مرضى يتعافون من متلازمة الضائقة التنفسية الحادة، إضافة إلى متطوعين عادوا من مناطق مرتفعة يقل فيها الأوكسجين. وكشف التحليل أن نقص الأوكسجين يؤدي إلى عملية جزيئية تُعرف باسم "تقليم الهيستونات"، وهي عملية تغير تركيب الحمض النووي وتؤثر على آلية تشغيل الجينات وإيقافها.وأشار العلماء إلى أن هذا التأثير لا يقتصر على الخلايا المتعادلة الناضجة فحسب، بل يمتد إلى الخلايا الأصلية في نخاع العظام التي تنشأ منها، ما يشير إلى إعادة برمجة طويلة الأمد للجهاز .ويرى الباحثون أن هذا الاكتشاف قد يفسر سبب استمرار ضعف المناعة وقابلية الإصابة بالعدوى لدى بعض المرضى حتى بعد تعافيهم من الأمراض الرئوية الحادة. ويأمل الفريق العلمي أن تساعد الأبحاث المستقبلية في إيجاد طرق لعكس هذه التغيرات واستعادة كفاءة جهاز المناعة بعد التعرض لنقص الأوكسجين.